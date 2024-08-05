ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 10.9% و25.6% على أساس سنوي على التوالي، بعد تعديلات البنود غير المتكررة

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس نموًا مستمرًا

ارتفاع معدل إقبال الزوار بنسبة 4.6% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 66 مليوناً

ارتفاع الطلب على مساحات التجزئة الرئيسية بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع معدلات الإشغال إلى 92.5%

المشروعان الرائدان، "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة"، حققا تقدماً كبيراً في أعمالهما الإنشائية لتصل نسبة إنجازهما إلى 90.1% و91.0% على التوالي

الرياض، المملكة العربية السعودية: نشرت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2024.

حققت الشركة أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت إيراداتها 586.5 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 3.8% على أساس سنوي مدفوعة بافتتاح مجمع "يو ووك جدة" ومبيعات وسائل الإعلام وغيرها من تدفقات الإيرادات الإضافية. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 9.8% لتصل إلى 395.1 مليون ريال سعودي، مدعومة بالكفاءة التشغيلية والضبط الصارم للتكاليف. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.0% ليصل إلى 353.8 مليون ريال سعودي، مدعوماً بنمو الإيرادات وصافي ربح القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية الكبير البالغ 125.3 مليون ريال سعودي، نتيجة نمو الأرباح في محفظة الشركة الحالية، وافتتاح مجمع "يو ووك جدة"، والتقدم الكبير في المشروعان الرائدان "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

وبمقارنة النتائج النصف سنوية، حققت "سينومي سنترز" نمواً مطرداً مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.6% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بافتتاح مجمع "يو ووك جدة"، وارتفاع معدلات الإشغال، ومبيعات وسائل الإعلام، وتدفقات الإيرادات الإضافية. وبلغ صافي الربح 539.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 725.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023. ويعزى هذا التراجع إلى تأثر أرباح النصف الأول من عام 2024 بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق المتوافق مع الشريعة الإسلامية بتسهيل جديد محسن، والاسترداد المبكر للصكوك المستحقة في عام 2024 بواقع 50.6 مليون ريال سعودي، عدا عن أن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من عام 2023 جاء بفضل المكاسب المحققة من بيع أرض بواقع 238.7 مليون ريال سعودي. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح في النصف الأول من عام 2024 إلى 590.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع 469.7 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 25.6%. وبعد التعديلات المذكورة اعلاه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 718.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 647.5 مليون ريال سعودي للنصف الأول من عام 2023، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 10.9% على أساس سنوي.

وتأكيداً على استمرار تحقيق القيمة والعوائد للمساهمين، أعلن مجلس الإدارة في مارس من عام 2024 - ووافق لاحقاً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ 30 يونيو - على سياسة توزيع الأرباح. وابتداءً من الربع الثاني من عام 2024، ستقوم الشركة بدفع 0.375 ريال سعودي للسهم كل ربع سنة ولمدة عام واحد. وبلغ متوسط العائد السنوي لتوزيعات الأرباح 7.4% في 30 يونيو 2024 بناءً على سعر السهم البالغ 20.4 ريال سعودي.

ارتفع معدل إقبال الزوار بنسبة 4.6% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 66 مليوناً خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى حققته الشركة خلال فترات النصف الأول. ويؤكد ذلك من جديد قوة أصول الشركة باعتبارها واحدة من وجهات التسوق الرائدة والبوابة الرئيسية لكل من تجار التجزئة المحليين والدوليين الذين يستهدفون المستهلكين السعوديين.

ويستمر توسع محفظة "سينومي سنترز" مع قطعها أشواطاً كبيرة في إنجاز مشروعيها الرائدين "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة". وحتى يونيو من عام 2024، بلغت مستويات الإنجاز الإنشائية الإجمالية 91.0% لمشروع "جوهرة جدة" و90.1% لمشروع "جوهرة الرياض". ومن المتوقع أن تصل مساهمة المشروعين في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أكثر من 650 مليون ريال سعودي (40% من الأرباح الحالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) عند استقرار أدائهما.

ومن المتوقع كذلك أن يستقطب مشروعا "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" أكثر من 15 مليون و20 مليون زائر سنوياً على التوالي، ليصبحا بذلك الأعلى أداءً من حيث إقبال الزوار والإنفاق في مدينتيهما. وسيعيد هذان المركزان بلورة مشهد تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث سيغدوان الأفضل أداءً في محفظة "سينومي سنترز" لناحية الإقبال والإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. ومن خلال خطتها الحالية التي تتضمن ثلاثة مراكز تسوق رئيسية وثلاث وجهات لنمط الحياة، تسعى الشركة إلى زيادة المساحات القابلة للتأجير بنسبة تصل إلى 44%، ليصل إجمالي هذه المساحات إلى 2 مليون متر مربع بحلول عام 2027.

يعكس هذا الربع تركيز "سينومي سنترز" على تحسين مزيج البيع بالتجزئة من خلال برنامجها الفاعل لتبديل المستأجرين، حيث ارتفعت معدلات الإشغال نسبياً على أساس المثل بالمثل إلى 92.5% خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 1.1% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تصل معدلات الإشغال في نهاية ديسمبر من عام 2024 إلى 94%.

في هذا السياق، علّقت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز"، بقولها: "تواصل سينومي سنترز التزامها الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق القيمة المثلى لعملائنا ومساهمينا على حدِّ سواء. وقد سجلت الشركة أداءً قوياً آخر للنصف الأول من هذا العام عبر جميع مقاييسنا المالية والتشغيلية الرئيسية. فقد ارتفع إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 2.6%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وكذلك صافي الربح بنسبة 25.6% و10.9% على التوالي، بعد التعديلات. وحافظت الشركة على معدلات إشغال ثابتة على أساس المثل بالمثل عند 92.5%، ونواصل التركيز على برنامج تبديل المستأجرين لضمان استمرارنا في تقديم أفضل مزيج للبيع بالتجزئة. ولاقى هذا الأمر صدىً إيجابياً لدى عملائنا، حيث ارتفع معدل إقبال الزوار بنسبة 4.6% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 66 مليوناً، ويشكل ذلك استمراراً للزخم القياسي الذي نحققه".

وأضافت ريهيل-إرغوفين: "يتقدم مشروعانا الرائدان جوهرة الرياض وجوهرة جدة بوتيرة سريعة. وقد ساهم التقدم الكبير في أعمالهما الإنشائية، إلى جانب نمو الأرباح لمحفظتنا الحالية وافتتاح مجمع ’يو ووك جدة‘، في تحقيق صافي ربح القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية بواقع 176 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2024".

أبرز الإنجازات التشغيلية ونتائج الأعمال

بلغ عدد زوار مراكز "سينومي سنترز" خلال النصف الأول من العام 66 مليون زائر (34.4 مليون زائر خلال الربع الثاني من عام 2024، 1.8% على أساس سنوي) بزيادة قدرها 4.6% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوار لفترات النصف الأول من العام. ويؤكد هذا النمو المستدام على جاذبية عروض "سينومي سنترز" الشاملة في قطاع التجزئة وأنماط الحياة العصرية، مما يعكس الطلب القوي من جانب المستهلكين.

وحتى يونيو من عام 2024، بلغت نسبة الإنجاز الإنشائي لمشروعي "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" 91.0% و90.1% على التوالي، ومن المقرر تسليم أولى الوحدات في مطلع عام 2025 والانتهاء من المشروعين بالكامل بحلول الربع الرابع من عام 2025. وسيضم مشروع جوهرة الرياض، الذي يغطي مساحة تعادل 70 ملعب كرة قدم، ما يزيد على 300 علامة تجارية مشهورة عالمياً عبر 150 متجراً رئيسياً، بما في ذلك 10 علامات تجارية تتواجد لأول مرة في الرياض ومتاجر تجزئة حصرية في المدينة للسنوات العشر القادمة. وبلغت نسبة التأجير المسبق 70% لافتتاح متاجر رئيسية لعلامات تجارية رائدة ومنها علامات جديدة في المملكة. وسيكون "جوهرة الرياض" أول مركز تسوق يحصل على شهادة LEED الذهبية في العاصمة. وعدا عن جناح المنتجات الفاخرة، وأربع مناطق متميزة لتجارب لأغذية والمشروبات، وعروض الترفيه عالمية المستوى، سيضم المركز كذلك 45,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة.

أما مشروع جوهرة جدة، فقد تجاوزت نسبة التأجير المسبق فيه 70%(بناءً على بنود العقد المتفق عليها أو خطاب النوايا الموقع أو العقود الموقعة)، وسيستقطب أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة بما في ذلك 10 علامات تجارية تتواجد لأول مرة في جدة وأكثر من 20 متجر تجزئة حصري. وسيضم المشروع أول جناح للمنتجات الفاخرة في جدة، ومركزاً متطوراً للترفيه والفعاليات، وثلاثة مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات. وسيصبح جوهرة جدة أول مراكز التسوق الحاصلة على شهادة LEED الذهبية في المدينة.

حافظت الشركة على معدلات إشغال قوية، حيث ارتفعت بنسبة 1.1% على أساس المثل بالمثل لتصل إلى 92.5% خلال النصف الأول من عام 2024. وتشكل معدلات الإشغال المرتفعة مع تطبيق برنامج تبديل المستأجرين دليلاً ملموساً على الاختيار الاستراتيجي للمستأجرين والجاذبية القوية لـ "سينومي سنترز" كوجهات رئيسية لكل من تجار التجزئة والمستهلكين على حدًّ سواء.

ويشكل نشاط التأجير للنصف الأول من عام 2024 دليلاً إضافياً على قوة الطلب على مساحات التجزئة الرئيسية. فقد جددت "سينومي سنترز" 1,306 عقداً للإيجار واستقبلت 235 علامة تجارية (منها 65 علامة تجارية جديدة). وتغطي العلامات التجارية الجديدة مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الموضة والترفيه والأغذية والمشروبات، مع أسماء بارزة مثل "أسيكس" و"ڤوكس سينما" و"أوكلي" و"فايف جايز" و"شارلوت تيلبوري" وغيرها. كما أدى الافتتاح الناجح لمجمع "يو ووك جدة"، والذي تم تأجيره مسبقاً بنسبة 80%، إلى تقديم مزيج متميز من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك "نايكي" و"فيكتوريا سيكريت" و"أديداس" و"زارا" و"لولوليمون" إلى جانب منافذ جديدة للأغذية والمشروبات. ويتنوع مزيج المساحات القابلة للتأجير بنسبة 62% لقطاع التجزئة و38% للقطاعات الأخرى (بما في ذلك مرافق الترفيه، ومنافذ الأغذية والمشروبات)، مع التحضير لصفقات جديدة وشراكات مع العديد من العلامات التجارية.

أبرز النتائج المالية

ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.6% إلى 1,172.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 1,142.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادات المحققة في جميع مصادر الإيرادات.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 718.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع 902.8 مليون ريال سعودي في العام الماضي. كما بلغ صافي الربح 539.5 مليون ريال سعودي مقارنة مع 725.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تحقيق مكاسب بقيمة 238.7 مليون ريال سعودي من بيع أرض في حي الرائد خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك في إطار برنامج الشركة لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية، بالإضافة كذلك إلى شطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة في النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 50.6 مليون ريال سعودي. وبعد تعديل هذه البنود في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.9%، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 25.6%.

وجاء هذا النمو في صافي الربح للنصف الأول من عام 2024 مدفوعاً بالتركيز على تنفيذ مبادرات ضبط التكاليف عبر جميع الأعمال، بما في ذلك انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 25.2% إلى 127.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 169.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى من 18.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023 إلى 0.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفع صافي ربح القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية إلى 176 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 21.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأرباح لمحفظتنا الحالية، وافتتاح مجمع "يو ووك" جدة، والتقدم الواضح في أعمال البناء في مراكز التسوق الرائدة "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

كما تأثر صافي الربح في النصف الأول من عام 2024 بارتفاع صافي التكاليف التمويلية التي بلغت 324.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024 (بما في ذلك شطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بقيمة 50.6 مليون ريال سعودي) مقارنة بـ 165.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، ويرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط تكلفة الدين وارتفاع إجمالي الدين مع الأخذ بالإعتبار أن الشركة في مرحلة توسع إستثنائية تتمثل في تطوير مشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة والمتوقع الإنتهاء منهما في النصف الثاني من عام 2025. بالإضافة إلى زيادة خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة إلى 126.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 113.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023. ويعزى ذلك إلى عملية الاسترداد التي حدثت في الربع الثاني من عام 2023.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% إلى 586.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة في إيرادات الإيجار ومصادر الإيرادات الإضافية الأخرى، حيث ارتفع صافي إيرادات الإيجار بنسبة 1.8% إلى 523.5 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب تحسن شروط التأجير وافتتاح مجمع "يو ووك" جدة.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.8% إلى 395.1 مليون ريال سعودي جراء تحسن التكاليف، والتي تم تعويضها جزئياً بخسارة في انخفاض قيمة الذمم المدينة قدرها 29.0 مليون ريال سعودي. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 5.0% إلى 353.8 مليون ريال سعودي نظراً لارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وارتفاع صافي أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 125.3 مليون ريال سعودي. (الربع الثاني من عام 2023: 72.9 مليون ريال سعودي).

وارتفعت المبالغ المستحقة من الأطراف ذات الصلة بنسبة 28.4%، ووضعت "سينومي سنترز" برنامج استرداد نقدي صارم يتضمن خططاً للدفع. و مع استمرار "سينومي ريتيل" في تنفيذ استراتيجيتها لبيع عدد من الأصول غير الأساسية، انخفض إجمالي المساحات القابلة للتأجير ل "سينومي ريتيل"بشكل كبير في يونيو من عام 2024، حيث بلغت 15.1% مقارنة مع 17.9% في يونيو من عام 2023، كما انخفضت اجمالي الإيرادات من 14.8% إلى 10.6% في نفس الفترة.

ومع الإخذ بالاعتبار أن الشركة حالياً في مرحلة توسعية، فقد ارتفع صافي ديون "سينومي سنترز" من 9.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 10.2 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 8.9 مليار ريال سعودي). ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مرحلة البناء المكثفة لمشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة الرائدين.

أعلن مجلس الادارة في مارس من عام 2024، وتمت الموافقة عليه لاحقًا في اجتماع الجمعية العمومية في 30 يونيو، أن "سينومي سنترز" ستبدأ في تنفيذ سياسة توزيع الأرباح بدءاً من الربع الثاني من عام 2024. حيث ستقوم الشركة بدفع 0.375 ريال سعودي للسهم كل ربع سنة ولمدة عام واحد،. وتشير "سينومي سنترز" إلى إمكانية النظر في توزيعات أرباح إضافية في المستقبل بناءً على الأداء المالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية، علماً أن هذه السياسة قابلة للتغيير في ضوء أي تحولات استراتيجية أو متطلبات تنظيمية أو التزامات مالية قد تطرأ على الشركة. ويتم حساب متوسط ​​العائد السنوي على الأرباح بناءً على سعر السهم البالغ 20.4 ريال سعودي في 30 يونيو من عام 2024 وهو 7.4%.

إعلانات الربع الثاني من عام 2024

· 1 أبريل 2024: توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من عام 2023

أعلنت الشركة بتاريخ 25-03-2024 عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 356.25 مليون ريال سعودي سيتم توزيعها على 475 مليون سهم مؤهل للتوزيع، وبذلك يبلغ الربح للسهم الواحد 0.75 ريال سعودي (أي ما يعادل 7.50% من القيمة الاسمية للسهم).

· 6 مايو 2024: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من عام 2024

يسر "سينومي سنترز" أن تعلن عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للربع الأول من العام المالي 2024، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل للتصويت.

إعلانات لاحقة:

· 1 يوليو 2024: نتائج اجتماع الجمعية العمومية (الاجتماع الأول)

أعلنت "سينومي سنترز" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الأول) الذي انعقد يوم الأحد 30-06-2024.

· 3 يوليو 2024: توزيع الأرباح النقدية للربع الأول من عام 2024

قامت "سينومي سنترز" بتحديد تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية للفترة المنتهية في 31-03-2024. بلغت قيمة توزيعات الأرباح (178,130,000) ريال سعودي على (475) مليون سهم للفترة المنتهية في 31-03-2024، بمعدل (0.375) ريال سعودي للسهم الواحد، بما يعادل (3.75%) من قيمة السهم الاسمية.

لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعدّ "سينومي سنترز" المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها. وتوفّر الشركة لعملائها منذ أكثر من عقدين باقة متنوعة من مراكز التسوّق عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العصرية، وذلك في أكثر الوجهات جاذبيةً في المملكة حيث تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات العملاء ومتطلّبات السوق.

تضمّ محفظة الشركة حالياً 22 مركز تسوّق وتحتضن متاجر يقارب عددها الـ5 آلاف وتتخذ جميعها مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية في المملكة. تضمّ أصول الشركة عدداً من أبرز مراكز التسوّق في السوق المحلي بما فيها مول العرب في جدة، والظهران مول، والنخيل مول في الرياض الذي يعدّ وجهة التسوق المفضّلة في العاصمة السعودية، الرياض. ويبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في محفظة مراكز التسوّق التابعة للشركة قرابة 1.4 ملايين متر مربع، حيث تقدّم باقة فريدة من أرقى العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية في قطاع التجزئة وأحدثها على مستوى المملكة.لمزيد من المعلومات حول "سينومي سنترز"،

للاتصال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cenomicenters.com.

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