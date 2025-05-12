دبي: وقّعت "أديرا"، الشركة السعودية لإدارة الفنادق والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع مجموعة "إكسبيديا" إحدى أبرز شركات التكنولوجيا السياحية في العالم، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي (ATM) في دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تنضم أديرا إلى برنامج اسعار التوزيع بين الشركات التابعة لمجموعة إكسبيديا، ضمن شراكة تفضيلية.

ستمكّن هذه الشراكة الاستراتيجية شركة أديرا من الوصول المباشر إلى شبكة شركاء إكسبيديا الموثوقة من الشركات والجهات العاملة في قطاع السفر، مما يعزز من انتشارها العالمي، وتحكمها في استراتيجيات التوزيع الخاصة بها، إلى جانب زيادة ظهور علاماتها الفندقية في الأسواق المستهدفة.

وتُعد الاتفاقية محطة مهمة جديدة في مسيرة أديرا نحو بناء حضور عالمي وتوسيع قدراتها التوزيعية. حيث ستمنحها هذه الشراكة إمكانية الوصول إلى شبكة توزيع متكاملة تشمل أكثر من 70,000 شركة سفر، و160,000 وكيل سفر، وتغطي أكثر من 200 دولة، ما يتيح لها الوصول إلى شريحة واسعة من مقدمي الخدمات والمسافرين حول العالم.

من جهته، قال توماس غروندنر، الرئيس التجاري في شركة أديرا:

"نحن سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة خلال سوق السفر العربي، كونها تُمثل خطوة نوعية في تطوير استراتيجيتنا التوزيعية. هذه الاتفاقية مع مجموعة إكسبيديا تمنحنا فرصة للوصول إلى جمهور أوسع، وتحسين عملياتنا، وتعزيز التحكم بمحتوانا وأسعارنا. ونتطلع بشغف للفرص التي ستفتحها هذه الشراكة بينما نواصل تعزيز وجودنا العالمي."

كما علّق كيفن موفري، نائب رئيس إدارة الأسواق في مجموعة إكسبيديا قائلاً:

"هدفنا هو تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تساهم في ربط المسافرين مع شركائنا من خلال منصتنا الرقمية. نحن متحمسون لانضمام أديرا إلى اسعار التوزيع بين الشركات، حيث ستتيح هذه الشراكة لأديرا تبسيط عمليات إدارة المخزون، والتوسع نحو جمهور أكبر من المسافرين، وضمان تقديم أفضل الأسعار والمحتوى الدقيق، بغض النظر عن قناة الحجز. ونتطلع إلى دعم نمو أديرا والمساهمة في إثراء تجارب السفر في الشرق الأوسط وخارجه."

وباعتبارها شركة سعودية جديدة لإدارة الفنادق، ستستفيد أديرا من البنية التكنولوجية المتطورة والخدمات الداعمة التي تقدمها إكسبيديا، بما يضمن لها تعزيز حضورها في السوق العالمي، وتبسيط استراتيجيات التوزيع دون تعقيد. كما سيُساهم النظام الجديد في عرض العلامات الفندقية لأديرا بدقة وكفاءة للمسافرين حول العالم، مما يثري تجربة الضيوف ويرفع من جودتها.

نبذة عن أديرا:

تسعى شركة "أديرا"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى تحسين مهارات وخبرات الكفاءات الوطنية في إدارة الفنادق عبر تطوير معايير ضيافة عالمية. كما تطلق برامج تدريبية لتطوير المهارات بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الضيافة، بهدف تعزيز إمكانيات القطاع.

نبذة عن مجموعة إكسبيديا:

تُعد مجموعة إكسبيديا (Expedia Group, Inc.) منصة عالمية رائدة في قطاع السفر، وتضم تحت مظلتها علامات تجارية بارزة مثل Expedia®، Hotels.com®، وVrbo®. تنطلق المجموعة من إيمانها العميق بأن السفر يشكل قوة إيجابية تعزز التواصل والاستكشاف، وتسعى من خلال منصتها التكنولوجية إلى تمكين شركائها من تحقيق النمو وتقديم تجارب سفر ملهمة وشخصية للمسافرين حول العالم.

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