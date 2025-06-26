أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت آدِلشو جودارد، شركة المحاماة الدولية، عن حصولها على رخصة للعمل في أبوظبي، في خطوة تعزز حضورها ضمن منطقة الشرق الأوسط. وافتتحت الشركة أيضاً مكتباً جديداً في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في العاصمة الإماراتية. ويستفيد هذا الإنجاز من الطموح الاستراتيجي للشركة لتوسيع حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ودعم العملاء في مركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.

ويركّز الاقتصاد الديناميكي في أبوظبي، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، على تقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز قطاعات معرفية وتأسيس بيئة أعمال متكاملة عالمياً. ويتماشى توسّع آدِلشو جودارد إلى العاصمة الإماراتية بسلاسة مع هذه الأهداف، إذ توفر الشركة خبرة قانونية عالمية المستوى ومخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأعمال سواء المحلية منها أو العالمية.

وسيلعب المكتب الجديد دوراً حيوياً في توفير الدعم الميداني لقاعدة العملاء المتنامية في الشركة، وذلك في قطاعات عديدة، تشمل الخدمات المالية والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. ويشكل جزءاً من الرؤية طويلة الأمد للشركة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد الإنجازات الإقليمية الكبيرة التي حققتها، بما في ذلك إطلاق مكتبها في الرياض والاحتفال بأكثر من عقد من النمو والعمليات في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبن هيكمان، رئيس منطقة الشرق الأوسط في آدِلشو جودارد: "يشكل حضورنا في أبوظبي خطوة حاسمة في استراتيجيتنا الإقليمية، ويعكس التزامنا بدعم عملائنا حيث تقتضي احتياجات عملائنا ذلك. وفي ضوء الخطط الاقتصادية الطموحة للأمارة والجهود المتنامية لتنويع الاقتصاد فيها، يتيح لنا هذا التوسع أداء دور محوري في توفير حلول قانونية تعزز النمو والابتكار".

وبوجود حوالي 100 موظف متخصص في تقديم الخدمات و27 شريكاً في مكاتب الشرق الأوسط، تواصل آدِلشو جودارد الارتقاء إلى مستويات جديدة، إذ نجحت في مضاعفة إيراداتها الإقليمية خلال السنوات الأخيرة. ويسهم مكتب أبوظبي في ترسيخ مكانة الشركة بصفتها شريكاً موثوقاً لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات رئيسية في المنطقة.

نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,800 موظف في فروعها المنتشرة في 21 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ثمانية فروع في أوروبا، أربعة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتب في سنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 2,000 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 450 شريكاً. وتتعاون الشركة في الشرق الأوسط مع 27 شريكاً وحوالي 100 موظف متخصص في تقديم الخدمات.

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