بيروت: برعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، تم تخريج الدفعة الأولى من دورة تدريب المدربين لمحو الأمية الرقمية في محطة طلال أبوغزاله للمعرفة، التي تم افتتاحها مؤخراً في المكتبة الوطنية في بيروت برعاية معالي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى.

وقد عقدت الدورة بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، حيث قامت المدربة الأستاذة نورا مرعبي، مسؤولة العلاقات العامة في النقابة، بتدريب عشرين متدرباً ومتدربة على أساليب إدارة دورات التدريب، ومهارات اختيار عناوين الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة من رفع كفاءة العمل والإنتاجية، وإيجاد موظفين أكفاء وغيرها من الأهداف.

وخلال تسليم الشهادات، أعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن تقديره للمدربين وحرصهم على تفعيل محطات المعرفة التي تم افتتاحها في لبنان لخدمة المجتمع المدني في سبيل محو الأمية الرقمية ولتنفيذ خطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية من خلال الاتفاقيات الموقعة مع "طلال أبوغزاله العالمية".

وأعربت الأستاذة المرعبي عن اعتزازها بتدريب الدفعة الأولى من المدربين إيذاناً ببدء تفعيل محطات طلال أبوغزاله للمعرفة التي تم افتتاحها خلال العام الجاري في لبنان وعددها ثمان محطات، والتي من المتوقع مضاعفة عددها قبل نهاية العام الجاري لخدمة المجتمع اللبناني في مختلف المناطق عن طريق طرح دورات محو الأمية الرقمية وغيرها من الدورات المهنية المتخصصة في المحاسبة والتدقيق والتسويق، والإدارة، والترجمة وغيرها.

وتم تسليم الشهادات بحضور الدكتور فواز كبارة مستشار وزير الثقافة، مندوباً عن وزير الثقافة، والدكتور ربيع بعلبكي رئيس نقابة تكنولوجيا التربية، وممثلون عن الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين اللبنانيين.

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