أعلنت بتروفاك، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة، عن تمديد عقد خدمات الصيانة الميدانية لمدة عامين مع مجموعة الظفرة للبترول، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الإمارات العربية المتحدة. وبموجب الاتفاقية، ستواصل بتروفاك دعم العمليات في حقل حليبة النفطي، الواقع على طول الحدود الجنوبية الشرقية لإمارة أبوظبي، مع توفير موظفين متخصصين لصيانة ودعم المرافق.

وفي تعليقه، يقول نيك شورتن، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى بتروفاك: "يأتي تمديد هذه الشراكة بمثابة شهادة على جودة تقديم خدماتنا وأداء فريقنا. إذ تتمتع بتروفاك بسجل حافل في دعم المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم خدماتها على نطاق محلي واسع. نحن نتطلع إلى الاستمرار في إضافة القيمة، والحفاظ على المرافق الهامة بطريقة آمنة ومستدامة. "

يأتي حقل حليبة في صدارة أنشطة التطوير التي تقوم بها أدنوك، كما يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق استراتيجية النمو الذكية لأدنوك بحلول 2030، بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط. كما أنه يعتبر أول أصول أدنوك التي تم صيانة مرافقها بالكامل بالاستعانة بمصادر خارجية لتحسين الموارد الداخلية للشركة، ما يعد مثالاً يحتذى به للشركات النظيرة في المستقبل.

تأسست بتروفاك في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1991، وتشمل مراكز تشغيلية في أبو ظبي والشارقة. كما طورت الشركة قوة عاملة كبيرة تدعم المشاريع الإقليمية والدولية على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم قيمة مضافة للسوق المحلي. يعتبر التوطين أولوية تجارية رئيسية لدى بتروفاك، كما تعمل بنشاط على الترويج للفرص الوظيفية الحالية.

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