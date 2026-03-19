أبوظبي: حققت مبادرة تحدي "أكتف أبوظبي"، المبادرة الرمضانية لتشجيع السكان على البقا نشطين من خلال منصة "سيتي مووف"، التطبيق المبتكر بالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة، نجاحاً غير مسبوق كمبادرة رمضانية على مستوى العاصمة أبوظبي، مما يعزز من إلتزام أبوظبي بالصحة الوقائية ورفاهية المجتمع.

ساهم تحدي رمضان أكتف أبوظبي الذي أقيم طوال شهر رمضان المبارك، في تحويل البيئات اليومية للسكان إلى فرص تفاعلية تحث على الحركة من خلال الفعاليات الرقمية عبر تطبيق " سيتي مووف" الشركة المملوكة من قبل أبوظبي للإسكان والرعاية الصحية.

كما تعزز هذه المبادرة من النهج الاستباقي الذي يتبناه مركز أبوظبي للصحة العامة تجاه صحة المجتمع، من خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي لتحويل الحياة الصحية إلى خيار ممتع ومتاح في بيئة الحياة اليومية.

وقد نُظمت العديد من الفعاليات في خمسة مواقع رئيسية من أبوظبي شملت القناة، ومدينة الفلاح، ومدينة شخبوط، ومهرجان الشيخ زايد بالإضافة إلى مركز مكاني زاخر التجاري، مما وسّع من نطاق المبادرة لتشمل مختلف أنحاء الإمارة، والعمل على تشجع المجتمعات على ممارسة الأنشطة البدنية اليومية المتاحة للجميع.

وتماشيًا مع عام الأسرة في أبوظبي، وفّرت المبادرة منصة شاملة للأفراد والعائلات للمشاركة في الأنشطة البدنية معًا، دعمًا للجهود المبذولة لترسيخ أنماط حياة صحية ضمن جميع شرائج المجتمع.

وعلى مدار شهر كامل، استطاع المشاركون من خلال هذا التحدي، قطع مسافة إضافية من خلال تحركاتهم قدرها 783 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، وهي مسافة تعادل المشي من قلب أبوظبي إلى الرياض في المملكة العربية السعودية. كما تم اختيار 13 فائزًا من بين المشاركين خلال شهر رمضان، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام، بعض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية.

صرح سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، قائلاً: " يُعدّ تشجيع أنماط الحياة النشطة خلال شهر رمضان أولوية رئيسية في أجندة الصحة العامة في أبوظبي. ومن خلال تطبيق "سيتي مووف"، نُمكّن السكان من دمج الحركة في روتينهم اليومي بطريقة سهلة وممتعة ومستدامة."

وأضافت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: " النشاط البدني ركن أساسي من أركان الصحة الوقائية، ومن خلال "سيتي مووف" نوظف الابتكار الرقمي لتحفيز تغيير السلوك على نطاق واسع، ودعم الأفراد والأسر في جميع أنحاء أبوظبي لعيش حياة أكثر صحة."

ومن جانبه قال منصور الظاهري، مؤسس مبادرة "أكتف أبوظبي": "أثبت تحدي رمضان كيف يمكن لأساليب اللعب والتحفيز أن تُسهم بفعالية في إشراك المجتمعات وجعل النشاط البدني جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية."

وبعد النجاح الذي حققه تحدي رمضان، ستواصل الهيئة العامة للصحة والرعاية الاجتماعية في أبوظبي وشركاؤها توسيع نطاق مبادرات "سيتي مووف"، لتعزيز النشاط البدني في الحياة اليومية ودعم رؤية أبوظبي طويلة الأمد نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

نبذة عن مركز أبوظبي للصحة العامة

يعد مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس في عام 2019 تحت مظلة دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المعنية بالصحة العامة والوقاية في الإمارة. ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقود جهود حماية وتعزيز صحة المجتمع من خلال برامج قائمة على الأدلة، تُعنى بالأمراض المعدية وغير المعدية، وصحة وسلامة بيئة العمل، والصحة البيئية، والاستجابة للطوارئ. ويُواصل المركز، من خلال الابتكار والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، التزامه ببناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لنظام صحي استباقي ومستدام.

نبذة عن إنتر آكت

هي وكالة عالمية متخصصة في الرياضة والصحة، تُعنى بتصميم وتقديم برامج وحملات وفعاليات مؤثرة تُحسّن النشاط البدني والصحة العامة، مُحدثةً بذلك تغييرًا حقيقيًا وقابلاً للقياس. تُطور وتدير شركة إنتر آكت وذلك نيابة عن مركز أبوظبي للصحة العام، تطبيق "سيتي مووف" مُقدْمة بذلك حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، وتشرك المجتمعات وتحث على تبنى أنماط حياة صحية.

