أعلنت شركة أجنا للتنمية العمرانية عن طرح وحدات مميزة بمشروع "كارنيليا السخنة"، والتي تطرحها الشركة في توقيت حيوي خلال موسم الصيف، وبأنظمة سداد متنوعة وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.



قال المهندس أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتنمية العمرانية، إن طرح المرحلة الجديدة يأتي في توقيت هام وذلك خلال موسم الصيف والذي يعتبر من أهم مواسم المبيعات بالسوق العقاري، كما أن الوحدات المطروحة تتميز بالتنوع والتصميم المبتكر الذي يحقق أفضل استغلال للمساحة المتاحة.



وأشار إلى أن الشركة ركزت على تقديم وحدات تناسب العميل الراغب في الاستثمار بوحدته وتحقيق عائد مرتفع منها، فالشركة قامت بالدراسات السوقية اللازمة لتحديد أنظمة السداد التي تناسب العملاء المستهدفين، والتوقيت المثالي للطرح، مشيرا إلى أن التغيرات السوقية المتلاحقة تفرض على الشركات الجادة استيفاء الدراسات السوقية في كل خطوة تقوم بها.



وأوضح أن مشروع "كارنيليا السخنة" يقام على مساحة 100 فدان بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ8 مليارات جنيه، ويتم تنفيذ المشروع على 6 مراحل، ويتضمن فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وفندق 5 نجوم ومنطقة تجارية، وتعمل الشركة بكامل جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ والعمل في المشروع للتسليم في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة



وتابع أن شركة "سايتس انترناشيونال" قامت بوضع المخطط العام للمشروع، كما تم الاستعانة بالمهندس المعماري المكسيكي الشهير "خافير كويفاس" مؤسس شركة Creato Architects بوضع التصميمات المعمارية الداخلية للمشروع، على أن يضاف لهذه الشركات القوية شريك تعاون جديد في مجال الفندقة بالمشروع.



وأضاف الدكتور معتز شلبي، رئيس القطاع التجاري بشركة أجنا للتنمية العمرانية، أن الوحدات المطروحة تتضمن مساحات متنوعة تبدأ من ستوديو 55 مترا على البحر، وتقدم أنظمة سداد بمقدم يبدأ من 8% وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وتطل الوحدات المطروحة على البحر بالكامل، كما تتضمن جزءا تجاريا يتمتع بمدخل خاص من داخل المشروع، ومدخل من خارج المشروع لضمان الخصوصية لعملاء المشروع.



وكشف عن انتهاء الشركة من التعاقد مع شركة عالمية لتقدم خدمة الإدارة الفندقية لمشروع "كارنيليا" بمدينة العين السخنة، والتي تعد واحدة من الشركات ذات الخبرة القوية وسابقة الأعمال المتميزة في مجال الإدارة الفندقية عالمياً، لافتا إلى أهمية المنتج الفندقي في دعم خطة الدولة لتصدير العقار.

وتابع أن الفندق فئة 5 نجوم ويضم 50 غرفة فندقية، ويعد التعاقد مع العلامة التجارية إضافة قوية للمزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع.

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