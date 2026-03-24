أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" (يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم، عن استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة "عرادة" بسعة 175,000 متر مكعب من حوض جيانغ نان الصيني لبناء السفن قبل موعد التسليم المحدد.

وتُعد "عرادة" الخامسة من أصل ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تعاقدت عليها شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ضمن برنامجها المستمر لتوسعة الأسطول. وبدأت الناقلة عملياتها التشغيلية مباشرةً بعد مراسم التسليم المعتادة التي أقيمت في حوض بناء السفن في الصين بحضور كل من كيث ماندر، مدير المشاريع البحرية في أدنوك للإمداد والخدمات، إلى جانب أفراد الطاقم وممثلين عن حوض "جيانغ نان".

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود.

