عمان – زار سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" مديرية الخدمات الطبية الملكية حيث كان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.

خلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشتركة ما بين الخدمات الطبية والمجموعة بهدف دعم وتبادل الخبرات في جميع المجالات التي من الممكن تقديمها للخدمات الطبية الملكية.

وتم ايضا استعراض الخدمات التي تقدمها المدينة الطبية بمختلف اختصاصاتها، كما تم استعراض مشروع بنك الخارطة الجينية وامكانية تطبيقه بالخدمات الطبية الملكية.

وأشاد الدكتور أبوغزاله بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها الخدمات الطبية الملكية ومستوى الخدمة الذي وصلت إليه من الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية حتى أصبحت ترفد القطاعات الصحية بالكفاءات المؤهلة والمدربة من جميع الاختصاصات محلياً واقليمياً، وذلك بفضل القيادة المقتدرة والحكيمة للعميد الطبيب يوسف زريقات.

من جانبه أكد العميد الطبيب يوسف زريقات بأن فروع الخدمات الطبية الملكية المنتشرة على مستوى الأردن من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية الشاملة والمستشفيات العسكرية تقدم الخدمات العلاجية لمرضاها ومراجعيها في مختلف مناطق المملكة.

وخلال الجولة التي قام بها سعادته برفقة مضيفيه في المدينة الطبية، تم الاطلاع على مركز القلب وعلى الإنجازات الطبية التي حققها، كما شملت الزيارة مستشفى الملكة رانيا للأطفال.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في تجهيز غرفة محاكاة وربط الخدمات الطبية الملكية مع شبكة المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم وعلى الشبكة الأوروبية وباقي شبكات البحث والتعليم حول العالم، والتعاون في إقامة ورشات عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات متخصصة معنية بأهمية الخارطة الجينية والتعاون في مواضيع بنك الخارطة الجينية (Genetic Maps Bank) والاستعانة بخبرات الاستشاريين لدى الطرفين.

#بياناتشركات

- انتهى -