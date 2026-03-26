الأبنية الجديدة قريبة من مركز الفنون الأدائية من تصميم المعماري العالمي تاداو أندو

عدد المنازل التي تم تسليمها في الجادة حتى الآن يزيد عن 8,200

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أكملت أرادَ مؤخراً الأعمال الإنشائية في خمسة مجمّعات سكنية جديدة في حي نسيج، القلب الثقافي في مجتمع الجادة المتكامل والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي بالشارقة، وقد تمت المباشرة فوراً بعملية تسليم المنازل للمالكين الجُدد. هذا، وتقع الوحدات السكنية البالغ عددها 482 في أبنية سُكون الخمسة ضمن محيطٍ غني بالمرافق الثقافية والفنية والتجارية الراقية، بما في ذلك مركز الفنون الأدائية الذي صممه المعماري الياباني المعروف، تاداو أندو.

وتتمتع مباني سُكون الخمسة بتصاميم عصرية وإطلالاتٍ رائعة على ساحات مفتوحة ومساحات خضراء، وتضم خياراتٍ متنوعة من الشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، وجميعها مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية. كما سيستفيد سكان تلك الوحدات الجديدة من وصول حصري إلى مجموعةٍ من النوادي الرياضية، والمسابح، ومناطق لعب الأطفال، والمساحات المخصصة لحفلات الشواء العائلية.

ويضم حي نسيج أيضاً مجمّع فيدا الجادة، والذي يتألف من فندق ومساكن فاخرة تحت هذه العلامة الفندقية الراقية، إضافة إلى باقةٍ متنوعة من المطاعم والمقاهي. ويتميز مجمّع فيدا الجادة بتصميمه البسيط والمعاصر مع مرافق خدمية استثنائية. ويربط هذين الموقعين ساحة تضج بالحيوية والنشاط، وشارع واسع للمشاة يضم المتاجر الصغيرة، والمقاهي، والمكتبات، ومنافذ الأزياء، والأكشاك الخارجية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يعكس هذا الإنجاز الجديد التزامنا المتواصل بتسليم مشاريعنا وفق الخطط الزمنية المحددة، وقدرتنا على الحفاظ على الزخم في أحد أكبر وأبرز المجتمعات المتكاملة في المنطقة". وأضاف: "نحن ندخل مرحلة جديدة من عمليات التسليم المتتالية في الجادة تشمل استكمال جميع الأعمال الإنشائية في حي نسيج ومجمّع نَسَق المجاور، وذلك تزامناً مع التقدم بثبات نحو الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع بالكامل".

واختتم الخشيبي حديثه بقوله: "تستضيف الجادة حالياً ما يزيد عن 20,000 نسمة، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة ومتكاملة تلبي جميع الاحتياجات اليومية للأفراد والعائلات. وإننا نؤكد اليوم مواصلة التزامنا بطرح منازل عالية الجودة ضمن الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تقدم العمل بصرف النظر عن ظروف السوق على النطاق الأوسع".

ومع اكتمال أبنية سُكون الخمسة، فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية المكتملة في الجادة حالياً أكثر من 8,200. وخلال الأسابيع القادمة، من المتوقع أن يعلن المطور الرئيسي أيضاً عن اكتمال الأعمال في فندق فيدا الجادة ومجمّع مساكن فيدا، بالإضافة إلى مبنيي التياترو رزيدنسز السكنيين.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع الجادة المتكامل يمتد على 24 مليون قدم مربعة، بمساحةٍ تزيد عن إمارة موناكو، وهو يعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن يغير المشهد الحضري في الإمارة عند اكتماله. وتضم هذه الوجهة العصرية مجموعة من الأحياء السكنية الكبرى بالإضافة إلى باقةٍ متنوعة من المتاجر ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والرعاية الصحية والمرافق التجارية والمؤسسات التعليمية، وذلك ضمن مخططٍ رئيسي أخضر مصممٍ بعناية وملائم للمشاة.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

