"أدنوك للتوزيع" تتعاون مع "المؤسسة الاتحادية للشباب" لإبراز دور العلامات التجارية المحلية وروّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، من خلال توفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم في متاجر "واحة أدنوك"

الشركة تدشن أول متجر فوري للبيع بالتجزئة من سلسلة متاجر "واحة أدنوك" لعرض منتجات مُصنعة بالكامل محلياً في دولة الإمارات، ضمن مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"

اتفاقية تعاون مشترك مع "مزارع العين" لتوريد المواد المستخدمة لتحضير مشروبات متاجر "واحة أدنوك"، للمساهمة في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية ودعم الصناعة المحلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : دشّنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، أول متجر فوري للبيع بالتجزئة من متاجر "واحة أدنوك" خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، المُنعقدة فعاليته بأرض المعارض في أبوظبي، حيث يعرض المتجر حصرياً منتجات مصنوعة بالكامل في دولة الإمارات. وتهدف "أدنوك للتوزيع" إلى تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات المصنوعة محلياً، بما في ذلك مجموعة واسعة من المنتجات التي سيتم عرضها في متاجر "واحة أدنوك" حتى نهاية العام الجاري.

كما أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن تعاونها مع المؤسسة الاتحادية للشباب لتسليط الضوء على عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين، وذلك من خلال مشاركتها في مبادرة “ركن الشباب” والتي تستعرض منتجات من شركة ”نحالي الإمارات" و“البنا براذرز”، و“دقوس ليوا”، و"نوىَ". وسيتم عرض منتجات هذه العلامات التجارية المحلية لمدة ثلاثة أشهر في مواقع مختارة من متاجر "واحة أدنوك" داخل الدولة، وذلك في إطار البرنامج التجريبي لدعم المنتجات المصنوعة محلياً.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع": "من خلال دعم العلامات التجارية المحلية وبناء شراكات قوية مع الموردين المحليين، تُسهم ’أدنوك للتوزيع‘ في خلق سلاسل توريد مرنة، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، ودعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على الاكتفاء الذاتي"

وضمن مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات" هذا الأسبوع، افتتحت "أدنوك للتوزيع" متجرها الفوري من سلسلة متاجر "واحة أدنوك". ويستعرض المتجر تشكيلة مختارة من المنتجات تشمل، القهوة المحمّصة محلياً والأطعمة والمشروبات المتخصصة، وذلك في خطوة تؤكد التزام الشركة بدعم نمو قطاع الأغذية المحلي. ويجسّد هذا المتجر الفوري جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لأدنوك للتوزيع، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الإماراتية ضمن شبكة متاجر التجزئة التابعة لها.

كما وقعت "أدنوك للتوزيع" اتفاقية جديدة مع شركة "مزارع العين"، إحدى أكبر شركات الألبان في الدولة، وذلك لتوريد منتجات الألبان والمواد المستخدمة في تحضير القهوة والمشروبات والأطعمة الجاهزة الخاصة بمتاجر "واحة أدنوك".

وتجسّد هذه المبادرات التزام "أدنوك للتوزيع" الدائم بالمساهمة في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين الكفاءات الإماراتية، ودفع عجلة نمو الشركات المحلية. وتستمر "أدنوك للتوزيع" في التركيز على تعزيز مساهمتها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الصناعي، وذلك من خلال توسعة شبكة متاجر "واحة أدنوك" وتنويع محفظة منتجاتها الأخرى مثل زيوت "أدنوك فويجر" المُصنعّة محلياً والتي يتم تصديرها إلى 47 دولة في أنحاء العالم. كما تعمل أدنوك للتوزيع على بناء شراكات مع العلامات التجارية الإماراتية الراسخة والناشئة، مثل إعلان الشركة مؤخراً عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة "نون"، المنصة الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية في الدولة.

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 915 محطة خدمة، 555 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 45 محطة تحت التطوير) و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 378 متجر واحة أدنوك و 36 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة 283 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 آذار 2025. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.adnocdistribution.ae .

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