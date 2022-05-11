تفتتح الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة معلومات المقاولين مكتبها الـ 13 في دبي لتقديم خدمات أفضل لعملائها في منطقة الشرق الأوسط

دالاس: يسرّ شركة "آي إس إن" أن تعلن عن افتتاح مكتبها الـ 13 في مدينة دبي، الذي سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على خبرة إدارة المقاولين في منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل افتتاح المكتب الجديد في دبي إنجازاً مهماً آخر في مسيرة "آي إس إن"، فيما تواصل الشركة التركيز على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في فئتها لعملائها في أكثر من 85 دولة. وسيعزّز موقع دبي قدرة "آي إس إن" على خدمة قاعدة عملائها المتزايدة، نظراً لتركّز أعمال العديد من عملاء "آي إس إن" في مجال التوظيف في منطقة الشرق الأوسط واهتمام عملاء آخرين بالتوسع فيها.

وقال براين كالاهان، الرئيس والمدير التنفيذي لشؤون العمليات في شركة "آي إس إن" في هذا السياق: "نتطلّع إلى تعزيز العلاقات مع عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع استخدام منصة "آي إس إن نت وورلد" لتشمل شركات جديدة. ويسرّنا أن ندعم ممارسات الأعمال الآمنة والمستدامة لعملائنا حول العالم وفي المنطقة، خاصةً العملاء الذين يمثلون شركات ديناميكيّة ومتنوّعة ومبتكرة في الكثير من القطاعات".

ومن جانبه، قال ديفيد بيبي، المدير الإقليمي لمكتبَي "آي إس إن" في لندن ودبي: "يسعدنا مواصلة النمو في منطقة الشرق الأوسط ونتطلّع إلى تقديم الدعم المحلّي لعملائنا. ويأتي افتتاح المكتب الجديد بالتزامن مع المبادرات والمنتديات التي تقام في المنطقة، بما في ذلك ’رؤية المملكة العربية السعودية 2030‘ و’إكسبو دبي العالميّ‘ ومعرضي ’يوميكس‘ و"سيمتكس" 2022، وتتطلّع إلى تحسين سلامة العمّال وتحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد ".

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لمحة عن "آي إس إن"

تُعدّ "آي إس إن" شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة معلومات المقاولين والمورّدين. وتتمتّع الشركة بخبرة تزيد عن 20 عاماً في ربط نحو 700 عميل ، في القطاعات التي تتطلّب كثافةً في رأس المال. وتتعاون الشركة مع أكثر من 75 ألف مقاول ومورّد نشط يعملون على تعزيز السلامة والصحة والاستدامة في بيئة العمل. وتتضمّن منصة "آي إس إن نت وورلد" المملوكة من "آي إس إن" رؤى مستندة إلى البيانات وأدوات تساعد الشركات على تقليص المخاطر المرتبطة بممارسات التجارية العالمية

مثل استمرارية سلسلة التوريد والامتثال التنظيميّ والتحديات البيئية والاجتماعية والتحديات المتعلّقة بالحوكمة والتدريب و اتساق البرامج.

وتُدير "آي إس إن" 13 مكتباً حول العالم تُقدّم دعماً وتدريباً حائزين على عدّة جوائز لعملائها في أكثر من 85 دولة. وتفخر الشركة بقيادة الجهود العالمية لتحسين كفاءة وفعالية أنظمة إدارة المقاولين وبأنّ تعمل بصفتها منتدىً عالميّ المستوى لمشاركة أفضل الممارسات المرتبطة بالقطاع وقياس الأداء وتوفير رؤى البيانات بين أعضائها ومساعدة صنّاع القرار، مثل أعضاء مجلس الإدارة، وضمان تقييم المخاطر المتعلّقة بالمقاولين والمورّدين ومراقبتها.

للمزيد من المعلومات حول مدى وصول شركة "آي إس إن" العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: operations-rld.com/en/about/globalhttps://www.isnetwo

للمعلومات العامة حول "آي إس إن"، يرجى زيارة "لمحة عن ’آي إس إن‘"

للاتصال:

تايلور أوديكريك

البريد الإلكتروني: isnpr@walkersands.com