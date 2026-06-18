توحيد منظومة شركاء أتش بي إي وجونيبر تحت مظلة برنامج HPE Partner Ready Vantage

فرص حصرية موسعة عبر قنوات الشركاء في السحابة الخاصة والتعافي من الكوارث لتعزيز النمو وفتح آفاق جديدة

توحيد الحوافز وإطلاق حسومات جديدة على فرص الأعمال، بما يتيح تحقيق هوامش ربح تبلغ نسبتها 24%

توحيد محفظة المنتجات والبرامج وتجربة الشركاء لتبسيط آليات التعاون وتسريع وتيرة النمو

الشركاء والموزعون ومزودو الأنظمة المتكاملة يواصلون توسيع نطاق تبني حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي مع أتش بي إي

لاس فيغاس - مؤتمرHPE Discover Las Vegas 2026: أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن توحيد برامج الشركاء التابعة لكل من أتش بي إي وجونيبر نتووركس تحت مظلة HPE Partner Ready Vantage، بما يتيح للشركاء إنشاء برنامج عالمي موحد يمكنهم من تطوير وبيع وتقديم الخدمات في مجالات الشبكات والسحابة والذكاء الاصطناعي. واعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، سيعمل الشركاء ضمن برنامج موحد يتميز بهيكلية سهلة وبسيطة وحوافز موحدة ونموذج تفاعل أكثر اتساقًا، إلى جانب حماية الاستثمارات الحالية.

ويشكل البرنامج الموحد خطوة محورية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توحيد المحفظة والبرامج وتجربة الشركاء عبر مختلف قطاعات أعمال أتش بي إي. وانطلاقًا من هذا النهج، تعتزم أتش بي إي إطلاق عروض جديدة يقودها الشركاء، وتوسيع نطاق الفرص الحصرية المتاحة لهم للوصول إلى السوق، إلى جانب توفير تجارب أكثر تكاملًا وسلاسة تدعم الشركاء خلال مسيرتهم وتعزز فرص نموهم ونجاحهم.

وبهذه المناسبة، أفاد سيمون إيوينغتون، نائب الرئيس الأول لقنوات المبيعات العالمية ومنظومة الشركاء في أتش بي إي: "يتطلع الشركاء إلى آليات تعاون أكثر بساطة وسلاسة، وفرص أكبر لتعزيز أعمالهم وتحقيق النمو. ومن خلال الحوافز المتوائمة والبرنامج الموحد لكل من أتش بي إي وجونيبر، إلى جانب توسيع العروض التي يقودها الشركاء، نمكن شركاءنا من تحقيق نجاح أكبر في مجالات الشبكات، والسحابة، والذكاء الاصطناعي."

توسيع عروض الشركاء الحصرية للتسويق: استناداً إلى النجاح الذي حققه برنامج HPE Morpheus VM Essentials من خلال نموذج التسويق الحصري عبر قنوات الشركاء، تعمل أتش بي إي على توسيع هذا النهج ليشمل HPE Private Cloud PC3000 وHPE SimpliVity PC1000 وبرنامج HPE Zerto. وتتيح هذه الإضافات فرصاً حصرية جديدة يقودها الشركاء ضمن بيئات الحوسبة السحابية الخاصة وحلول حماية البيانات بما يتماشى مع أولويات العملاء والمؤسسات في هذا المجال.

برنامج VM Essentials لشركاء تقنية المعلومات: تطلق أتش بي إي برنامج VM Essentials لتمكين شركاء تقنية المعلومات من تشغيل البرنامج ضمن البيئات الخاصة بهم، وبناء خبرات عملية متقدمة من خلال الاستخدام والتجربة. وبالنسبة إلى الـ600 شريك الذي سيحصلون على شهادة الكفاءة في الحوسبة السحابية الخاصة مع المحاكاة الافتراضية بحلول نهاية العام، ستوفر أتش بي إي تراخيص برنامج VM Essentials مجانًا لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتحمل الشركاء تكاليف الدعم الفني فقط.

برنامج ترحيل المنصات: أطلقت أتش بي إي منصة جديدة لدعم عمليات ترحيل البيئات الافتراضية، بما يمكن الشركاء من مساعدة العملاء على تقليص المخاطر المالية وتجنّب مسألة تحمل تكاليف مزدوجة خلال مراحل الانتقال. ويمكن لعملاء VM Essentials الجدد الاستفادة من تراخيص مجانية لمنصة VM Essentials وبرنامج HPE Zerto لمدة تصل إلى عام كامل، بما يتيح الانتقال السلس وغير المتقطع إلى أجهزة أتش بي إي الافتراضية.

برنامج HPE CloudOps لمزودي خدمات السحابة: تساعد أتش بي إي مزودي خدمات السحابة على تطوير وتشغيل وتحقيق عوائد مالية من خدمات السحابة الخاصة، وذلك باستخدام برنامجي HPE CloudOps وHPE Partner Ready Vantage. وبفضل إمكانيات متقدمة تشمل تعدد المستأجرين، والخدمة الذاتية، والشبكات المعرفة برمجيًا (SDN)، والحوكمة القائمة على السياسات، وإدارة التكاليف، يستطيع مزودو خدمات السحابة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الإيرادات عبر مستويات خدمة مرنة ومتنوعة. كما يعزز نموذج HPE Cloud Commit القيمة المقدمة من خلال أسعار تفضيلية وخدمات إضافية مرتبطة بحجم الإنفاق الملتزم به.

وتأكيدًا على أهمية هذا التوجه، اختارت شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) منصة HPE CloudOps لتكون جزءًا من منصة السحابة الخاصة للمؤسسات التابعة لها، بهدف توسيع قدرات إدارة البيئات السحابية المتعددة، وتعزيز إمكانية المراقبة وأتمتة العمليات. وتعتزم كل من أتش بي إي وTCS إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة، وتطوير حلول مُخصصة لقطاعات مُحددة، بما يسهم في تبسيط عمليات تشغيل البيئات السحابية الهجينة، وتعزيز الحوكمة والأتمتة والشفافية.

برنامج موحد لتبسيط تجربة الشركاء

ابتداءً من 1 نوفمبر 2026، ستجمع أتش بي إي برامج شركاء أتش بي إي وجونيبر تحت مظلة HPE Partner Ready Vantage، من خلال اعتماد هيكل موحد يشمل مستويات عضوية الشركاء، ومجموعة الكفاءات، وآليات التعويض والحوافز عبر برنامج موحد. وانطلاقًا من هذه المنظومة الموحدة، تعمل أتش بي إي على توسيع نطاق برنامج HPE Partner Ready Vantage ليشمل مسارات التطوير والبيع والخدمات، بما في ذلك فرص جديدة للخدمات التي يقودها الشركاء، لتوفير المزيد من السبل التي تساعدهم على التميز وتحقيق العوائد وتقديم قيمة أكبر للعملاء:

التطوير: تعمل أتش بي إي على تعزيز مسار برنامج HPE Partner ReaYoudy Vantage من خلال دمج برنامج HPE Technology Partner ضمن مركز موسع للتحقق من التقنيات، والتنسيق بشكل أوثق مع منظومة شركاء HPE Unleash AI ISV . وفي إطار هذا البرنامج، تم اعتماد مجموعة فرعية من شركاء Unleash AI بعد التحقق من جاهزيتهم للعمل على الحوسبة المسرعة من إنفيديا، ودمج حلولها مع حلول مصانع أتش بي إي للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي، وهي منظومة جاهزة ومتكاملة لمصانع الذكاء الاصطناعي ضمن NVIDIA AI Computing من محفظة أتش بي إي. وتسهل هذه الاستثمارات على الشركاء إمكانية التحقق من الحلول عبر محفظة أتش بي إي المتنوعة وتسريع اختبارات التوافق التشغيلي وجاهزية الحلول وعملية طرحها في السوق. كما تطلق أتش بي إي منصة جديدة باسم Customer Use Case Hub لمساعدة الشركاء على استعراض الحلول المعتمدة، وتشجيع العملاء على تبنيها، وتوسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة والشبكات والحوسبة الطرفية عبر منظومة الشركاء .

البيع: تعمل أتش بي إي على مواءمة الحوافز في محفظتها المتنوعة، وتوسيع برامج المكافآت لتحفيز الشركاء على اكتساب خبرات أعمق وبيع حلول أكثر شمولية، واستقطاب عملاء جدد. كما تعمل الشركة على توحيد حوافز فرص الأعمال الجديدة الخاصة بحلول التخزين، بما يمنح فرق المبيعات هامش ربح مباشر عند الفوز بفرص أعمال جديدة. وعند الجمع بين هده الحوافز والمكافآت المخصصة لحلول محددة مثل تخزين الكتل، أو الكفاءات مثل المحاكاة الافتراضية و GreenLake Flex ، يمكن أن يصل إجمالي هامش الربح التراكمي إلى 24 ٪، وذلك لتحقيق أقصى استفادة تنافسية من النفقات الرأسمالية للتخزين .

الخدمات: تُطلق أتش بي إي خدمات تحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركاء على منصات مختارة. وسيتمكن الشركاء المؤهلون من تقديم هذه الخدمات تحت علاماتهم التجارية الخاصة، مع الاستفادة من خدمات التصعيد والدعم اللوجستي والهندسي من أتش بي إي من خلال خدمات الدعم التقني لشركاء أتش بي إي. كما تُوسّع الشركة نطاق خدمات الترحيل وإدارة دورة الحياة التي يقودها الشركاء بما يساعدهم على زيادة الإيرادات المتكررة وتعزيز علاقاتهم مع العملاء .

تعمل أتش بي إي على توسيع نطاق المكافآت المالية القائمة على الكفاءة لتتجاوز نظام التصنيفات، بما يتيح للشركاء المؤهلين الحصول على حسومات إضافية مقابل الاستثمار في الكفاءات المستهدفة وتحقيقها. من خلال HPE Partner Ready Vantage وHPE Financial Services (HPEFS)، تُزوّد ​​أتش بي إي الشركاء بالكفاءات الخاصة باستدامة تقنية المعلومات والأدوات ولوحات المعلومات، لمساعدتهم على تحقيق نتائج فعّالة وخفض التكاليف في بيئات الذكاء الاصطناعي التي تشهد تزايدًا مستمرًا في استهلاك الطاقة.

تجربة موحدة لتسهيل رحلة الشركاء

تواصل أتش بي إي تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توفير تجربة موحدة من خلال إطلاق رحلة أكثر تكاملًا وسلاسة للشركاء اعتبارًا من 1 نوفمبر. وتشمل هذه المبادرة بوابة موحدة للشركاء تتيح الوصول إلى جميع الأدوات والمعلومات، وتجربة موحدة لعمليات الانضمام والتعاقد، وبرنامجًا موحدًا للصناديق المخصصة للتمويل، ونظامًا موحدًا لتسجيل الفرص التجارية للشركاء.

كما تعزز أتش بي إي جهودها لتبسيط عملية التمويل، حيث أضافت HPEFS قدرات جديدة إلى بوابة الشركاء الخاصة بها، بهدف توفير مرونة أكبر في التسعير وتعزيز العلاقات مع العملاء. وسيستفيد الشركاء من خيارات دفع سنوية لتحسين القدرة على التنبؤ، وأسعار ترويجية للعروض الخاصة، إلى جانب أسعار تنافسية تتوافق مع مستوى العلاقة التي تربط كل شريك بخدمات HPEFS. واستجابة للطلب القوي من العملاء وارتفاع وتيرة عمليات الشراء، ستقوم HPEFS أيضًا بمراجعة حدود الائتمان المتاحة بشكل استباقي، والعمل على توسيعها كلما أمكن ذلك للعملاء الجدد والحاليين، بما يوفر مرونة أكبر وتجربة أكثر راحة وسهولة.

توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي للعملاء عبر الشركاء

تواصل أتش بي إي ترجمة استراتيجيتها إلى واقع عملي من خلال تسهيل تفاعل الشركاء عبر محفظة موحدة وبرنامج موحد وتجربة موحدة، مع مساعدة العملاء على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. ولدعم هذه الجهود، تعمل الشركة على توسيع شبكتها العالمية من مواقع وخدمات اختبار سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي ، بما يمكن العملاء من التحقق السريع من حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتوسيع نطاقها، وتحويلها إلى تطبيقات فعلية داخل المؤسسات.

وتحظى هذه المبادرة بدعم مجموعة من الشركاء، من بينهم Equinix لتوفير بيئات التجارب المُستضافة، إلى جانب عدد من كبار الموزعين ومزودي الحلول العالميين، الأمر الذي يسرّع عملية تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، ويقدم في الوقت نفسه فرص نمو جديدة عبر منظومة الشركاء بأكملها.

بالتعاون مع إنفيديا ومختبر الابتكار للواقع الرقمي، تُوسّع أتش بي إي نهجها القائم على الشراكة من خلال مركز تجريبي لإثبات المفهوم في مجال المدن الذكية، بما يوفر للعملاء والشركاء بيئة عملية لتقييم الحلول وتحسينها قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج. وباستخدام تقنيات مثل NVIDIA Omniverse وNVIDIA Metropolis، يتيح المركز للشركاء طريقةً أكثر واقعية لعرض حالات الاستخدام المتكاملة للذكاء الاصطناعي، كما يُساعد العملاء على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بثقة أكبر.

كما قامت شركة Wipro بدمج منصة HPE Private Cloud AI، التابعة لمجموعة NVIDIA AI Computing من أتش بي إي، ضمن منصة Wipro WINGS للذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع عملية اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسات. ومن خلال الجمع بين منصة Wipro WINGS، التي تضم وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرات التنسيق والأتمتة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي، يمكن توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل آمن ضمن البيئات الهجينة. وستتعاون أتش بي إي مع Wipro على تطوير حلول مُخصصة لمختلف القطاعات، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة للوصول إلى الأسواق.

التوافر

اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ستصبح برامج HPE SimpliVity PC1000 و HPE Private Cloud PC3000 و HPE Zerto متوافرة حصريًا عبر قنوات التوزيع للعملاء الجدد .

و و متوافرة حصريًا عبر قنوات التوزيع للعملاء الجدد يتوفر برنامج HPE CloudOps لمزودي الخدمات حاليًا للشركاء الذين يمتلكون عقد HPE Partner Ready Service Provider أو الشركاء في مركز خدمات HPE Partner Ready Vantage المُدارة .

لمزودي الخدمات حاليًا للشركاء الذين يمتلكون عقد أو الشركاء في مركز خدمات المُدارة سيصبح برنامج HPE Partner Ready Vantage الموحد وتجربة الشركاء المتكاملة متاحًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 .

الموحد وتجربة الشركاء المتكاملة متاحًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 تتوفر الخدمات ذات العلامات التجارية الخاصة بالشركاء حاليًا لشركاء Triple Platinum Plus ، على أن يتم توسيع نطاقها لتشمل شركاء الفئات الأخرى بحلول 1 نوفمبر 2026 .

، على أن يتم توسيع نطاقها لتشمل شركاء الفئات الأخرى بحلول 1 نوفمبر 2026 ستتوفر تحديثات بوابة شركاء HPEFS اعتبارًا من 1 يوليو 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، على أن يستمر طرحها في الدول الأخرى المدعومة خلال الفترة المتبقية من العام .

مصادر إضافية

مدونة: تقديم برنامج HPE CloudOps لمزودي خدمات الحوسبة السحابية

لمزودي خدمات الحوسبة السحابية مدونة: برنامج Unleash AI يدفع الذكاء الاصطناعي المؤسسي إلى ما بعد المرحلة التجارب الأولية

لمحة عن أتش بي إي

تعد أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) شركة رائدة في تقنيات المؤسسات الأساسية، حيث تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات لمساعدة المؤسسات على تعزيز إنتاجيتها وتحقيق قيمة مضافة. وبصفتها شركة رائدة في استكشاف الإمكانات، تحرص أتش بي إي على الاستفادة من خبراتها وابتكاراتها لتطوير نمط حياة الناس وعملهم. نحن نمكّن عملاءنا في مختلف القطاعات من تحسين كفاءة الأداء التشغيلي، وتحويل البيانات إلى رؤى مستقبلية وتعزيز تأثيرها. حققوا طموحاتكم الكبرى مع أتش بي إي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com

للتواصل الإعلامي

كاري كورتو

kari.curto@hpe.com

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