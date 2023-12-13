دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت آيسر اليوم توسيع محفظة منتجاتها وأعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مجموعة جديدة من حلول تخزين الطاقة الصديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الشمسية. وأدى الطلب المتنامي على الطاقة المتجددة إلى زيادة انتشار محطات الطاقة المتنقلة. وتوفر هذه الأنظمة العاملة بالطاقة الشمسية ميزات عديدة، حيث تضمن طاقة احتياطية في المناطق المُعرضة للعواصف، وإمكانية توليد طاقة إضافية أثناء التنقل والوصول إلى طاقة مُخزنة كافية لإمداد منزل لأكثر من 24 ساعة في حال انقطاع الطاقة*.

وتأتي المجموعة الجديدة من محطات الطاقة المتنقلة باستطاعة 600 واط و1800 واط و3000 واط مع خيار ألواح طاقة شمسية قابلة للطي باستطاعة 100 واط و200 واط و400 واط، بهدف مواكبة الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتغيرة والمتجددة. وتُعد محطات الطاقة المزودة بألواح الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة النظيفة بالكامل وخياراً مثالياً للأماكن الداخلية أو الخارجية. وتشكل هذه الأنظمة العاملة بالطاقة الشمسية حلاً مثالياً في حالات كثيرة، مثل التخييم، وانقطاع الطاقة، والعمل في الهواء الطلق، وحالات الطوارئ المنزلية، والترفيه أثناء التنقل، والشحن اللاسلكي للمعدات الطبية، وتزويد خزانات الأسماك بالطاقة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير الدعم للأنشطة الخارجية.

منتجات محطات الطاقة

تم تزويد كلّ من محطات الطاقة الثلاث في مجموعة المنتجات الجديدة بميزة تدفق الطاقة ثنائية الاتجاه والتي تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى ميزة الإمداد المتواصل بالطاقة (UPS)، ومفتاح أوتوماتيكي للانتقال إلى الطاقة الاحتياطية خلال 14 ميللي ثانية، ودعائم من الألمنيوم لتعزيز متانة التصميم الهيكلي، ونظام ذكي لتبريد الهواء. وتتمتع كلّ منها بالقدرة على التحديد التلقائي لتردد الإدخال، وتعطي تيار إخراج بتردد 50 أو 60 هرتز، كما تتضمن أنواعاً عديدة من منافذ الدخل المخصصة للشحن من خلال الألواح الشمسية أو المنافذ الجدارية أو شاحن السيارة. ويضمن النظام الذكي والمُدمج لإدارة البطارية الحماية من الجهد الزائد وارتفاع الحرارة وحالات حدوث قصر كهربائي.

محطة الطاقة المتنقلة APS311 باستطاعة 600 واط

تشكل APS311 محطة طاقة متنقلة باستطاعة 600 واط ووزن لا يتعدى 7 كيلوجرام، مع بطارية باستطاعة 512 واط يمكن شحنها بالكامل في أقل من ساعتين. ويصل معدل قدرتها إلى 600 واط مع طاقة قصوى تصل إلى 1000 واط، كما تحافظ على قدرة تفوق 80% بعد 3000 دورة شحن، على الرغم من أبعادها القياسية بعرض 301 ميلليمتر وارتفاع 227 ميلليمتر وعمق 193 ميلليمتر. كما توفر المحطة مجموعة واسعة من المنافذ لوصل أنواع مختلفة من الأجهزة، حيث تتضمن منفذَين للتيار المتردد، ومنفذَين 5521 للتيار المستمر، ومنفذَي USB-A، ومنفذَي Type-C، ومنفذ لشحن السيارة. ويمكن شحنها من خلال مقبس دخل للتيار المتردد، أو مأخذ سيارة، أو نظام دخل كهروضوئي باستطاعة 200 واط لوصلها بألواح الطاقة الشمسية.

محطة الطاقة المتنقلة APS321 باستطاعة 1800 واط

تنتمي APS321 إلى الفئة المتوسطة من محطات الطاقة المتنقلة، حيث يبلغ عرضها 432 ميلليمتر وارتفاعها 270 ميلليمتر وعمقها 300 ميلليمتر، في حين تبلغ قدرة بطاريتها، التي يمكن شحنها بالكامل في أقل من ساعتين، 1229 واط ساعي. ولا يتجاوز وزن المحطة 22 كيلوجرام، ومع ذلك يصل معدل قدرتها إلى 1800 واط، في حين تصل قدرتها القصوى إلى 3000 واط مع مدى حياة يصل إلى 3000 دورة شحن. وتتضمن محطة APS321 منفذَي إخراج للتيار المتردد، ومنفذَي USB-A، ومنفذَي USB-A للشحن السريع، ومنفذَي Type-C، ومنفذ للسيارة، ومنفذَي 5521 للتيار المستمر. ويمكن شحنها من خلال منفذ للتيار المتردد، أو منفذ خاص للسيارة، أو عن طريق نظام الطاقة الشمسية باستطاعة 400 واط.

محطة الطاقة المتنقلة APS331 باستطاعة 3000 واط (مع بطارية إضافية اختيارية)

تشكل APS331 باستطاعة 3000 واط محطة طاقة متنقلة عالية القدرة، حيث يبلغ عرضها 536 ميلليمتر وارتفاعها 303 ميلليمتر وعمقها 343 ميلليمتر، في حين يبلغ وزنها 34 كيلوجرام. تأتي مزوّدة بعجلات من الأسفل ليسهل نقلها من مكان إلى آخر. تشمل بطارية فوسفات الحديد الليثيوم مربّعة الشكل، سعتها 2560 واط ساعة، يُمكن شحنها بالكامل في أقل من ساعتَين. تستوعب هذه المحطة تكنولوجيا زيادة سعة البطارية، إذ يُمكن إيصالها بـ6 بطاريات إضافية كحدّ أقصى لتبلغ سعتها الإجمالية 17,5 كيلوواط ساعة. يصل معدل قدرتها إلى 3000 واط، في حين تصل قدرتها القصوى إلى 5000 واط مع مدى حياة طويل جدًا يصل إلى 4000 دورة شحن، فتَخدُم لسنوات عديدة. وتتضمن محطّة APS331 منافذ عديدة لشحن الأجهزة على تنوّعها بسرعة وسهولة، موزّعة على 3 منافذ للتيار المتردد، ومنفذَي USB-A، ومنفذَي USB-A للشحن السريع، ومنفذَي Type-C، ومنفذ للسيارة، ومنفذَي 5521 للتيار المستمر، إلى جانب مقبس أندرسون. ويمكن شحنها من خلال منفذ للتيار المتردد، أو منفذ خاص للسيارة، أو عن طريق نظام الطاقة الشمسية باستطاعة 400 واط.

بطارية APS300 بسعة 2,5 كيلوواط ساعة

تُشكّل APS300 بطارية إضافية اختيارية بسعة 2,5 كيلوواط ساعة لمحطّة الطاقة المتنقّلة APS331 التي تبلغ استطاعتها 3000 واط. يُمكن توسيعها وإيصالها بمصدر طاقة خارجي، ويُمكن وصلها بـ6 حُزم بطاريات إضافية ومتوازية كحدّ أقصى لتبلغ سعتها الإجمالية 17,5 كيلوواط ساعة. يتراوح معدّل مصروف المنزل بين 750 واط وألف واط في الساعة الواحدة، لذا فإنّ هذه البطارية تكفي لتأمين الكهرباء للمنزل لأكثر من 24 ساعة. تعتمد بطارية APS300 على خلايا بطارية مربّعة ومغلّفة بالألمنيوم تتميّز بسعتها الكبيرة وسلامتها الفائقة، وتشمل نظام إدارة البطارية (BMS) المدمج ونظام الحماية لمراقبة حالة البطارية باستمرار.

ألواح طاقة شمسية متنقّلة وقابلة للطي عالية القدرة

طرحت آيسر ثلاثة ألواح طاقة شمسية متنقّلة وقابلة للطي عالية القدرة، تؤمّن الطاقة لشحن الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية في المنزل وأثناء التنقّل، وهو حلّ مفيد حيث لا تتوفّر مصادر طاقة بديلة. كل لوح في هذه المجموعة الجديد مصنّف IP67 من ناحية مقاومة الماء، ويأتي مع مسند قابل للتعديل. تعمل ألواح الطاقة الشمسية القابلة للطيّ، المصنوعة من السيليكون أحادي البلّورات عالي الكفاءة، بمعدّل تحويل يبلغ 23 في المئة، فتُنتج طاقة أكبر لكل قدم مربّعة كما توفّر المساحة إلى حدّ كبير.

في أحسن الظروف، تصل إنتاجية لوح ASP330 باستطاعة 400 واط إلى 1,6 كيلوواط يوميًا، فيستطيع بكل سهولة تشغيل معظم الأجهزة الإلكترونية من حواسيب محمولة وأجهزة ألعاب الفيديو وتلفزيونات ومراوح وطابعات، أو حتّى مركبات التخييم متوسّطة الحجم. يبلغ وزن هذا اللوح 19,3 كلغ فقط ويبلغ طوله غير مطويًا 1890 ميلليمتر وعرضه 958 ميلليمتر، وتصل ذروة تيّاره التشغيلي إلى 11,6 أمبير فيما يصل الجهد التشغيلي الأقصى إلى 36 فولت.

أمّا لوح ASP320 متوسّط الحجم باستطاعة 200 واط، فيستطيع توليد بين 10 و12 أمبير من الطاقة في الساعة الواحدة في أحسن الظروف، ويبلغ طوله غير مطويًا 1895 ميلليمتر وعرضه 775 ميلليمتر، فيما وزنه 11,25 كلغ. تصل ذروة تيّاره التشغيلي إلى 11 أمبير فيما يصل الجهد التشغيلي الأقصى إلى 20 فولت.

يولّد لوح ASP310 باستطاعة 100 واط، بين 300 و600 واط ساعة من الطاقة في النهار. يبلغ طوله غير مطويًا 1683 ميلليمتر وعرضه 775 554، فيما وزنه لا يتعدّى 6,6 كلغ. تصل ذروة تيّاره التشغيلي إلى 6,1 أمبير فيما يصل الجهد التشغيلي الأقصى إلى 18 فولت.

* استنادًا إلى معدل مصروف المنازل للكهرباء الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط في الساعة، فإنّ بطارية سعتها 17,5 كيلوواط تستطيع تأمين الكهرباء للمنزل لـ24 ساعة تقريبًا.

الأسعار والتوافر

محطات الطاقة المتنقلة

تتوفر محطة الطاقة ASP311 من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 699 دولار أمريكي.

تتوفر محطة الطاقة ASP321 من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 1399 دولار أمريكي.

تتوفر محطة الطاقة ASP331 من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 2199 دولار أمريكي.

البطارية الإضافية بسعة 2.5 كيلوواط ساعي

تتوفر البطارية الإضافية APS300 باستطاعة 2.5 كيلوواط ساعي من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 1699 دولار أمريكي.

الألواح الشمسية

تتوفر الألواح الشمسية ASP310 باستطاعة 100 واط من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 229 دولار أمريكي.

تتوفر الألواح الشمسية ASP320 باستطاعة 200 واط من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 449 دولار أمريكي.

تتوفر الألواح الشمسية ASP330 باستطاعة 400 واط من آيسر بدءاً من شهر مارس 2024 بسعر 849 دولار أمريكي.

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لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7,500 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.ae