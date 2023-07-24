الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدميرال Admiral عن توسعة وتعزيز تواجدها العالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال الشراكة مع مجموعة من أقوى الموزّعين في مختلف دول تلك المناطق.

وشركة أدميرال للإلكترونيات والأدوات الكهربائية (شركة منطقة حرّة) Admiral Appliances and Electronics FZE، هي شركة فرعية مقرّها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مملوكة 100٪ من قبل شركة أدميرال كوربوريشن أوف أميركاAdmiral Corporation of America ، وهي علامة تجارية أميركية معروفة تنتج مجموعة شاملة ومميّزة من الأجهزة والإلكترونيات، مثل مكيّفات الهواء، وأجهزة تلفزيون LED، والأجهزة الرئيسية، والأجهزة المدمجة، والأجهزة الصغيرة، وتتواجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وتركيا، وجنوب آسيا.

وقد احتفلت أدميرال Admiral حديثاً بنجاحها من خلال استضافة حدث كبير عبر الإنترنت جمع شركاءها الإقليميين وتجار التجزئة، وتجار الجملة، وشركاء إعادة التصدير، حيث وقّعت شراكات جديدة مع عدد من كبار الموزّعين في المنطقة. علماً أن أدميرال Admiral هي من العلامات التجارية الأميركية للأجهزة والإلكترونيات الأسرع نموّاً في المنطقة، وتعرض أكثر من 150 منتجاً استهلاكياً من الأجهزة التي تُباع حالياً عبر جميع المنافذ الرائدة مثل إكسترا، وشرف دبي جي، وأمازون ، ونون، وغيرها الكثير.

كما تعتزم أدميرال Admiral دخول سوق الهند، وهي أحد أكبر الأسواق في العالم، وذلك بحلول الربع الرابع من عام 2013. حيث ستتوفر منتجات العلامة في السوق الهندية من خلال أفضل منصّات التجارة الإلكترونية.

وفي هذه المناسبة، قال فيشال ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة أدميرال Admiral للأجهزة والإلكترونيات: "نحن متحمّسون للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، وذلك بعدما أمضينا وقتاً طويلاً في البحث عن أساليب للتكيّف مع الاحتياجات المحدّدة لعملائنا. منتجاتنا متوافرة حالياً في 23 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبحلول نهاية عام 2023، سوف تتواجد منتجاتنا في أكثر من 30 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ذلك أننا نعمل بقوّة على توسعة رقعة أعمالنا لخدمة عملائنا، إذ نرى احتياجات في السوق يمكن لمنتجات أدميرال تلبيتها."

وأضاف: "لقد نالت محفظة منتجاتنا إعجاب جميع شركائنا في قنوات التوزيع المختلفة، وهي لشهادةٌ على التزام أدميرال Admiral تجاه عملائها كافّة. إذ تُباع منتجات أدميرال Admiral لدى جميع كبار تجار التجزئة، وتجار الجملة، وتجّار إعادة التصدير، ومنصّات التجارة الكترونية الكبرى، بحيث نمنح المستهلكين أكبر قدر من خيارات الشراء."

وتتميّز مجموعة منتجات أدميرال Admiral بكثير من المزايا الجذّابة مثل أكتيف فرشّ، والتكنولوجيا الذكية، وتوفير الطاقة، والعاكس الذكي، والتبريد التوربيني والموثوقية، وكلّها ترتقي بتجربة المستهلك إلى مستويات جديدة. كما أصدرت أدميرال Admiral حديثاً منتجات فريدة من ضمنها فرن الغاز بعرض 100 سم من تركيا. بالإضافة إلى منتجها الفريد والحصري The Laundry Center الذي كشفت عنه خلال فعاليتها الأخيرة، وهو منتج لا مثيل له في السوق عبارة عن غسّالة منزلية ببرميلين أحدهما للغسيل بسعة 5 كلغ في الأعلى، والثاني للغسيل وتجفيف الملابس بسعة ما بين 7 إلى 10 كلغ في الأسفل.

وتملك أدميرال Admiral في محفظتها مجموعة ضخمة من الأجهزة والإلكترونيات الاستهلاكية، وهي منتجات تلبّي جميع متطلبات العملاء، من مستهلكين وتجّار على حدّ سواء. كما تشمل أعمال مجموعة أدميرال Admiral Group قطاعات عمودية مثل النقل (المركبات التجارية الكهربائية) والطاقة (حلول شحن المركبات الكهربائية).

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حول أدميرال Admiral

أدميرال للأجهزة Admiral Appliances هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أدميرال كروبوريشن أوف أميركا Admiral Corporation of America Inc، والتي تأسست في شيكاغو، إلينوي، في عام 1934 على يد مهاجر إيطالي، رجل الأعمال الأميركي روس سيراجوزا. وعلى مدى السنين، اكتسبت العلامة التجارية أدميرال سمعة عالمية للأجهزة المنزلية عالية الجودة والإلكترونيات الاستهلاكية. وعمدت الشركة إلى تنويع مجالات عملها لتشمل حلول الطاقة النظيفة من خلال تشكيل شركة أدميرال للطاقة Admiral Energy في عام 2021، تلتها شركة أدميرال للنقل Admiral Mobility في عام 2022 والتي وستقوم بتوسعة محفظة مجموعة أدميرال Admiral Group لتشمل إنتاج المركبات الكهربائية (EVs) للأساطيل التجارية.

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