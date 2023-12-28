تهدف مبادرة تغيير العلامات التجارية إلى الارتقاء بمستوى الرفاهية بالفنادق الفاخرة في المنطقة

دبي - الإمارات العربية المتحدة - تعلن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH) عن تعاونها الفريد مع ماريوت الدولية، مما يشكل محطة فارقة في مسيرة ثلاثة من الفنادق المتميزة في دبي. يعد هذا التحالف الاستراتيجي بداية لمبادرة استثنائية لتغيير العلامات التجارية لهذه الفنادق، وذلك في إطار تعزيز التزام شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها على مستوى المنطقة.

بموجب هذه الشراكة، والتي ستبدأ اعتبارا من 1 يناير 2024، ستقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتشغيل هذه الأصول الفندقية المتميزة تحت علامات تجارية فارقة تشمل جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن. تهدف استراتيجية تغيير العلامة التجارية هذه على إعادة تعريف مفهوم الفخامة في دبي، بما يعد بتجربة واعده تتماشى مع الهوية الفريدة لكل فندق .

سوف تشهد هذه الفنادق والتي تشمل فندق جي دبليو ماريوت مارينا (المعروف سابقا باسم العنوان مرسى دبي)، وفندق بوليفارد، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقا باسم فندق فيدا داون تاون دبي)، وفندق ذي هيرتج، أوتوغراف كولكشن (المعروف سابقا باسم فندق منزل داون تاون دبي)، تغييراً ملحوظا في أعمالها نتيجة لهذا التحول.

ولقد أعرب السيد خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن هذا التغيير بقوله: "يسعدنا تعزيز علاقتنا مع ماريوت الدولية من خلال هذه الصفقة، والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وآليات العمل المتطورة لنموذج أعمالنا. وتعد علامتا جي دبليو ماريوت وأوتوغراف كولكشن إضافة رائعة إلى محفظتنا المتنوعة والمرموقة".

من جانبه، أضاف السيد جيروم بريت، الرئيس التنفيذي للتطوير في ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وينبع نجاحنا في هذا السوق من تعاوننا مع ملاك ومطورين عالميين مثل شركة أبوظبي الوطنية للفنادق. تعكس هذه الصفقات استراتيجيتنا الودية لتطوير أعمالنا، وتلتزم فرق العمل لدينا بالقيام بنقل الاعمال للأصول الفندقية الثلاثة بكفاءة عالية. ومع إضافة هذه الفنادق، نحن متحمسون لتوسيع بصمتنا في دبي حيث لدينا حاليا محفظة تضم أكثر من 50 فندقا".

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى الارتقاء بقطاع الضيافة في دبي من خلال الاستفادة من نقاط القوة المتميزة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق وماريوت الدولية. وتتماشى هذه المبادرة مع الرؤية لمنح الضيوف تجارب ضيافة لا مثيل لها، مما يعزز مكانة دبي كوجهة سفر عالمية .

وكجزء من عملية تغيير العلامة التجارية، سيخضع كل فندق لإجراء تحسينات مخطط لها بعناية لتقديم تجارب مصممة خصيصا وعالمية المستوى. يضمن هذا النهج استمرار الضيوف في الاستمتاع بإقامة سلسة و راقية مع تعزيز الالتزام بتقديم تجارب مرتبطة بالعلامة التجارية والحفاظ على أعلى معايير الفخامة. تمهد هذه الشراكة الهامة لحقبة جديدة من الفخامة والتميز في قطاع الضيافة في دبي.

نبذه عن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق: تأسست شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH) في عام 1976 كشركة مالكة للفنادق ومدير للأصول وتطورت لتصبح مجموعة ضيافة تشمل الفنادق والمطاعم وخدمات الوجهات السياحية والتموين وإدارة المرافق والنقل. تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ضمن قطاع الضيافة بعضا من أكثر الفنادق شهرة تشمل فندق ريتز كارلتون أبوظبي، فندق وفلل بارك حياة أبوظبي.

www.adnh.com

لأي استفسار، يرجى التواصل مع شاهنده السيد – shahenda@houseofcomms.com

#بياناتشركات

-انتهى-