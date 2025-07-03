الشركة تجري أول اختبار لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في المنطقة برحلة انطلقت من مطار البطين للطيران الخاص بأبوظبي

الاختبار يهدف إلى تقييم أداء الطائرة وقدرتها التشغيلية في الظروف المناخية التي تتسم بدرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية، وانتشار الغبار، للتأكد من جاهزيتها للتشغيل التجاري

عقدت الرحلة التجريبية بحضور عدد من كبار المسؤولين من مكتب أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، ومركز النقل المتكامل، وطيران أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وممثلين عن شركاء آرتشر الإقليميين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "آرتشر للطيران (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز ACHR) عن تنفيذها بنجاح رحلة تجريبية لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في إمارة أبوظبي، في خطوة مهمة تدعم خطط الشركة بتوسيع عملياتها وإطلاق خدماتها التجارية في الإمارات والمنطقة الإقليمية.

ويأتي اختبار طائرة "ميدنايت" في إطار استعدادات "آرتشر" لإطلاق العمليات التجارية للتاكسي الطائر في أبوظبي، وحظي بالدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في الإمارة. وانطلقت الرحلة التجريبية من مطار البطين للطيران الخاص في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، وطيران أبوظبي، ومطارات أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن شركاء آرتشر في المنطقة، حيث يهدف الاختبار إلى تقييم أداء الطائرة وقدرتها التشغيلية في الظروف المناخية التي تتسم بدرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية، والغبار، وذلك للتأكد من جاهزيتها للتشغيل التجاري.

وتخطط الشركة إلى توسيع برنامجها التجريبي لاختبار طائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في المنطقة، بهدف جمع بيانات إضافية تدعم جهودها في الحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة وتوسيع نطاق عملياتها التجارية في الإمارات والأسواق الرئيسية الأخرى.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس هذا الاختبار الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي في أن تكون رائدة عالميًا في مجال التنقل الجوي المتقدم. ومن خلال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، نتيح للشركات الرائدة مثل "آرتشر للطيران" اختبار واعتماد تشغيل المركبات المبتكرة والذكية ضمن بيئة مثالية تدعم تبني أحدث التقنيات."

بدوره قال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشر للطيران: "تمثل الاختبارات الأولية التي نجريها في الإمارات خطوة مهمة في طريقنا نحو التشغيل التجاري في إمارة أبوظبي. واختبار طائرتنا خلال فصل الصيف يزودنا ببيانات مهمة وضرورية لدفع جهودنا في الحصول على الاعتمادات اللازمة والتشغيل التجاري، سواء هنا في الإمارات أو الولايات المتحدة."

ويأتي تنظيم الرحلة التجريبية في إطار الاختبارات المشتركة بين شركة "آرتشر" و"طيران أبوظبي" لتشغيل التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي. ويُعد هذا الإعلان دفعة مهمة لمسيرة "آرتشر" نحو الاعتماد التجاري، بعد حصولها مؤخرًا على الموافقة التنظيمية لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في الإمارات، في محطة أبوظبي للرحلات البحرية بميناء زايد، إلى جانب شراكاتها المستمرة مع مشغلين إقليميين بارزين.

وتهدف "آرتشر" من خلال برنامج اختبار وتشغيل التاكسي الطائر إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرائدة. وتُعد أبوظبي أولى هذه الأسواق، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال التنقل الجوي المتقدم، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار في قطاع النقل وتطوير حلول التنقل المستدامة.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

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