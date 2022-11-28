أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أنه قد أتاح لمتعامليه من الأفراد المشاركة بسهولة في طروحات الاكتتابات العامة الأولية التي صدرت هذا العام من خلال تطبيق الهاتف المتحرك. وقام 80% من المتعاملين بالمشاركة في الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها خلال العام الجاري 2022 من خلال التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي إنجازه في هذا المجال من خلال عمله كمصرف متلقى للاكتتاب لاثنين من الاكتتابات الأولية العامة في آن واحد وهما شركتي "أمريكانا" و"تعليم". وقد أتاح ذلك لمتعامليه الراغبين في المشاركة القدرة على الاشتراك في الاكتتاب من خلال تطبيقه الذكي على الهاتف المتحرك.

وبذلك، يوفر مصرف أبوظبي الإسلامي لمتعامليه تجربة سريعة وسهلة للاشتراك في الاكتتابات الأولية من خلال التطبيق الذكي، من خلال إمكانية المشاركة رقميًا دون الحاجة لزيارة أحد أفرع المصرف أو تقديم معاملات ورقية، بالإضافة إلى الحصول على خدماته الرقمية الأخرى. ويمكن للمتعاملين اليوم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، تسجيل رغبتهم في الاكتتابات الأولية العامة القادمة، ومتابعة تواريخ الإدراج والتقدم بطلب للحصول على مشاركات إضافية وسداد قيمة الاكتتاب.

ويتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي مشهد التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث يواصل تقديم حلول وأدوات ومنصات مبتكرة، تعزز لمتعامليه تجربتهم المصرفية الرقمية. وبتوفيره لإمكانية الاشتراك في الاكتتاب من خلال التطبيق، يمكّن المصرف المتعاملين من تلقي معلومات مهمة حول الاكتتابات العامة، والميزات الرئيسية حول المؤسسات المدرجة وإشعارات الدفع والمعلومات الخاصة بحقوق حماية المستهلك مع ميزات أمان إضافية لإجراءات السداد.

وقال الدكتور عامر العامري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "تشهد الاستثمارات في الاكتتابات العامة اهتماماً كبيرًا في دولة الإمارات ونلمس توجهاً تصاعدياً في هذا الصدد، ونتوقع المزيد منها خلال العام المقبل. ونحن فخورون بدعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتوسيع سوق رأس المال. ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي من المؤسسات المصرفية الإماراتية الرائدة في مجال تسهيل مشاركة المتعاملين في جميع الاكتتابات الأولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يتم إدراجها في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد بدا واضحًا للجميع خلال الفترة الماضية، أن الاكتتابات العامة الأولية أضحت خيارًا استثماريًا شائعًا بين قاعدة واسعة من المستثمرين. ويسعدنا اليوم، أن نقدم لهم القدرة على الوصول لها بكل سهولة من خلال التطبيق للمشاركة في الاكتتابات الأولية العامة لكل من شركتي "أمريكانا" و"تعليم". وذلك في إطار التزامنا بمواصلة تعزيز قدرات خدماتنا المصرفية الرقمية ومواكبة توجهات السوق لتقديم منتجات وخدمات رقمية متميزة وسلسة لمتعاملينا."

جدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي قد سجل زيادة ملحوظة في التعاملات من خلال قنواته الرقمية خلال الربع الأول من عام 2022. وبحسب أحدث إحصاءاته، فقد تم تقديم 40% من طلبات التمويل الشخصي لمتعاملي المصرف من خلال تطبيق الذكي. ويتعامل حاليًا أكثر من 700 ألف منهم عبر قنواته الرقمية، بما يعد دليلًا على نمو الطلب على الخدمات الرقمية المصرفية.

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