أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة الطموحة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في الرعاية الصحية والابتكار، أعلنت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لمجموعة M42 والجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل كلٍّ من منصة الحلول الصحية الرقمية ومنصّة "ملفي"؛ أول منصة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، عن إطلاق ذراعها الاستشارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية تحت اسم "كورتكس آند" والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصحية داخل الإمارات وخارجها على المستويين الإقليمي والعالمي .

وتهدف هذه المبادرة إلى قيادة جهود التحول المستدام، وتبني نماذج الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات، بما يسهم في تحقيق نمو استراتيجي على نطاق عالمي. وستتميز الشركة بأساسها المتين حيث ستستند على الخبرات الواسعة التي تملكها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في مجال تصميم وإطلاق برامج وطنية في مجال التحول الرقمي الصحي بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي.

وستضم "كورتكس آند" مجموعة متميزة من الاستشاريين تشمل نخبة من كبار المتخصصين الطبيين، وحملة الدكتوراه، وخبراء الصحة الرقمية ذوي المعرفة العميقة بواقع أنظمة الرعاية الصحية، وخبرة مثبتة في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق من مرحلة التخطيط الاستراتيجي وصولاً إلى التنفيذ الفعلي، مما يُمكّن "كورتكس آند" من تجاوز الدور الاستشاري التقليدي، لتقديم نتائج فعلية قابلة للقياس مدعومة بدراسات جدوى قوية تضمن الاستدامة، وقابلية التوسع، والربحية على المدى الطويل.

كما تلبي "كورتكس آند" أيضاً للطلب المتزايد من أنظمة الرعاية الصحية حول العالم على الخدمات الاستشارية المتخصصة، والتي تمكنهم مواجهة التحديات في نماذج العمل المعقدة وغير المستدامة مالياً.

ومع الارتفاع المستمر في تكاليف الرعاية الصحية عالمياً والضغوط المتزايدة على أنظمة تقديم الخدمات، تدعم الشركة الجديدة المؤسسات في إعادة تشكيل نماذجها، ودمج الابتكار، وبناء أنظمة صحية مرنة وجاهزة لمتطلبات المستقبل.

كونها جزءاً من مجموعة M42، الرائدة عالمياً في مجال الصحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، تتمتع "كورتكس آند" بقدرة فريدة على الوصول إلى أدوات متقدمة، وخبرات متعددة التخصصات، ونظام بيئي عالمي للابتكار، مما يمنحها القدرة على تقديم حلول تحويلية قائمة على البيانات، تتميز بمواءمتها للسياقات المحلية وقابليتها للتوسع على المستوى العالمي.

من خلال دمج أفضل الممارسات العالمية مع الرؤى المحلية المتعمقة، تقدم "كورتكس آند" دعماً شاملاً ومتنوعاً لمؤسسات الرعاية الصحية، عبر خدمات مصممة خصيصاً تشمل الصحة الرقمية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وإدارة صحة السكان. وتولي "كورتكس آند" اهتماماً متوازناً لتحقيق نتائج ملموسة وتوظيف منهجيات متقدمة، بما في ذلك التحليل القائم على البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية. ومن خلال مواءمة القدرات التكنولوجية مع إشراك الأطراف المعنية بشكل فعّال، تمكّن "كورتكس آند" المؤسسات من مواجهة تحديات اليوم وتحقيق التميز كمراجع عالمية في الجودة والابتكار.

وجاء الإعلان عن إطلاق "كورتكس آند" خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، بحضور كوكبة من القيادات والخبراء ورواد قطاع الرعاية الصحية. وشهد الحدث مناقشات تناولت سبل الاستفادة من التقنيات الرائدة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ مفاهيم القيادة الديناميكية لإحداث تحول حقيقي على مستوى القطاع بأكمله. كما شملت الموضوعات المطروحة عدداً من المحاور الأساسية، منها تبسيط خدمات الرعاية الصحية من خلال التقنيات الحديثة، ومواءمة التجارب الناجحة في دولة الإمارات مع النماذج العالمية المميزة، وتطوير أنظمة رعاية صحية قادرة على الازدهار والتكيّف مع متطلبات العصر المتزايدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح مهند إتيّم، الرئيس التنفيذي للتنمية والتطوير لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية والشريك الإداري لـ "كورتكس آند": "يسرنا الإعلان عن الإطلاق الناجح لـكورتكس آند، كخطوة رئيسية في مساعينا الدؤوبة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية. ونسعى للاستفادة من شبكة مجموعة M42 الواسعة، وخبراتنا التقنية في مجال الصحة الرقمية، لتقديم استراتيجيات عملية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يساعد مؤسسات الرعاية الصحية على تطوير أدائها وتحقيق نتائج ملموسة".

لمزيد من المعلومات حول "كورتكس آند"، يرجى زيارة Cortexand.ae

نبذة عن شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية

شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية رائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، إذ تعمل كمحفز استراتيجي لتطوير النظام البيئي للرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. كما تعمل على تمكين الصحة الرقمية من خلال دعم الحلول المبتكرة لرفع جودة الرعاية وتوسيع الانتشار وتحسين التكاليف وإطلاق العنان للكفاءات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وعبر الاستفادة من قوة البيانات والتكنولوجيا، تعمل شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية على دفع التغيير التحويلي ضمن النظام البيئي للرعاية الصحية وتحدث تأثيراً دائماً على المجتمعات التي تخدمها. وقد تأسست شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في العام 2018 كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع دائرة الصحة في أبوظبي لبناء وتشغيل "ملفي"، منصة تبادل المعلومات الصحية الرائد في أبوظبي. وبعد نجاح "ملفي"، باعتبارها أحد أسرع أنظمة تبادل المعلومات الصحية انتشاراً وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، اكتسبت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية شهرة كبيرة في تقديم مشاريع التحول الوطنية الكبرى في مجال الرعاية الصحية الرقمية، حيث تعمل كحلقة وصل مهمة بين الجهات التنظيمية والحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية الحيوية ومجتمعات المرضى. وتُعتبر حلول الصحة الرقمية في M42 واحدة من المنصات الثلاث لـ M42، إضافة إلى الرعاية العالمية للمرضى ومنصة الحلول الصحية المتكاملة.

نبذة عن M42

M42 أول شركة عالمية من نوعها في مجال الصحة تعتمد على التكنولوجيا، وهي ملتزمة بمستقبل مستدام للصحة. وتعمل الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، على تحويل حياة الناس من خلال حلول مبتكرة تعمل على حل أكثر التحديات الصحية والتشخيصية أهمية في العالم. وعبر الاستفادة من التقنيات الطبية الفريدة والمرتكزة على البيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدم M42 أعلى مستوى من حلول الصحة الشخصية والدقيقة والوقائية لإحداث تغيير مؤثر في المشهد الصحي العالمي. وتضم M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 منشأة في 26 دولة. وقد تأسست M42 في العام 2022، بعد اندماج شركتي G42 Healthcare وMubadala Health، وهي تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة ومرافق الرعاية الصحية الحديثة لتقديم حلول وخدمات ورعاية صحية عالمية المستوى.

وتضم مجموعة M42 شركة Diaverum وعيادة كليفلاند أبوظبي ودانة الإمارات ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومسنشفى الشيخ سلطان بن زايد ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

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