· الشركة تعلن عن تعيين ديفيد فليمنغ مديراً إقليمياً جديداً

دبي – الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "آرك تالنت" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وشريك المواهب الخارجي للمؤسسات والشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن الدعم من المواهب وتحقيق النمو، عن توسعها في سوق المملكة المتحدة. وعينت الشركة ديفيد فليمنغ مديراً إقليمياً جديداً للمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقيادة عملياتها.

وشارك ديفيد بصفة استشارية في " آرك تالنت" منذ إنشائها، كما يمتلك خبرة تزيد على 17 عاماً في تقديم الحلول المتعلقة بالمواهب والتوظيف للشركات العالمية. وسيكون ديفيد من خلال دوره الجديد مسؤولاً عن توسيع قدرات الشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إضافة إلى قيادته أنشطة "البحث".

وقال عبد الرحمن ريزيليا، الرئيس التنفيذي ومؤسس "آرك تالنت": "بعد العمل في سوق الإمارات الديناميكي والعالمي، وتوفير أفضل المواهب للشركات والمؤسسات لسنوات عديدة، نفخر بدخول سوق المملكة المتحدة الذي يحمل العديد من السمات المثيرة للاهتمام".

وأضاف: "يأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه السوق انفتاحاً واسعاً بعد انتهاء السيناريو العالمي الحافل بالتحديات، وتبحث المؤسسات عن الأشخاص المثاليين لملء الشواغر المتطورة للغاية. ونتطلع إلى ترسيخ المفهوم التقليدي للتوظيف في المنطقة، من خلال اتخاذنا لهذه الخطوة الجديدة، وتحت القيادة القديرة والكفاءات المرموقة في هذا المجال مثل ديفيد فليمنغ".

وقال ديفيد فليمنغ، المدير الإقليمي لشركة " آرك تالنت" في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد تعرفت إلى عبدالرحمن منذ أكثر من 7 سنوات، وعملنا معاً في مشاريع سابقة، ونجمع الآن بين ما نمتلكه من معرفة وخبرة. ويسعدني الانضمام إلى هذه الشركة، ومساعدتها على تقديم أفضل حلول اكتساب المواهب، بما يعود بالنفع على العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة المتحدة".

وتعمل " آرك تالنت" على توفير المواهب داخل منظومة قطاعات التسويق والنظام الرقمي والتكنولوجيا، وذلك من خلال البحث وتحديد مجموعة المهارات المناسبة والعثور على مصادرها لكل واحد من العملاء. ويساعد ذلك

في ترسيخ نهجها العلمي في مجال القوى العاملة الذي يتخذ من الإنسان محور ارتكازه. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الناشئة، توفر الشركة أفضل المهارات والمواهب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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نبذة عن "آرك تالنت":

تعتبر "أرك تالنت" التي أسسها عبد الرحمن ريسيليا وكالة متخصصة في توفير المواهب، وتمارس أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسجل انتشاراً عالمياً لها. ومن خلال تعاملها مع الفرق الحالية لتلبية احتياجات مشاريع التوظيف المهمة، أو العمل بموجب علاقات شراكة لتوفير الحلول الشاملة، يوفر أعضاء فريقها الدعم لاحتياجات التوظيف للشركات بطرق سلسة.

وترتبط " آرك تالنت" بعلاقات تعاون استراتيجية مع الوكالات والشركات والمؤسسات الناشئة لتوفير أفضل المواهب. وتتميز آليات عملها بالشفافية وصولاً إلى تحقيق النتائج المنشودة، كما تعمل من خلال نظام اشتراك فعال من حيث الكلفة، من دون وجود أي رسوم خفية، وتغطي جميع الأدوات والمنصات والخدمات اللوجستية ذات الصلة.