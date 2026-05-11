· مدفوعةً بالتوليد القوي للنقد الحر، الشركة تعتمد توزيعات أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الأول لعام 2026 وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح المتصاعدة

· الشركة تواصل توسيع محفظتها عبر إتمام استحواذين إقليمين منذ بداية العام وترسخ مسار نمو قوي وواضح

· أسطول قياسي يضم 170 حفارة تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمن الأكبر عالمياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDRILL) ورقم التعريف الدولي (AEA007301012)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس من عام 2026. حيث واصلت الشركة أداءها القوي الذي حققته في عام 2025، وسجلت في الربع الأول من عام 2026 أفضل أداء في الربع الأول في تاريخها من حيث الإيرادات وصافي الدخل. تحقق هذا الأداء الاستثنائي بفضل ارتفاع معدلات أنشطة الأسطول، والتنفيذ المنضبط، والنمو المستمر في الخدمات المتكاملة، وتغطية العقود طويلة الأجل، والتنفيذ المدعوم بالتكنولوجيا عبر مختلف قطاعات الأسطول.

أبرز نتائج الربع الأول لعام 2026: أداء قياسي وانضباط تشغيلي

الإيرادات: 4.51 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي

صافي الربح: 1.27 مليار درهم، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي

التدفق النقدي الحُر: 1.31مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي

العائد على حقوق الملكية: 33%

توزيعات الأرباح: 262.5 مليون دولار

ويعكس أداء الشركة خلال الربع الأول لعام 2026 مرونة نموذج أعمالها، الذي يستند إلى محفظة قوية من العقود طويلة الأجل، ومعدلات التشغيل المرتفعة للأسطول، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف. حيث حافظت على استمرار عملياتها، واستقرار مستويات أنشطتها، وقوة التوليد النقدي، عبر كافة قطاعاتها، وذلك بفضل استمرار التميز التشغيلي، ما يؤكد قدرة الشركة على تحقيق معدلات أرباح مستقرة ومرنة رغم تقلبات الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات شركة "أدنوك للحفر" المالية والتشغيلية لم تتأثر بشكل جوهري خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس متانة خطط استمرارية الأعمال، مع التركيز على سلامة الكوادر والأصول التشغيلية كأولوية قصوى.

قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر: "بدايتنا القوية والمرنة لعام 2026 ، تعُد امتداداً لأقوى أداء حققته الشركة في تاريخها خلال عام 2025. ويؤكد أداؤنا في الربع الأول قوة نموذج أعمالنا كمزود لخدمات الحفر والطاقة، الذي يستند إلى محفظة تعاقدات طويلة الأمد، ومستويات تشغيل مرتفعة، وتنفيذ تشغيلي متميز ومتسق. وتشكل كوادرنا الركيزة الأساسية لهذا الأداء، من خلال التزامها بأعلى معايير السلامة وتعزيز موثوقية العمليات، إلى جانب ذلك يُسهم توسعنا في توظيف التكنولوجيا في رفع الكفاءة وتحقيق القيمة. وختاماً، نؤكد أننا ومع تقدمنا خلال عام 2026، سنواصل التركيز على الاستثمارات المدروسة، وتعزيز التوليد النقدي، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد لمساهمينا، بما يدعم أهداف أدنوك لزيادة الإنتاج."

إطار توزيعات أرباح يقدم عوائد مجزية

أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الأول للعام 2026 بقيمة 262.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 6 فلس للسهم الواحد)، يُتوقع أن تُوزع في بداية شهر يونيو على المساهمين المسجلين اعتباراً من 18 مايو 2026. وتؤكد الشركة أن التوليد القوي للتدفق النقدي الحر، والتغطية الواسعة للعقود طويلة الأجل، ومتانة الميزانية العمومية توفر دعماً قوياً للحد الأدنى السنوي لتوزيعات أرباح العام 2026، البالغ 1.05 مليار دولار.

أداء القطاعات التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026

بعد الأداء القياسي الذي حققته "أدنوك للحفر" خلال عام 2025، حافظت الشركة على عملياتها عند مستويات مستقرة وآمنة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بفضل ارتفاع نشاط الخدمات الأساسية، والتنفيذ المنضبط، والاستمرار في توسيع نطاق الخدمات المتكاملة، والتوسع في إدماج التكنولوجيا عبر مختلف مراحل العمليات.

قطاع خدمات الحفر البري : سجل القطاع إيرادات قدرها 1.75 مليار درهم، مدفوعةً بتشغيل ثماني حفارات برية في كلٍ من سلطنة عُمان والكويت، وذلك في أعقاب الاستحواذ على حصة 70% في شركة "إس إل دي سي"، المشروع المشترك مع شركة "إس إل بي" وأسهم الانضباط في إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في دعم مرونة الأرباح واتساق التنفيذ

قطاع الخدمات البحرية (الحفر البحري والجُزر الاصطناعية): بلغت الإيرادات 1.27 مليار درهم، مدفوعةً بتشغيل حفارتين بحريتين جديدتين خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب تحويل حفارتين من العمليات البرية إلى البحرية. كما وصلت خلال هذا الربع حفارتان جديدتان للجزر، مزودتان بتقنيات الذكاء الاصطناعي من الصين، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من عام 2026.

قطاع خدمات حقول النفط: بلغت الإيرادات 1.49 مليار درهم، مدعومةً بارتفاع نشاط خدمات الحفر المتكاملة، وتوسّع نطاق تقديم الخدمات المنفصلة، إلى جانب التطبيق المرحلي المنضبط لخدمات الحفر الاتجاهي وكفاءة استخدام سوائل الحفر. وواصل قطاع خدمات حقول النفط ترسيخ مكانته كمحرّك رئيسي للنمو، ما يؤكد ارتفاع مستويات النشاط واستمرار التوسع في الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا

توسيع محفظة الأعمال والخيارات المستقبلية

منذ بداية عام 2026، استمرت شركة "أدنوك للحفر"، في تنفيذ استراتيجيتها المنضبطة لإدارة محفظتها الاستثمارية، وهو ما ساهم في توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز وضوح الأرباح، وترسيخ خيارات النمو على المدى الطويل. حيث أسهم دمج شركة "إس إل دي سي" في تعزيز قدرات عمليات الحفر البرية، كما أسهمت صفقة "إم بي بي إس"، التي انجزتها الشركة في 4 مايو 2026، في بناء منصة إقليمية توفر خيارات أوسع للتوسع في أنشطة الحفر وخدمات حقول النفط. علماً أن شركتي "إس إل دي سي" و " إم بي بي إس" قد حصلتنا خلال هذه الفترة على عقود جديدة تمتد لسنوات طويلة لتشغيل عدد كبير من الحفارات.

وفي ذات السياق، واصلت منصتا "إنيرسول" وتيرنويل"، المدرِجتان ضمن الاستثمارات المُحتسبة تحت بند حقوق الملكية، تقديم مساهمات إيجابية خلال هذا الربع. حيث نجحت تيرنويل، في الربع الأول للعام 2026، في تسليم أول آبار الغاز غير التقليدي الأفقية في الإمارات بطول 10.000 قدم.

توجيهات الشركة للعام المالي 2026

لا تزال شركة أدنوك للحفر في وضع جيد يمكنها من تقديم توجيهاتها المالية للعام 2026 بأكمله، مدعومة بمعدلات التشغيل العالي للأصول ونمو الخدمات المتكاملة والتعاقدات الواضحة على المدى الطويل.

تعكس توجيهات الشركة المالية لعام 2026، استمرار قوة توقعاتها المستقبلية، مدعومة بالتوسع المستمر في أنشطة الحفر، من خلال تشغيل حفارات الجزر الجديدة، إلى جانب النمو المستمر في خدمات حقول النفط، وفرص التوسع الإقليمي الواعدة. وفي هذا السياق، تستهدف شركة أدنوك للحفر رفع عدد الحفارات في قطاع خدمات الحفر المتكاملة إلى 70 حفارة بنهاية عام 2026، ما يسهم في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز وضوح واستدامة أرباحها المستقبلية في هذا القطاع.

وعلى المدى المتوسط، تركز الشركة الحفاظ على الحفاظ هامش ربح قوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، عند مستوي يقارب 50% لأعمال الحفر التقليدية المحلية، وهوامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق يتراوح بين 23% و26%. وتتوقع الشركة استقرار النفقات الرأسمالية المخصصة لأعمال الصيانة عند حوالي 250 مليون دولار سنوياً. وستصدر الشركة توجيهاتها للعام 2027 وما بعده عقب استكمال المراحل النهائية لإضافة الحفارات الجديدة، وتحديد أحجام الطلب المتوقعة على خدمات حقول النفط.

المؤتمر الهاتفي والبث المباشر عبر الإنترنت

ستعقد "أدنوك للحفر" مؤتمراً هاتفياً يُبث عبر الإنترنت لإعلان نتائجها للمستثمرين والمحللين، وذلك يوم الأثنين 11 مايو عند الساعة 4:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات، وسيعقب المؤتمر جلسة مخصصة للإجابة عن أسئلة الحضور. سيتولى كل من عبدالله عطية المصعبي (الرئيس التنفيذي)، ويوسف سالم (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) استعراض النتائج خلال المؤتمر. يمكن متابعة المؤتمر مباشرة عبر هذا الرابط. فيما سيكون النص الكامل لوقائع المؤتمر مُتاحاً في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة "أدنوك للحفر".

نُبذة عن شركة "أدنوك للحفر"

"أدنوك للحفر" شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ((ADNOCDRILL والرقم الدولي: (AEA007301012. تُعد أكبر مزود لخدمات الحفر والحفر المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير واحداً من أكبر أساطيل الحفر وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية وتنوعاً من حيث تخصصات الحفارات. توفر الشركة حلولاً متكاملة للآبار عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة الحفر، وتُعدّ حلقة أساسية ضن أعمال "أدنوك" بمجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وداعماً محورياً لأهداف دولة الإمارات للنمو في مجالات الطاقة والغاز. ومع دمج خدمات الحفر المتكاملة ضمن محفظة أعمالها منذ عام 2018، دشّنت شركة "أدنوك للحفر" مرحلة جديدة من التميز التشغيلي والابتكار، ترتكز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الشركة على الانترنت www.adnocdrilling.ae أو متابعتنا على موقع لينكد ان ADNOC Drilling.

إخلاء مسؤولية

يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية تتعلق بشركة "أدنوك للحفر"، تستند إلى توقعات وافتراضات حالية. تُعرّف هذه البيانات من خلال استخدام كلمات وعبارات مثل "تتوقع"، "تخطط"، "تستهدف"، "تقدر"، "تتنبأ"، "سوف"، "فرص"، وغيرها من المصطلحات المشابهة. ولا تُعد هذه البيانات ضماناً للأداء المستقبلي، إذ إنها تخضع لمجموعة من المخاطر والشكوك والعوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة أو المشار إليها ضمن هذه البيانات. وعليه، تُخلي "أدنوك للحفر" مسؤوليتها عن أي نتائج مستقبلية تختلف عن التوقعات الواردة في هذا الإعلان. ويجب على القارئ عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، إذ إنها تعكس وجهات نظر أو توقعات شركة "أدنوك للحفر" في تاريخ إصدار هذا البيان فقط.

وباستثناء ما قد يكون مطلوباً بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، تُخلي شركة "أدنوك للحفر" مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، سواء نتيجة لتغير في التوقعات أو في الأحداث أو الظروف أو الافتراضات التي تستند إليها تلك البيانات. كما لا يجوز اعتبار الأداء السابق للشركة أو المعلومات الواردة في هذا الإعلان مؤشراً أو ضماناً على الأداء المستقبلي.

