• فوز "أدنوك" بالجائزة جاء تكريماً لجهودها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة عبر مختلف عمليات الشركة



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "أدنوك" على جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية ضمن فئة "الأداء البيئي المتميز"، والتي تكّرم المبادرات المتميزة التي تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



وتسلم الجائزة بالنيابة عن "أدنوك" ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك"، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، وحاتم خليفة العويد، نائب رئيس أول الصحة والسلامة والبيئة بالإنابة في "أدنوك" خلال حفل التكريم الذي أقيم في قصر النخيل بأبوظبي.



وجاء فوز "أدنوك" بالجائزة تقديراً لجهودها في تطبيق مجموعة من التقنيات والحلول الرائدة في خفض الانبعاثات عبر مختلف عملياتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث تضع الشركة الحفاظ على البيئة الطبيعية في دولة الإمارات في صميم استراتيجيتها. وتشمل جهود "أدنوك" في هذا المجال تعزيز استثماراتها في مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون، والتوسع في استخدام الكهرباء، والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعية مثل زراعة أشجار القرم.

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حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة

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