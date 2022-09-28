- يرفع عدد أجهزة الصّراف الآلي التفاعلية إلى 22 على مستوى الدولة

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن توسيع انتشار شبكة أجهزته للصرّاف الآلي التفاعلية، بإضافة جهازين جديدين في مارينا مول بأبوظبي، وفرع عود التوبة في مدينة العين.

وقد سجّل المصرف نموًا سريعًا في استخدام أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية على أساس سنوي منذ شهر أغسطس من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي المبالغ النقدية من سحب وإيداع بواسطة أجهزة الصرّاف الذكية من 97 مليون درهم في عام 2021 إلى 403 ملايين درهم في عام 2022. كما ارتفع اجمالي طلب وطباعة بطاقات الخصم المباشر بشكل فوري من 301 بطاقة في عام 2021 إلى 2227 بطاقة في عام 2022 بزيادة 600% في عام 2022.

وبإضافة الجهازين الجديدين، يرتفع إجمالي عدد أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى 22 جهازًا، من بينها 16 جهازًا في أبوظبي ودبي. ويقدم جهاز الصرّاف الآلي التفاعلي، خدمات معززة من بينها توفر خاصية الاتصال، والتي تتيح للعملاء إجراء اتصال مباشر بالصرافيين والحصول على المساعدة في أقل من 20 ثانية بما يخفض الزمن المتوقع للمعاملة بنسبة 77%. وقد أثبتت تلك الخاصية جدواها لدى المتعاملين مع تلك الأجهزة، حيث سجل المصرف منذ بداية العام الجاري إجراء أكثر من 206 ألف مكالمة منها 134 ألف خدمة ذكية و 72 ألف خدمة ذاتية

وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس شبكة الفروع بمصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد لمسنا تفضيلاً من المتعاملين على نطاق واسع لاستخدام أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية خلال العام المنصرم، وذلك مؤشر على نجاح مساعينا الرامية إلى تقديم المزيد من المنتجات والحلول التي تسهم في تعزيز مكانتنا في طليعة قطاع الصيرفة الإسلامية من حيث تطبيق الابتكارات التقنية.

وأضاف الظاهري: "نحن نسعى إلى تيسير التعاملات المصرفية اليومية. وقد لعبت استراتيجيتنا للتحول الرقمي دورها في تطوير تجارب الصيرفة الرقمية والهجينة للارتقاء بتجربة المستخدم. وتعد أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية مثالًا عمليًا على ذلك. ومن المحفز لنا أن نرى تبني المتعاملين لتلك الحلول على نطاق واسع والترحيب بها، بما يعكس جدوى مزاياها التي تمكنت من تلبية تطلعاتهم."

وتوفر هذه أجهزة الصرَاف الآلي التفاعلية تجربة مصرفية شخصية للعملاء وخدمات معززة مثل صرف الشيكات نقداً وإصدار البطاقات الجديدة أو البطاقات البديلة، وإيداع حزمة من الشيكات دفعة واحدة تصل إلى 25 شيك دفعة واحدة في كل معاملة، وتحديث فوري للبيانات وتفعيل فوري للحسابات المجمدة، بالإضافة إلى خدمات أجهزة الصراف الآلي التقليدية، مثل الإيداع والسحب وإيداع الشيكات.

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