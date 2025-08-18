أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال" الشركة المملوكة بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي ، ومقرها مركز دبي المالي العالمي وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، إطلاق "صندوق أبوظبي الإسلامي للفرص الاستثمارية(أو إي أي سي ليميتيد)، والمخصص للمتعاملين المحترفين. ويُعد هذا الصندوق أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي، للاستفادة من الفرص التجارية قصيرة الأجل المرتبطة بالأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

ويسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد جذابة ومعدّلة حسب المخاطر مع توزيعات ربع سنوية مدعومة بنهج منضبط لإدارة المخاطر والسيولة.

ومن خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص التجارية المتعلقة بشكل أساسي بأطراف مقابلة من الولايات المتحدة وأوروبا، توفّر استراتيجية هذا الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فئة الأصول ذات العوائد المستقرة نسبيًا و تتميز بتقلبات أقل والتي أثبتت تاريخيًا قدرتها على الصمود عبر دورات السوق. وسيتم إدارة الاستثمارات الأساسية للصندوق بالتعاون مع "جولدمان ساكس للبدائل"، بالاعتماد على خبرتها العميقة في هذا المجال وضوابطها المؤسسية المتقدمة لإدارة المخاطر.

ويستفيد الصندوق من هيكله الفريد والمبتكر بما يضمن أن تتم عمليات التمويل بما يتوافق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعكس إطلاق الصندوق التزام شركة "أبوظبي كابيتال" المستمر بتقديم حلول متميزة ، وذلك بالتعاون مع أفضل مدراء الأصول في فئتهم. ومن خلال إتاحة الوصول إلى التدفقات التجارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، تُمكّن هذه الاستراتيجية المستثمرين من تنويع استثماراتهم بعيدًا عن أدوات الدخل الثابت التقليدية مع مخاطر منخفضة نسبياً.

وبفضل بنيته التحتية المؤسسية وحوكمته القوية وإطاره المتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أقرّه المجلس الشرعي للصندوق، يُعدّ الصندوق خيارًا جذابًا للمستثمرين الساعين إلى الحصول على عوائد مستقرة.

نبذة عن أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة

أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة، هي شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة الأصول ، تأسست في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وبفضل ارتباطها القوي بمصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت "أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة" في ترسيخ مكانتها كشريك مالي موثوق به لعملائها. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات الاستثمارية، بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 260 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى ، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

-انتهى-

#بياناتشركات