ستعمل الشراكة بين "أدنوك للتوزيع" و"نون" على خلق مصادر دخل جديدة تُعزز الربحية، من خلال توسعة نطاق خدمة كل من "واحة أدنوك" "نون مينتس" والذي ستسمح بتوصيل المنتجات خلال 15 دقيقة لشريحة أكبر من العملاء أكثر من أي وقت مضى

سيتم إنشاء مراكز جديدة لخدمة "نون مينتس" داخل محطات خدمة "أدنوك للتوزيع"، المشغل الأكبر لشبكات محطات الخدمة ومتاجر التجزئة في الإمارات

سيتم توصيل منتجات "واحة أدنوك" التي يتم طلبها عبر تطبيق "أدنوك للتوزيع" من قبل سائقي "نون" مما يتيح للعملاء الوصول إلى منتجات أدنوك للتوزيع، العلامة التجارية الأكثر شهرة في الإمارات، عبر خدمات شركة التوصيل السريع الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة (الرقم AEA006101017) (الرمزADNOCDIST)، اليوم، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة "نون"، المنصة الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال توقيعهما مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تعزيز خدمات التوصيل السريع والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أُقيمت مراسم التوقيع في محطة "أدنوك للتوزيع" المتميزة بكورنيش أبوظبي، بحضور كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع"، وسعادة محمد العبار، مؤسس "نون".

وستُسهم الشراكة في دمج مميزات شبكة محطات الخدمة التابعة لشركة "أدنوك للتوزيع" مع قدرات المنصة الرقمية لشركة "نون" للخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يُتيح لشركة "نون" تعزيز عمليات توصيل الطلبات من خلال إدارة المخزون بشكل أكثر كفاءة، وتوفير عروض مصممة خصيصاً للعملاء، وتخطيط مسارات تساهم في تسريع عملية توصيل الطلبات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تُشكّل هذه الشراكة مرحلة جديدة ضمن النقلة النوعية التي تشهدها "أدنوك للتوزيع"، حيث نسعى من خلالها إلى تسريع تنفيذ أهدافنا نحو إعادة تعريف تجربة محطات الخدمة. فمن خلال الجمع بين شبكة محطات الخدمة التابعة لنا والتي تُغطي مختلف المناطق في الدولة مع القدرات الرقمية واللوجستية المتطورة لمنصة "نون"، سنعمل على تحويل محطات الوقود إلى مراكز ذكية للتسوق السريع، مدعومة بأحدث التقنيات، وتركّز على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا ومساهمينا".

وبموجب هذا التعاون، ستقوم "نون" بإنشاء مراكز توزيع جديدة لخدمة "نون مينتس" ضمن محطات "أدنوك للتوزيع"، ما يساهم في تقليل أوقات التوصيل وتعزيز كفاءة خدمات التوصيل السريع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ولأول مرة، ستتولى "نون" توصيل منتجات "واحة أدنوك" المطلوبة عبر تطبيق "أدنوك للتوزيع"، مما يوفّر تجربة رقمية متكاملة تصل مباشرة إلى عملاء أدنوك.

كما سيتيح هذا التعاون تقديم عروض وتوصيات مُخصصة للعملاء ضمن برنامج "مكافآت أدنوك"، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير تجارب "فائقة التخصيص" لعملائها.

من جانبه، قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "نون": "يُشكّل تعاوننا مع "أدنوك للتوزيع" تحولاً جوهرياً في مسيرتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الراحة وتجربة العملاء في دولة الإمارات. فمن خلال دمج منصات "نون" الرقمية المتطورة مع البنية التحتية الفريدة لـشركة "أدنوك للتوزيع"، سنرتقي بتجربة العملاء إلى مستويات غير مسبوقة من حيث السرعة، وتنوّع الخيارات، والموثوقية. ومع وجود "أدنوك للتوزيع" كشريك استراتيجي رئيس، باتت "نون" في موقع أقوى لتوسعة نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة".

وتضمنت فعالية توقيع الاتفاقية جولة تعريفية لكبار المسؤولين في الشركتين شملت استعراض عدد من المبادرات التقنية المتطورة التي تقودها "أدنوك للتوزيع"، مثل خدمة شحن المركبات الكهربائية "بلاج آند تشارج"، وخدمة التزود السريع بالوقود "فل آند غو"، وخدمة "كليك آند كوليكت" لطلب منتجات "واحة أدنوك" عبر التطبيق.

وتُعد "أدنوك للتوزيع" المشغل الأكبر لشبكات محطات الخدمة ومتاجر التجزئة في الدولة، إذ تدير 551 محطة خدمة و373 متجر "واحة أدنوك" في جميع إمارات الدولة السبع. كما تُقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التنقل والخدمات الأخرى غير المرتبطة بالوقود، والتي تشمل شحن المركبات الكهربائية، وخدمات غسيل السيارات وتغيير الزيوت، ما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاعي التنقل وتشغيل متاجر التجزئة في دولة الإمارات.

وتُمثل خدمة "نون مينتس" نقلة نوعية هامة تُعيد رسم ملامح خدمة التوصيل السريع في المنطقة ككل، إذ نجحت في توصيل ملايين الطلبات — من مستلزمات البقالة إلى الأجهزة الإلكترونية — في كل من الإمارات والسعودية، خلال زمن قياسي لا يتجاوز 15 دقيقة. وبفضل هذا الأداء الفائق، أصبحت "نون مينتس" الخيار الأمثل لتلبية الاحتياجات اليومية بسرعة وكفاءة. ومن المنتظر أن تعزز الشراكة الجديدة مع "أدنوك للتوزيع" من كفاءة عمليات التوصيل، بما يتيح تجربة أسرع وأكثر شمولاً لشريحة واسعة من العملاء في دولة الإمارات.

ويؤكد هذا التعاون على استراتيجية "أدنوك للتوزيع" الرامية إلى توسعة نطاق قطاع التجزئة لغير الوقود وتعزيز قنوات الخدمات الرقمية، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء عبر مختلف القطاعات.

نُبذة عن "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 46 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 896 محطة خدمة، 551 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 30 محطة تحت التطوير) و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 373 متجر واحة أدنوك و35 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2024. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.adnocdistribution.ae .

حول " نون"

تأسست نون كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وكشركة سعودية ومن قلب مقرها الرئيسي في الرياض، تهدف نون إلى تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية المحلية والإقليمية. وتسعى نون لتقديم خدمات متكاملة ودعم استثنائي لعملائها في المنطقة. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، نمت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال تقنيات وكفاءات محلية ساهمت في تطوير أعمال المنصة الرقمية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

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