مجمّع مختبرات جديد تبلغ مساحته 4,160 قدماً مربعاً لدعم تطوير المنتجات الجديدة وترسيخ مكانة دولة الإمارات المتنامية كوجهة عالمية بارزة للبحث والتطوير

شركة "آي إم سي دي ميدل إيست" تسعى إلى تحقيق النمو في أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مرافقها الجديدة التي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة للشركات المتخصّصة في مجالات العلوم، عن انضمام مجمّع المختبرات الجديد لشركة "آي إم سي دي" إلى مجتمعه العلمي الرائد، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتنامية وجهةً رائدةً للبحث والتطوير.

ويضمّ هذا المرفق الذي تبلغ مساحته 4,160 قدماً مربعاً في مجمّع دبي للعلوم، وهو من المجمّعات العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، مراكز فنية مخصّصة للأغذية والمشروبات ومواد الطلاء والبناء، علماً أنه مجهز بما يلزم من معدات لإجراء مجموعة واسعة من عمليات التطوير والاختبار والتحليلات تلبيةً لاحتياجات أسواق المنطقة. وقد حضر حفل افتتاح هذا المرفق نخبة من كبار المسؤولين، بمَن فيهم ڤاليري دييل براون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آي إم سي دي"، ولارس والشتاين، المدير الإداري لشركة "آي إم سي دي" في ألمانيا، ومانويل بومان، المدير العام لشركة "آي إم سي دي ميدل إيست"، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وڤارغيز أنتوني، المدير العام لدى مجموعة الفطيم اللوجستية.

تطمح شركة "آي إم سي دي ميدل إيست" إلى تحقيق النمو ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في دول منطقة الخليج والأردن ولبنان ومصر، فضلاً عن قطاع مواد الطلاء والبناء على مستوى المنطقة من خلال مرافقها التي تمّ افتتاحها مؤخراً.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أنّ الاكتشافات العلمية الرائدة والتقدّم المستمرّ في مجالات العلوم يشكلان ركيزتين محوريتين لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية دولة الإمارات الطموحة. وقال: "يُعدّ تطوير المواد واختبارها مجالاً معرفياً بالغ الأهمية لما له من أثر مباشر في تعزيز سلاسل القيمة في دبي ودولة الإمارات، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوّعة. ويأتي افتتاح مختبرات شركة "آي إم سي دي" انسجاماً مع مساعينا الرامية إلى تمكين مجمّعنا الرائد من دعم الأهداف الوطنية التي تحظى بالأولية، على غرار الأمن الغذائي والبناء المستدام. ونؤكد مواصلة التزام مجمّعنا العلمي بتحقيق التقدّم القائم على العلم والإسهام في رسم مستقبل واعد، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031".

ومن جانبه، أشار مانويل بومان، المدير العام لشركة "آي إم سي دي ميدل إيست"، إلى أنّ افتتاح مختبرات الشركة الجديدة في مجمّع دبي للعلوم يأتي استجابةً للطلب الإقليمي المتزايد على المهارات المتخصّصة في مجال اختبار المواد وصياغة تركيباتها. وقال: "يتيح لنا هذا المجمّع التعاون بشكل وثيق مع شركات التصنيع في المنطقة، بما يمكننا من معالجة الفروقات البسيطة على المستوى المحلي في طرق تطوير المنتجات الجديدة وتطبيق الممارسات المستدامة. وسوف تسهم خطط شركة "آي إم سي دي ميدل إيست" التوسعية على مستوى المنطقة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والارتقاء بتقنيات البناء التي تراعي البيئة، معوّلةً بذلك على مكانة دبي العالمية كوجهة رائدة للابتكار".

وقد تمّ تجهيز مختبرات الأغذية الخاصّة بشركة "آي إم سي دي ميدل إيست" بكلّ ما يلزم من معدات لدعم تطوير المنتجات الغذائية الجديدة، بما في ذلك تحليلات القوام والتقييمات الحسيّة وإعداد النماذج الأولية للمنتجات الغذائية. ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة ملحوظة على الشركات العاملة في قطاعات المخابز والألبان والمشروبات والطهي والمأكولات المالحة والوجبات الخفيفة والحلويات، مستفيدةً من محفظة شركة "آي إم سي دي ميدل إيست" الغنية من المكونات وخبراتها العالمية الواسعة. أما مختبرات مواد الطلاء والبناء، فسوف تسهم في تطوير منتجات البناء المستدامة ضمن قطاعات مثل العزل المائي وتصنيع مواد الطلاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع دبي للعلوم يقوم على مجتمع متكامل من الشركات المتخصّصة في مجالات علوم الحياة والطاقة والبيئة، ويضمّ مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومختبرات حاصلة على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ووحدات للتخزين والخدمات اللوجستية. ويسهم مجمّع دبي للعلوم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للمعرفة العلمية، تضمّ قاعدة واسعة وغنيّة من أكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك "أسترازينيكا" و"فايزر" و"إنجريديون ميدل إيست" و"سي إتش آر هانسن"، ويعمل فيها 6,500 موظف متخصّص. ويحرص مجمّع دبي للعلوم على دعم وتمكين علماء المستقبل من خلال حاضنة الأعمال in5 للعلوم، وهي حاضنة الأعمال الناشئة في مجال العلوم والتابعة لحاضنة الأعمال in5 في مجموعة تيكوم. وتوفر حاضنة الأعمال in5 للعلوم، التي احتفلت بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها في يونيو 2024 الماضي، منصّة داعمة لأكثر من 35 شركة ناشئة في مجالات علوم المستقبل.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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