المنامة، البحرين: أعلنت إنفستكورب، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم، أن منصتها المخصصة للبنية التحتية Aberdeen Investcorp Infrastructure Partners (“AIIP”)، والمملوكة بشكل مشترك مع شركة "أبردين إنفستمنتس"، إحدى الشركات العالمية في مجال إدارة الاستثمارات، قد أنجزت عملية الاستحواذ على حصة أقلية مهمة، وانضمت إلى الشراكة التي تقودها شركة (MAWREF) للحلول اللوجستية في "إسكان الفاضلي للتطوير العقاري" في المملكة العربية السعودية.

ويقع مجمع الفاضلي السكني في المنطقة الشرقية للمملكة، ويغطي مساحة تزيد عن 760 ألف متر مربع، وقادر على استيعاب 2750 موظفاً يعملون في مناطق إنتاج وتشغيل النفط والغاز الشمالية السعودية في المنطقة الشرقية. كما يوفر المجمع خدمات السكن الأساسية للعاملين في شركة أرامكو.

ويتماشى الاستثمار في مجمع الفاضلي السكني مع تركيز AIIP على فرص البنية التحتية المستدامة والمرنة والكفيلة بتحقيق العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً، وهو ما يعكس نهجها في عقد شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية رائدة مثل أرامكو من أجل تحقيق قيمة مضافة على المدى البعيد.

ويوفر المجمع، الذي تم تطويره ليكون بمثابة مدينة صغيرة متكاملة بشكل تام في منطقة صناعية مستقلة، مجموعة شاملة من المرافق الخدمية، بما في ذلك المطاعم والمرافق الترفيهية ومركزاً طبياً تديره مستشفى جامعة "جونز هوبكنز"، بالإضافة إلى محطة إطفاء وأنظمة تبريد.

وتمثل هذه الصفقة أول استثمار من AIIP في المملكة، وذلك التزاماً بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، و دفعاً لمسيرة التنمية المستدامة للبنية التحتية على نطاق واسع في المملكة والمنطقة.

وقال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في إنفستكورب: "يجسد هذا الاستثمار من خلال منصتنا للبنية التحتية التزام إنفستكورب بالاستثمار في التنمية الاقتصادية المتواصلة في السعودية، والارتقاء بالبنية التحتية الحيوية في المنطقة. ولطالما كان توفير أصول البنية التحتية الأساسية محوراً لاستراتيجيتنا على مدى عقود، ونتطلع إلى تسخير خبراتنا مع شركائنا لإنشاء هذه المدينة المصغرة المترابطة المخصصة لكوادر أرامكو".

وقال سامي النفاتي، الشريك الإداري للصندوق المشترك بين أبردين ستاندارد وإنفستكورب: "يسعدنا أن نصبح مساهمين في هذا المشروع المهم وأن نعزز شراكتنا مع المساهمين الحاليين. ويلعب مجمع الفاضلي السكني دوراً مهماً في تحسين جودة حياة العمال في المناطق الصناعية النائية، ونحن متحمسون لما يوفره من إمكانات طويلة الأمد بكونه جزءاً من قصة نمو البنية التحتية في المملكة".

وقال رامي الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة MAWREF: "يسعدنا أن نرحب بالشراكة الاستراتيجية معAIIP في هذا المشروع المهم. وبصفتها المطور لمجمع الفاضلي، تعد MAWREF المعروفة سابقاً باسم "ماسك للحلول اللوجستية" (MASIC Logistics Solutions) على دراية بالقيمة التي تضيفها خبرة AIIP الدولية، وتركيزها طويل الأمد على البنية التحتية، إلى رؤيتنا المشتركة. ونتطلع، إلى جانب شركائنا، وبدعم من قاعدة مساهمين قوية ومتنوعة، إلى توسيع نطاق تطوير أصول عالية الجودة ومستدامة في مختلف أنحاء المملكة، من خلال بنيات هيكلية مبتكرة مرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتماشى مع رؤية 2030".

من جانبه، قال برنارد جوبسون، الرئيس التنفيذي لشركة إسكان الفاضلي للتطوير العقاري: "يسعدنا أن نرحب بشركة إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنز كمساهم وشريك استراتيجي جديد في شركة إسكان الفاضلي. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في تطور مجمع الفاضلي السكني، وتعزز التزامنا المشترك بتوفير مساكن مستدامة وعالية الجودة كفيلة بدعم التنمية الصناعية للمملكة، وبالمساهمة بشكل كبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

