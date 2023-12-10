بيروت: أصدر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية، توجيهاته لفريق المهندسين والفنيين للبدء بتركيب معدات مصنع الأجهزة الذكية في كلية العلوم في حرم الجامعة اللبنانية – الفنار تنفيذاً للاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع الجامعة، على ان يتم الانتهاء من العملية قبل نهاية العام الجاري 2023.

ويعتبر مصنع الأجهزة الذكية التي تنتجها شركة طلال أبوغزاله للتقنية (تاج تيك) هو الأول من نوعه في لبنان حيث سيتم انتاج أجهزة كومبيوتر محمول، وأجهزة لوحية، وهواتف ذكية بسواعد لبنانية ممهورة بدمغة "صنع في لبنان".

وسيشارك في عملية التصنيع والتطوير اساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية بإشراف شركة تاج تيك ليتم تسويق المنتجات الجديدة في السوق اللبناني لخدمة مشاريع التحول الرقمي والتعليم الالكتروني، كما سيتيح المصنع لطلاب الجامعة فرصة الاطلاع على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأجهزة الالكترونية وفتح الباب لهم للإبداع والابتكار في هذا المجال.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تأسست عام 2019 كشركة متخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة ومستلزماتها في مصنعها الأول في الصين، وافتتحت لاحقا فرعها الثاني في مصر والثالث في الأردن عام 2021، ليتم تأسيس الرابع في لبنان.

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