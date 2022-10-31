· تبادل الاتفاقية تم بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومعالي شري هارديب سينغ بوري

· الشركتان تستكشفان فرص التعاون في توريد الغاز الطبيعي المسال على المديين القريب والبعيد وتحسين وتطوير فرص تجارة وتداول الغاز

· الاتفاقية تتضمن التعاون واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجال الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة جايل (الهند) المحدودة، اليوم اتفاقية تعاون لاستكشاف فرص التعاون في توريد الغاز الطبيعي المسال وخفض الانبعاثات شملت عدداً من اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال قريبة وبعيدة الأجل. جاء ذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022).

وتضمنت الاتفاقية كذلك دراسة إمكانية تحسين وتطوير فرص تجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في حصص وأسهم مصادر الطاقة المتجددة، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري لشحنات الغاز الطبيعي المسال، لدعم إمداداته منخفضة الكربون.

حضر تبادل الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها ، ومعالي شري هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي. وتبادل الاتفاقية كل من سانديب كومار جوبتا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جايل (الهند) المحدودة، وفاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: " ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة بعلاقات وثيقة تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في مختلف المجالات، حيث تعد الهند شريكاً استراتيجياً أساسياً للدولة. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم لدعم النمو المستدام، ستسهم هذه الاتفاقية المهمة التي تم التوقيع عليها اليوم بين ’أدنوك‘ وشركة ’جايل‘ الهندية إلى استكشاف فرص توسيع شراكتنا التجارية، مع التركيز على إمدادات الطاقة منخفضة الانبعاثات وبشكل خاص الغاز الطبيعي المسال، وكذلك على التعاون المشترك في المشاريع الجديدة، وجهود الحد من الانبعاثات، والطاقة المتجددة".

من جانبه، قال معالي هارديب سينغ بوري: "تتمتع الهند والإمارات بروابط صداقة قوية منذ تمتد لسنوات طويلة، ويتم تعزيز هذه العلاقة من خلال هذه الشراكات. وتفتح اتفاقية التعاون هذه الفرص لكل من شركتي ’جايل‘ و’أدنوك‘ في قطاع الطاقة، مما يساعد بدوره على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".

وتعد "جايل" واحدة من أكبر شركات الغاز الطبيعي في الهند وتغطي عملياتها ونشاطاتها جميع مجالات سلسلة القيمة، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع والتسويق والخدمات ذات الصلة، على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توسعة وتطوير حضورها في مجال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والوقود الحيوي.

وتعتبر"أدنوك" مزوداً مسؤولاً وموثوقاً لمنتجات الطاقة للعملاء على مستوى العالم، وأول شركة تنتج الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بخبرة تزيد على 40 عاماً في سوق الغاز الطبيعي المسال. وتنفذ "أدنوك" توسعات كبيرة في أعمالها في مجال الغاز الطبيعي لتسريع جهود رفع سعتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة على محلياً ودولياً.

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حول "أدنوك"

أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae