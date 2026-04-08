مضمار مَسار يواصل دعمه للمحترفين والهواة من أفراد المجتمع المحلي ضمن واحدٍ من أبرز مرافق ركوب الدراجات الهوائية على مستوى الإمارات

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: جددت أرادَ شراكتها مع اتحاد الإمارات للدراجات لمواصلة استضافة أعضاء المنتخب الوطني في مضمار مَسار للعام الثالث على التوالي. ويندرج تجديد هذا التعاون المثمر في إطار سلسلة من الأنشطة التدريبية والرحلات المجتمعية على الدراجات الهوائية خلال العامين الماضيين، وسيشهد عودة المنتخب الوطني الإماراتي للدراجات إلى مضمار مَسار في ضاحية السيوح بالشارقة لعقد جلسات تدريب شهرية حتى نهاية يونيو 2026.

هذا، وستتواصل أنشطة الموسم الحالي عبر جلسات تدريب شهرية يستضيفها مضمار مَسار الدائري والذي يبلغ طوله 6.6 كيلومتر ويضم ثلاثة جسور وأربعة أنفاق مضاءة وسط المساحات الخضراء على جنبات المجتمع المتكامل. وسيكون بإمكان أفراد المجتمع المحلي حضور هذه الفعاليات والمشاركة فيها، مما سيتيح لراكبي الدراجات من الهواة التدريب جنباً إلى جنب مع المحترفين من أعضاء المنتخب الوطني.

ومنذ بدء هذه الشراكة، دعمت المبادرة راكبي الدراجات من جميع المستويات والفئات العمرية. وفي عام 2025، بلغ متوسط عدد راكبي الدراجات في مضمار مَسار 100 درّاج يومياً، مما يعكس الاهتمام المتزايد برياضة ركوب الدراجات الهوائية في جميع أنحاء الإمارات ويؤكد جاذبية المضمار الذي يقع ضمن أول مجتمع متكامل في ربوع الطبيعة الخضراء على مستوى الدولة. ويجمع البرنامج بين فرص التدريب المنظمة كما ويفتح المجال أمام مشاركة أفراد المجتمع المحلي، الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة الإقبال على ممارسة هذه الرياضة التي باتت تكتسب شعبية كبيرة ضمن مختلف فئات المجتمع.

ويمتاز مضمار مَسار بشموليته، حيث تم تصميمه لتلبية متطلبات راكبي الدراجات من جميع الأعمار والمستويات، مع مسارات خاصة تدعم الأداء العالي للرياضيين المحترفين وأخرى مخصصة للاستخدام الترفيهي. كما يضم المضمار مركز "ذا لوب"، وهو وجهة عصرية توفر مرافق متكاملة تشمل مقهى ومتجراً متخصصاً، وموقعاً لصيانة وتأجير الدراجات الهوائية. ومنذ افتتاحه، فقد استضاف المضمار مجموعة من الفعاليات المتنوعة لركوب الدراجات. وقد تمت إضافة بوابة أمنية جديدة تدعم الوصول الرقمي، كما يمكن لراكبي الدراجات الآن التسجيل عبر الواتساب للحصول على آخر الأخبار والمستجدات حول جلسات التدريب والفعاليات التي يستضيفها المضمار.

وتعليقاً على ذلك، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاعي الضيافة والترفيه في أرادَ: "تواصل هذه الشراكة التأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرافق الخدمية ذات التخطيط الجيد في دعم الرياضة الاحترافية والنشاطات المجتمعية اليومية. ويوفر مضمار مَسار بيئة متكاملة تجمع بين الأداء المتميز وسهولة الوصول لجميع أفراد المجتمع المحلي".

ومن جهته، فقد أكد منصور بو عصيبه، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أن "الشراكة مع أرادَ أسهمت في توفير مرافق تدريب عالية الجودة، مع تعزيز مشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع في رياضة ركوب الدراجات". وأضاف بأن "مضمار مَسار بات يشكّل وجهة جاذبة للرياضيين والهواة على حد سواء، وذلك من خلال البيئة الحيوية والنشطة التي تعزز أهمية المسارات المستدامة والصديقة للبيئة، وتسهم في ترسيخ أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً".

هذا، وتواصل رياضة ركوب الدراجات تحقيق مستويات نمو لافتة في الإمارات، حيث تشهد زيادة في نسب المشاركة، مدعومةً ببنية تحتية حديثة، ونموٍ في عدد البرامج والمبادرات. وتساهم مثل هذه الشراكات في تعزيز الممارسات الرياضية على مستوى الأفراد والرياضيين المحترفين.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

