بيروت – افتتح سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" مع العميد الركن جورج صقر، قائد الكلية الحربية في الجيش اللبناني، محطة طلال أبوغزاله للمعرفة في المكتبة التابعة للكلية لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والباحثين من ضباط وكوادر في الجيش اللبناني المختلفة.

وخلال جولة على أقسام الكلية، عبر الدكتور أبوغزاله عن تقديره للدور الكبير للجيش اللبناني في تطوير مرتباته من العسكريين والضباط وتسليحهم بالعلم والمعرفة، مبدياً استعداد المجموعة للتعاون مع قيادة الجيش في تطوير المكتبة بتزويدها بالكتب والمراجع والمعاجم المتخصصة والمتنوعة، إضافة إلى منح المكتبة إمكانية الاتصال بالمكتبة الإلكترونية للاطلاع على آخر الأبحاث العلمية في مختلف المجالات.

بدوره قدّم العميد صقر شرحاً عن الكلية ونشأتها منذ العام 1922 وبرامجها الأكاديمية والشهادات والدرجات العلمية المعتمدة التي تمنحها لطلابها.

وأعرب عن شكره وتقديره لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله، مثمناً الجهود التي تقودها المجموعة في لبنان لمحو الأمية الرقمية وتنفيذ خطة التحول الرقمي، بالتعاون مع الحكومة وقيادة الجيش اللبناني.

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