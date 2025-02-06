الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أنه أصبح أول مجموعة مصرفية إسلامية في العالم تُنجز عملية الترحيل لنظام المدفوعات إلى السحابة، وأول مصرف في دولة الإمارات ودول الخليج العربي يعتمد منصة ألاينس كلاود من شركة سويفت. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود المصرف لتطوير إمكاناته في مجال الرسائل المالية والاستعانة بالتقنيات المتقدمة لتوفير خدمات آمنة وفعالة وقابلة للتوسع والتطوير، وذلك لضمان تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات.



وتهدف منصة ألاينس كلاود من سويفت، حل التمويل السحابي من الجيل الجديد للمراسلات المالية، إلى الارتقاء بعمليات الدفع من خلال تبنّي نموذج البرمجيات كخدمة؛ الأمر الذي مكّن المصرف من توفير خدمة دفع أكثر أماناً وسرعة للأفراد والشركات.

ويعزز هذا الإنجاز المرونة التشغيلية للمصرف من خلال الحد من زمن تعطل الخدمات وتحسين التدابير الأمنية الإلكترونية، ويأتي في إطار "رؤية 2035" التي أطلقها المصرف لبناء مصرف المستقبل والابتكار الرقمي. ويعتزم المصرف تحسين كفاءة التكاليف وتطوير بنيته التحتية لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتعاملين، من خلال التوقف عن استخدام الأنظمة الاحتياطية غير الضرورية وتبسيط هيكلية الدفع.

وقال مانوج بوجواني، رئيس قسم تقنية المعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي: "بهذا الإنجاز، قطع مصرف أبوظبي الإسلامي شوطاً كبيراً في إطار سعيه للارتقاء بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي. وتؤكد شراكتنا مع سويفت التزامنا بمواكبة المشهد المالي سريع التطور، وضمان حصول عملائنا على حلول آمنة وفعالة ومبتكرة. ويعزز هذا الإنجاز الاستثنائي إمكاناتنا ويرسخ ريادتنا في رسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية".

وتدعم سويفت المؤسسات المالية للانتقال إلى نموذج البصمة الصفرية، مما يتيح الوصول السريع والسهل إلى حل ألاينس كلاود بصرف النظر عن متطلبات البنية أو القناة أو الحجم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والمرونة والموثوقية المعهودة لدى سويفت.

ومن جانبه، قال ميشيل وكيلة، الرئيس التنفيذي لشركة بروجريسوفت: "نفتخر بالتعاون بين مصرف أبوظبي الإسلامي و"سويفت" من خلال منصتنا للمدفوعات، ومع إطلاق المتطلبات السحابية وتطبيق نظام Message Depot لإدارة البيانات، ساهمنا في تمكين المصرف من ترحيل إجراءات فحص الرسائل وأدوات الرقابة إلى منصة سويفت، وتعكس هذه الشراكة قوة تكنولوجيا بروجريسوفت في تعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية وضمان تقديم الخدمات بسلاسة لمصرف أبوظبي الإسلامي".

ويمكن للعملاء من الأفراد الاستفادة من ميزة تنفيذ المعاملات شبه الفورية، مما يتيح لهم وصولاً أسرع إلى أموالهم وتجربة دفع سلسة؛ بينما يستفيد المتعاملين من الشركات من إمكانية إدارة المبالغ الكبيرة بكفاءة أعلى وخفض زمن تسوية العمليات العالمية. ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي الارتقاء بعروض خدماته، مما يعزز التزامه بتوفير حلول مصرفية آمنة وفعالة ومتمحورة حول المتعاملين.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

-انتهى-

#بياناتشركات