تغطي هذه الرعاية التكاليف الأساسية لأول فريق درّاجات هوائية للهواة في أبوظبي

سيستأنف الفريق الإماراتي تدريباته في مضمار مَسار بشكل شهري

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، عن شراكتها مع فريق ربدان، أول فريق درّاجات هوائية للهواة في أبوظبي، وذلك قبل انطلاق موسم سباقات 2023/2024.

هذا، وقد تأسس فريق ربدان للدرّاجات الهوائية في عام 2016 بعشرة أعضاء مؤسسين و20 درّاجاً ومتسابقاً من أفراد المجتمع المحلي، وجميعهم من أبناء دولة الإمارات. ويحمل هذا الفريق اسم الحصان الأول للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اختيار هذا الاسم من قبل سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني للدولة.

وعلاوة على كونه أول فريق للهواة على مستوى الدولة، يعد فريق ربدان للدرّاجات الهوائية كذلك أحد أنجح الفرق في الإمارات، حيث فاز منذ تأسيسه بكأس نائب رئيس الدولة، وسباق سيح السلم، بالإضافة إلى عددٍ من البطولات المحلية الكبرى.

وسوف يتيح الدعم الذي ستقدّمه أرادَ لفريق ربدان للدرّاجات الهوائية فرصة التسجيل والمشاركة في السباقات المحلية، وتغطية تكاليف تأمين الدراجات وأثمان أطقم الفريق، إضافة إلى تمكين أعضاء الفريق من حضور مخيم تدريبي في إيطاليا. كما سيقوم الفريق بتدريباته في مضمار مَسار الجديد في الشارقة من تطوير شركة أرادَ وعلى أساسٍ شهري خلال الموسم الجديد، على أن تعقد الجلسة التدريبية الأولى يوم الخميس، 28 سبتمبر الجاري.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "تجسّد شراكتنا مع فريق ربدان مدى التزامنا في أرادَ بتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة التي نحرص على تشجيعها في جميع مجتمعاتنا". وأضاف بقوله: "نحن نتطلّع للترحيب بأعضاء فريق ربدان للدرّاجات الهوائية في مضمار مَسار، حيث ستتاح الفرصة أمامهم للتدريب بشكل احترافي ضمن بيئة طبيعية وفي أجواءٍ استثنائية".

ومن جانبه قال الدكتور محمد العيسائي، الرئيس المشارك لفريق ربدان للدرّاجات الهوائية: "ستتيح لنا هذه الشراكة مع أرادَ تطوير أدائنا، والمشاركة في المزيد من السباقات في الإمارات وخارج الدولة، إضافة إلى تحقيق نتائج أفضل في سباقات هذا الموسم". وأضاف: "نحن نتطلّع لتجربة الحلبة الجديدة في مَسار، والتي تمثل مرفقاً رياضياً جديداً استثنائياً ومميزاً على مستوى دولة الإمارات".

يتضمن مضمار مَسار حلبة احترافية متصلة بطول 6.6 كم تمرّ عبر تجمّعات الأشجار الكثيفة المحيطة بأحياء مجتمع مَسار في ضاحية السيوح المتنامية في الشارقة الجديدة.

وإلى جانب هذا المضمار الاحترافي، يحتضن المخطط الرئيسي في مَسار باقة متنوّعة من المرافق الترفيهية والرياضية المبتكرة ضمن مجتمع عصري يضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي وأكثر من 50,000 شجرة. هذا، ومن المقرر أنّ يتم تسليم أول مجموعة من المنازل للمالكين في مَسار بحلول نهاية هذا العام.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.