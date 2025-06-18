الكويت: أعلن مجلس الإدارة الجديد لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع اعتماد استراتيجية أعمال جديدة تقوم على فرص النمو التي تحملها التوجهات الجديدة في الاقتصاد الكويتي، من خلال تكريس دور الشركة ليكون محرك أعمال وطني يساهم في تحقيق الأولويات الاقتصادية الحكومية ويشارك في تطوير البنية التحتية في الدولة، بما في ذلك مبادرات رئيسية ضمن رؤية الكويت 2035.

مواءمة استراتيجية الشركة مع أولويات رؤية الكويت 2035

وفي ضوء التوجه الجديد، ستقوم "أجيليتي للمخازن العمومية" بتوجيه استثماراتها وتركيز نطاق أعمالها التشغيلية نحو دعم الأولويات الاقتصادية للدولة، ولتحقيق ذلك، تخطط الشركة لضخ استثمارات تتجاوز 100 مليون د.ك. حتى عام 2030، وهو ما يتناسب مع حجم الفرص الواعدة والمصحوبة بتوجهات اقتصادية داعمة لإشراك القطاع الخاص في التنمية والمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى. كما ينسجم هذا التوجه الاستراتيجي مع أهداف تأسيس الشركة التي نص عليها المرسوم الأميري الصادر عام 1979م بهدف تطوير مشاريع المخازن والبنية التحتية في مناطق الصليبية والدوحة وميناء عبد الله.

القطاعات الاستثمارية المستهدفة: تضم القطاعات الاستثمارية المستهدفة أبرز القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي غير النفطي، وتشمل:

دعم برامج جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في مشاريع تطوير ميناء مبارك الكبير.

المشاركة في تطوير المناطق الاقتصادية الجديدة في الكويت، مثل مشروع المنطقة الشمالية.

تطوير الأنظمة الجمركية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في الكويت.

التوسع في مشاريع العقارات الصناعية والمستودعات في الكويت.

تطوير مشاريع إدارة النفايات الصناعية والبنية التحتية لإعادة التدوير في الكويت.

المساهمة في مشاريع إنشاء مراكز البيانات الكبرى في الكويت.

تعزيز استقرار واستدامة قطاعات الأمن الغذائي والرعاية الصحية في الكويت.

تنطلق هذه الاستراتيجية من الأساس المتين الذي بنته "أجيليتي للمخازن العمومية" عبر سنواتٍ من الخبرة التنفيذية في تطوير المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، ومن فهم عميق لطبيعة هذه السوق وتطوراتها، وهو ما يعزّز من فاعلية هذا التوجّه وجدواه التشغيلية والاستثمارية.

تحقيق الأهداف عبر جهود تنسيقية عالية المستوى وتوجيه الاستثمارات نحو تلك الأولويات

في إطار توجهها لمواءمة أعمالها مع الأولويات الاقتصادية الحكومية، اعتمدت الشركة عدداً من الخطوات التنظيمية، ومن أبرزها:

تنسيق مؤسسي دائم وعالي المستوى: تم تأسيس لجنة دائمة منبثقة من مجلس الإدارة تتولى متابعة مشاريع التنمية الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المعنية، للمساهمة بالحوار التنموي الاقتصادي الفعال ومواءمة مشاريع الشركة مع الأولويات الاقتصادية للدولة وذلك من خلال التواصل والتفاعل الدائم مع الجهات الحكومية المختلفة.

تم تأسيس لجنة دائمة منبثقة من مجلس الإدارة تتولى متابعة مشاريع التنمية الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المعنية، للمساهمة بالحوار التنموي الاقتصادي الفعال ومواءمة مشاريع الشركة مع الأولويات الاقتصادية للدولة وذلك من خلال التواصل والتفاعل الدائم مع الجهات الحكومية المختلفة. تعظيم القيمة للمساهمين عبر توزيع أرباح عينية لجزء من حصة الشركة في "أجيليتي جلوبال بي إل سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح عينية عبارة عن 20% من رأس مال شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي". ويهدف هذا الإجراء إلى توفير عائد ملموس للمساهمين، هذا التوزيع سيؤدي إلى زيادة نسبة التداول الحر لأسهم "أجيليتي جلوبال بي إل سي" بما يدعم سيولة السهم، وقيمته السوقية، وفرص إدراجه في مؤشرات الأسهم الرئيسية. ويأتي هذا القرار في إطار التزام مجلس الإدارة المتواصل بتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح عينية عبارة عن 20% من رأس مال شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي". ويهدف هذا الإجراء إلى توفير عائد ملموس للمساهمين، هذا التوزيع سيؤدي إلى زيادة نسبة التداول الحر لأسهم "أجيليتي جلوبال بي إل سي" بما يدعم سيولة السهم، وقيمته السوقية، وفرص إدراجه في مؤشرات الأسهم الرئيسية. ويأتي هذا القرار في إطار التزام مجلس الإدارة المتواصل بتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين. تطوير الكفاءات الوطنية: وفقاً للتوجه الاستراتيجي الجديد، ستعتمد الشركة على الكوادر الكويتية لتنفيذ خططها المستقبلية، وذلك من خلال مواصلة وتكثيف التزامها باستقطاب وتأهيل المواهب الوطنية وتعزيز وجودهم ضمن الشركة.

وفقاً للتوجه الاستراتيجي الجديد، ستعتمد الشركة على الكوادر الكويتية لتنفيذ خططها المستقبلية، وذلك من خلال مواصلة وتكثيف التزامها باستقطاب وتأهيل المواهب الوطنية وتعزيز وجودهم ضمن الشركة. تحديث الهوية المؤسسية: تعتزم الشركة في مرحلة لاحقة اعتماد هوية مؤسسية جديدة بما يعكس توجهها الاستراتيجي الجديد.

وتهدف هذه الخطوات مجتمعةً إلى تعزيز تركيز الأعمال ورفع كفاءة الأداء وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما يعكس دور الشركة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت.

فرص استثمارية مرتبطة بالنمو الاقتصادي في الكويت

وفي هذا السياق، قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي للمخازن العمومية: "انطلاقاً من دورها الوطني الرائد منذ نشأتها، تعمل شركة أجيليتي للمخازن العمومية اليوم على دعم الأولويات الاقتصادية للدولة ومواءمة جميع أنشطتها سواءً على المستوى الاستثماري أو التشغيلي بما يتماشى مع هذه الأولويات. هذه الاستراتيجية ستجعل من شركة أجيليتي للمخازن العمومية وجهة استثمارية تركز على القطاعات الصناعية غير النفطية الواعدة في الكويت، مدعومةً بخطط استثمارية، وخبرة تشغيلية ذات مهنية عالية، وسجل رائد في تطوير المشاريع الكبرى، إلى جانب الانسجام الاستثماري مع التوجهات والسياسات الاقتصادية الحكومية ومواءمة تطورها. إن استثماراتنا البالغة أكثر من 100 مليون د.ك. في قطاع الخدمات اللوجستية في الكويت تؤكد قناعتنا بمميزات موقع الكويت الجغرافي الاستراتيجي، وبمتانة اقتصادها، وبوتيرة نمو سوق التجارة الإلكترونية فيها. ونفخر بدورنا الوطني في دعم تطوير بنية تحتية متقدمة للخدمات اللوجستية والصناعية، من شأنها تعزيز حركة التجارة، وتوفير فرص عمل محلية للكويتيين، والإسهام في جهود تنويع الاقتصاد الكويتي."

إعلان بشأن توزيع الأرباح العينية

وافق مجلس إدارة "أجيليتي للمخازن العمومية" على توزيع أرباح عينية عن الربع الأول للعام 2025 من خلال توزيع أسهم في شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، تمثل نحو 20% من رأس المال المصدر للشركة. وبموجب شروط التوزيع المعتمدة، سيحصل المساهمون المستحقون على 82 سهم من شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي" مقابل كل 100 سهم يملكونه في شركة "أجيليتي للمخازن العمومية".

ويأتي هذا التوزيع في إطار جهود الشركة المستمرة لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين، وزيادة سيولة تداول "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، ورفع فرص إدراجه ضمن المؤشرات العالمية للأسهم.

نبذة عن أجيليتي للمخازن العمومية:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ومدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.agility.com

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