عمان : وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات طلال أبوغزاله العالمية اتفاقية مع شركة الحسناوي للتجارة والمقاولات العامة والإنتاج الزراعي والحيوانية والاستثمارات العقارية والاستثمارات الصناعية المحدودة، لإنشاء مصنع للمنتجات التقنية في العراق.

وقد وقع الاتفاقية عن شركة أبوغزاله المدير التقني الأستاذ علاء زعرور، وعن شركة الحسناوي مديرها العام الأستاذ عادل عكاب، وتم التوقيع برعاية الدكتور طلال أبوغزاله.

وأكد الدكتور أبوغزاله أن المجموعة تفخر بتوقيع اتفاقية إنشاء مصنعها الجديد في العراق لصناعة المنتجات التقنية "بعد نجاحنا في فروعنا الثلاث في كل من الصين ومصر والأردن" وأضاف قائلا "إن المجموعة أسست لهذه الصناعة في الصين، التي وفرت لنا التعليم الفني والتقني وكيفية عمل نظام في الجهاز إلى أن وصلنا إلى مرحلة الإنتاج ثم التسويق بتمويل كامل من المجموعة لنصبح الشركة العربية الأولى التي انضمت إلى شركات العالم الكبرى لإنتاج هذه التقنية التي يهمنا وجودها في العراق بعد مصر والأردن".

من جانبه أشار السيد عكاب إلى اعتزازه بالتعاون مع القامة الاقتصادية العربية الدكتور طلال أبوغزاله، صاحب النجاح الملموس على أرض الواقع، معربا عن ثقته بنجاح المصنع نظرا لمستوى نجاح المجموعة ومصانعها.

ونصّ الاتفاق على التعاون المشترك بين الجانبين لإنتاج وتسويق الأجهزة التقنية بعلامة تجارية (صنع في العراق)، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى التعاون في تصنيع وإنتاج الأجهزة التقنية من أجل تنمية المجتمع المحلي عن طريق العمـل على دعم الصناعة المحلية عالية الجودة لتناظر مثيلاتها المستوردة وبأقل تكلفة.

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