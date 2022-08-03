خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

أبوغزاله: سيتمكن اللبنانيون من استخدام الإنترنت مجانا داخل محطات المعرفة في مراكز التنمية الاجتماعية

بيروت - أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية، أن حق الاتصال بشبكة الإنترنت لكل الناس أصبح أحد أهم حقوق الإنسان، مثل الحرية والتعليم وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة.

وخلال اجتماعه مع وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان السيد هيكتور حجار ومدير عام الوزارة القاضي عبدالله أحمد، أعلن الدكتور أبوغزاله عن إطلاق مبادرة لمحو الأمية الرقمية تحت مظلة الاتفاقية الموقعة مع رئاسة الحكومة اللبنانية من خلال إنشاء محطات طلال أبوغزاله للمعرفة داخل مراكز التنمية المجتمعية التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن تشغيل هذه المحطات بصورة مستدامة، مضيفاً أنه سيتم التركيز على إعداد طلبات تمويل من الجهات المانحة لتنفيذ برامج تدريب للمواطنين اللبنانيين ولمحو الأمية الرقمية.

ووجه أبوغزاله بالمباشرة فورا بعمل دراسة لشراء خط إنترنت خاص بالمجموعة في لبنان والتبرع منه بالإنترنت لجميع محطات المعرفة لاستخدامه بالمجان من المستفيدين من خدمات المحطات، والبدء فوراً بتحضير خطة تنفيذية لتجهيز محطات المعرفة وبنفس الاتفاق والالتزامات الواردة في اتفاقية مجموعة طلال أبوغزاله العالمية مع الجامعة اللبنانية.

بدوره رحب الوزير حجار بمبادرة أبوغزاله، وأكد أن لبنان هذه الأيام في أمس الحاجة إلى اشقائه للوقوف إلى جانبه لتخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

وأكد الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضع جميع إمكاناتها للعمل يداً بيد مع مجموعة طلال أبوغزاله العالمية لإنجاح هذه المبادرة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.

وأشار الوزير حجار بأن أي منحة او تبرع ستحتاج إلى قرار "قبول هبة" من رئاسة الوزراء، وسيتم عمل ذلك عطفا على الاتفاقية الموقعة مع وزارة التنمية الإدارية.

بدوره قدم مدير عام الوزارة القاضي عبدالله أحمد شرحاً عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأكثر من 2 مليون مواطن لبناني، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وبرامجها الإلكترونية في إطار خطة التحول الرقمي.

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