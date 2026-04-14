دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أتراديوس"، الرائدة عالمياً في مجال التأمين الائتماني التجاري وإدارة المخاطر، عن تأسيس عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية نموها في الشرق الأوسط.

ويسهم هذا التوسع في تعزيز قدرة "أتراديوس" على تقديم خدمات شاملة لإدارة التأمين، ما يوفر دعماً أكبر لشركائها في قطاع التأمين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبانضمامها إلى المنظومة المالية العالمية في مركز دبي المالي العالمي، وعملها ضمن الإطار التنظيمي القوي لسلطة دبي للخدمات المالية، تصبح "أتراديوس" - من خلال شركائها المحليين - في وضع أفضل يُمكنها من تقديم حلول مبتكرة في الائتمان التجاري مصممة خصيصاً للشركات التي تتعامل مع الأسواق العالمية المعقدة اليوم.

وبهذه المناسبة، قال رولاند بونت، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة أتراديوس للتأمين الائتماني التجاري - مركز دبي المالي العالمي المحدودة: "يوفر مركز دبي المالي العالمي المنصة المناسبة لشركة ’أتراديوس‘ لتعزيز التعاون مع شركائنا المحليين وترسيخ وجودنا الإقليمي، بما يُمكّن الشركات من التعامل والتداول بثقة. تتمثل أولويتنا في مساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تخفيف مخاطر الدفع والتوسع بشكل آمن".

من جانبه، قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بشركة ’أتراديوس‘، التي تعد إحدى أبرز شركات التأمين الائتماني في العالم، في مركز دبي المالي العالمي، لنواصل بذلك سجلنا الحافل في دعم المؤسسات العالمية الرائدة التي توسع أعمالها في المنطقة. وبإنشاء مركزها في الشرق الأوسط هنا، تستطيع ’أتراديوس‘ تقديم حلول ائتمانية تجارية مبتكرة لعملائها من شأنها مساعدة الشركات على إدارة المخاطر، والتوسع بأمان، واكتشاف فرص نمو جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة شركائها".

وتعمل "أتراديوس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل وثيق مع عدد من الشركاء المحليين مثل "أورينت للتأمين" في دولة الإمارات العربية المتحدة و"التعاونية للتأمين" في المملكة العربية السعودية منذ عام 1999، مع وجود إحدى شركات "أتراديوس" تعمل كشركة لإعادة التأمين لضمان تقديم أفضل دعم ممكن لإدارة حسابات الشركاء المحليين ومعالجة المطالبات وخدمات تحصيل الديون التي تقدمها شركات "أتراديوس" للتحصيل.

ومع تطلعها إلى المستقبل، ستواصل شركة "أتراديوس" وشركاؤها جهودهم في تقديم حلول مبتكرة للتأمين الائتماني وتحصيل الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبفضل خبرتها التي تزيد عن 100 عام في قطاع التأمين الائتماني، وتصنيفها المالي A1/مستقر من وكالة "موديز"، وشبكة تضم 160 مكتباً في أكثر من 50 دولة، تُصنف "أتراديوس" ضمن شركات التأمين الائتماني الرائدة في العالم، والملتزمة بمساعدة الشركات على إدارة المخاطر والنمو بشكل مستدام.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

