من المتوقع أن يحقق الميناء أكثر من 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال أول 27 عاماً، مما يوفر رؤية طويلة الأمد للإيرادات

من المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026، بما يدعم أهداف دولة الإمارات في تعزيز التصنيع المحلي

"تعزيز" تستهدف إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات بحلول عام 2028، بما يساهم بمليارات الدولارات في دعم الاقتصاد المحلي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بي إل سي" (يشار إليها فيما يلي بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، وشركة "تعزيز" عن اتفاقية تمتد لـ 50 عاماً لتأسيس ميناء متخصص للكيماويات ضمن منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس. وستتولى "أدنوك للإمداد والخدمات" بناء الميناء وامتلاكه وتشغيله، فيما ستستفيد "تعزيز" من هذه المنشأة لتصدير الكيماويات ومشتقاتها إلى الأسواق العالمية بكفاءة.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار درهم (300 مليون دولار)، في الربع الأخير من عام 2026، حيث يتوقع أن يساهم في تحقيق عوائد تتجاوز قيمتها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لصالح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال أول 27 عاماً. وفي المقابل، تعمل "تعزيز" على تطوير أول منظومة متكاملة للكيماويات في الدولة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2028 أكثر من 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات، تشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، والصودا الكاوية، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، وكلوريد البولي فينيل.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية لتأسيس أول ميناء متخصص من نوعه للكيماويات في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو تحقيق إيرادات طويلة الأمد وقابلة للتوقع لـ 'أدنوك للإمداد والخدمات'، بالإضافة إلى دعم نمو منظومة 'تعزيز' المتكاملة في مجال الكيماويات. ويؤكد المشروع قدرتنا على التوسع في قطاعات سريعة النمو وتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا، إلى جانب المساهمة بدفع مسيرة التطور الصناعي الذي تشهده دولة الإمارات".

وتشكل "تعزيز" ركيزة أساسية في طموحات "أدنوك" للارتقاء بسلسلة القيمة الصناعية للكيماويات في الدولة، والمساهمة في دعم التنويع الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية. ومن المتوقع أن تساهم "تعزيز" بإضافة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، كما تساهم في تطوير مئات المنتجات النهائية الجديدة عبر قطاعات حيوية تشمل البناء والزراعة والرعاية الصحية.

من جانبه، قال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز": "بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الأسرع نمواً في آسيا وأفريقيا، سيُمكّننا ميناء ’تعزيز‘ المخصص للكيماويات من تصدير منتجاتنا بكفاءة وعلى نطاق واسع، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية. كما تضمن شراكتنا مع ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ تنفيذ هذا المشروع وتشغيله وتطويره بما يساهم في توفير خدمات لوجستية موثوقة وعوائد مستدامة لشركة ’تعزيز‘".

جدير بالذكر أن مشروع "تعزيز" سيوفر منظومة متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لمنتجي الكيماويات، حيث يضم مرافق مركزية، ومحطات تخزين، وخطوط إمداد للمواد الأولية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، وأنظمة الاستجابة الطارئة، وإدارة الصحة والسلامة والأزمات.

