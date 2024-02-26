أدنوك للتوزيع تفي بالتزاماتها المُعلنة لأسواق رأس المال في عام 2023، مع تحقيق أرباح تاريخية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تجاوزت حاجز المليار دولار

الشركة تُعلن عن مجموعة من مبادرات النمو الاستراتيجية تعزيزاً لمكانتها الرائدة في قطاعات الطاقة المتعددة وخدمات التنقل وتشغيل متاجر التجزئة

مجلس إدارة أدنوك للتوزيع يقترح سياسية جديدة لتوزيع الأرباح للفترة من 2024 - 2028، تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

الشركة ستعقد فعاليات "يوم المستثمر" في أبوظبي اليوم الأثنين، 26 فبرير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات "يوم المستثمر" الذي تُنظمه أدنوك للتوزيع الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم: AEA006101017) و(الرمز: ADNOCDIST)، حيث سيتم خلاله تسليط الضوء على إنجازات الشركة والتعريف بمبادراتها الاستراتيجية للنمو. وكانت الشركة قد نجحت في الوفاء بالتزامها السابق بتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تجاوزت حاجز المليار دولار في عام 2023، وتخطط الآن لزيادة نمو الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة من 2024 – 2028، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها الرائدة في قطاعات الطاقة المتعددة وخدمات التنقل وتشغيل متاجر التجزئة. وعليه، تعمل أدنوك للتوزيع على تعزيز محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون التي تشمل الوقود الحيوي وخدمات شحن المركبات الكهربائية ووقود الهيدروجين، وذلك لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقل وتوسعة خيارات قطاع التجزئة لغير الوقود.

وفي هذا السياق، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تمتلك أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً بالإنجازات وخلق القيمة، وذلك عبر استراتيجيتها للنمو الذكي التي يتم من خلالها الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية. وقد تمكنّا منذ الاكتتاب العام الأولى في أواخر عام 2017 من مضاعفة عائدات المساهمين. كما شهدت أدنوك للتوزيع عاماً استثنائياً في 2023 حيث حقّقت أداءً ماليًّا قويًّا وتخطت أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء حاجز المليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2018. وتتمتع الشركة اليوم بوضع جيد يتيح لها الاستفادة من أسواق الطاقة المتطورة ودخول مرحلة جديدة من النمو. وسنواصل التزمنا باستراتيجية التخصيص الفعال لرأس المال من أجل تحقيق عوائد مجزية ومستقرة للمساهمين."

خلال عام 2023، سجلت الشركة نمواً في إجمالي كميات وقود التجزئة المُباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى نمو في قطاع التجزئة لغير الوقود، وقد ساهم كل ذلك في تحقيق أعلى معدل تحوّل من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 25%. وفي إطار استراتيجيتها الجديدة، ستواصل أدنوك للتوزيع الاستثمار في السوق المتنامي والمُربح في الدولة، كما تهدف الشركة أيضاً إلى تحقيق قيمة إضافية من شبكة محطاتها الحالية من خلال تعزيز أعمال التجزئة لغير الوقود والاستفادة القصوى من الأصول المؤجرة، مما سيعزز مكانة أدنوك للتوزيع كالعلامة التجارية المُفضلة لعملاء قطاع التجزئة والقطاع التجاري.

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة للنمو، تخطط الشركة لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من فرص النمو غير العضوي التي تعود عليها بالقيمة، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقدرة أعمالها على توليد تدفقات نقدية وافرة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعي الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية حيث تهدف إلى توفير 50 مليون دولار إضافية من المصروفات التشغيلية بحلول عام 2028. وقد نجحت الشركة في توفير 130 مليون دولار من التكاليف على أساس مماثل في الفترة من 2019 إلى 2023.

أظهرت أدنوك للتوزيع اهتماماً بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية، وذلك بالتركيز على تحسين خبرات العملاء من خلال تقديم أفضل العروض والخدمات الرقمية الحديثة، بهدف زيادة جذب العملاء وتعزيز تفاعلهم مع العلامة التجارية. وتعمل أدنوك للتوزيع على جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتها اليومية وتقليل البصمة الكربونية لأنشطتها مع الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين العملاء في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية. وتهدف الشركة أيضاً إلى أن تكون رائدة في النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة عبر توسعة شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية بشكل مدروس، حيث تسعى لتركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائية سريعة وفائقة السرعة في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028 للاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات وتعزيز مواكبة أعمالها للمستقبل.

مقترح لسياسة جديدة لتوزيعات الأرباح سيقدّم رؤية واضحة وعائدات مجزية مرتبطة بنمو الأرباح المستقبلية

اقترح مجلس إدارة الشركة سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024 – 2028 تتضمن توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو بنسبة لا تقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك رهنًا بموافقة المساهمين. وذلك تأكيدًا على المركز المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة في المستقبل. وتهدف هذه السياسة إلى إيجاد توازن بين الاستثمار في مشاريع النمو وتقديم عائدات مستدامة للمساهمين. وتتمتع الشركة بسيولة وافرة حيث بلغ النقد وما يوازيه في نهاية عام 2023 نحو 870 مليون دولار، بينما بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعزز أكثر من قدرة الشركة على تمويل استثماراتها. وسيتم عرض السياسة الجديدة على المساهمين للموافقة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقده في شهر مارس 2023.

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 37 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 840 محطة خدمة، 529 محطة خدمة في دولة الإمارات و68 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 359 متجر واحة أدنوك و34 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.adnocdistribution.ae.