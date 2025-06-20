دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت "أتكنز رياليس"، المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم والخدمات الهندسية والطاقة النووية، بتوسيع نطاق مبادرتها الرائدة "مدرسة المستقبل" للسنة الثانية على التوالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب من استكشاف مفاهيم الاستدامة والهندسة والتكنولوجيا من خلال أساليب تعليمية مبتكرة وتجريبية. وقد جمعت النسخة الإماراتية لهذا العام فرقاً طلابية متميزة من أربع مدارس مرموقة: مدرسة ربتون، وكلية جميرا، ومدرسة جميرا للتخاطب بالإنكليزية في دبي (JESS Dubai)، وكلية دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESS)، التي استضافت دورة النهائيات المتميزة للفعالية لعام 2025 بتاريخ 14 مايو.

أُطلقت مبادرة "مدرسة المستقبل" لأول مرة في المملكة المتحدة، وتهدف إلى إشراك الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا في تصميم بيئات مدرسية مستدامة ومبتكرة. وتتميز هذه المبادرة بتقديم تحديات واقعية تشجع المشاركين على التفكير النقدي والتحليلي بالجوانب البيئية والاجتماعية والتكنولوجية التي تشكل جوهر التنمية المستدامة، كما تحفزهم على وضع رؤى مستقبلية مبتكرة لتصميم مجمّعات تعليمية تلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

وفي هذا السياق، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط: "مع اتساع نطاق مبادرة 'مدرسة المستقبل' عامًا بعد عام، نشعر بفخر بالغ حيال ما نشهده من اهتمام متزايد وتفاعل ملحوظ من الطلاب والمعلمين على حد سواء في دولة الإمارات.." وتابع قائلًا: "من خلال توسيع البرنامج ليشمل شريحة أوسع من المدارس في مختلف أنحاء المنطقة، نطمح إلى ترسيخ الشراكة الحيوية بين قطاع التعليم وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا. نحن نؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة هو السبيل الأمثل لإعداد قادة المستقبل الذين سيكونون في طليعة الابتكار والتحول نحو عالم أكثر استدامة".

على امتداد هذا المشروع الملهم، حظي الطلاب بفرصة استثنائية للتعلّم العملي والتفاعل البنّاء، حيث تلقوا التوجيه والدعم من سفراء برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التابعين لشركة "أتكنز ريالس". وقد عملت الفرق الطلابية على تقديم مقترحات تصميمية مبتكرة لبيئات مدرسية مستدامة، قائمة على تحليل البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أولى الطلاب اهتمامًا خاصًا لتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير بنية تحتية ذكية، وتبني حلول فعالة للحفاظ على الموارد المائية، مع الحرص في الوقت نفسه على فهم التأثير الاجتماعي الإيجابي لمؤسساتهم التعليمية على المجتمعات المحلية المحيطة.

واختُتمت المبادرة بتنظيم عرض نهائي مميز استضافته كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESS)، حيث قدمت الفرق الطلابية مشاريعها أمام لجنة تحكيم مرموقة، ضمت خبراء من مجالات متعددة. وقد تميّزت العروض بتنوعها، وتم تقييمها وفق معايير دقيقة شملت مستوى الابتكار، وفعالية التعاون داخل الفرق، ومدى واقعية التطبيق العملي للمفاهيم المستدامة.

ومن جهتها، قالت لورا ريدي، رئيسة قسم المعلومات والإرشاد والتوجيه في كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESS): "كان التعاون مع شركة ’أتكنز رياليس‘ في إطار مسابقة 'مدرسة المستقبل' بمثابة تجربة ثرية واستثنائية، جمعت بين عالم التعليم الأكاديمي والقطاع الصناعي في شراكة حقيقية أثمرت عن نتائج ملهمة." وتابعت قائلة: "لقد شكّل التحدي منصة مثالية لتمكين طلابنا من التفكير خارج المألوف، والتصميم بشجاعة، واستكشاف رؤى مستقبلية مبتكرة حول ماهية التعلم وكيفية تطوره بما يواكب احتياجات الأجيال القادمة". وأضافت: "نحن فخورون للغاية بكوننا جزءًا من هذا التعاون الديناميكي الذي لا يكتفي فقط بتعزيز قيم الابتكار والاستدامة، بل يمنح الطلاب أيضًا صوتًا مؤثرًا وفرصة حقيقية للمشاركة في بناء مستقبل التعليم".

مع تزايد الاهتمام الإقليمي والتفاعل الإيجابي مع مبادرة "مدرسة المستقبل"، تعتزم شركة "أتكنز رياليس" مواصلة التوسّع في تنفيذ البرنامج ليصل إلى عدد أكبر من المدارس والطلاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوجّه كجزء من التزام الشركة العميق باستراتيجيتها طويلة الأمد للاستدامة. وتُجسد هذه المبادرة رؤية "أتكنز رياليس" في مواءمة التعليم العملي مع المبادئ الأساسية للاستدامة، حيث تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبشكل خاص الهدف المتعلق بـ "التعليم الجيد" والهدف المتعلق بـ "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

لمحة عن شركة "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكدإن".

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