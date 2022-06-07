دبي: أعلنت "آب لابز" Applabs، الشركة السنغافورية المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا الإعلان، اليوم، عن خطتها الطموحة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعيين "سانجيف بانكيرا" مديراً إقليمياً جديداً لقيادة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مقرها الإقليمي في دبي.

وانطلاقاً من إدراكها لوجود إمكانات هائلة غير مستغلة في السوق الإماراتية، قررت الشركة اتخاذ خطوة استراتيجية بتوسيع بصمتها في دبي بهدف استقطاب عملاء جدد في قطاعات مثل التجارة الالكترونية، والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل، والبث المباشر عبر الانترنت، والطيران، والمصارف والخدمات المالية والتأمين، والسيارات. وبعد دبي، تخطط الشركة لافتتاح مزيد من المكاتب في بلدان متعددة عبر أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب مهام منصبه الجديد، سيتولى "بانكيرا" مسؤولية تنفيذ استراتيجية النمو للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على رفد الفريق المحلي في دبي بخبراته وتجاربه الواسعة وبناء شراكات جديدة واستكشاف فرص تجارية، فضلاً عن إرساء علاقات قوية مع العملاء.

ويتمتع "بانكيرا" بخبرة مهنية تزيد على 12 عاماً شغل خلالها منصب مدير إقليمي في مجموعة "فورك ميديا" Fork Media، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ استراتيجيات التسويق والنمو وعقد الشراكات، وأدار بنجاح عدداً من حملات التسويق المؤثرة على منصات المحتوى التابعة لمجموعة "فورك ميديا" – CurlyTales وMashable IN و IGN IN، وذلك لصالح علامات تجارية مشهورة مثل "سامسونغ" Samsung، و"أكسينتشر" Accenture، و"ياماها أوديو" Yamaha Audio، و"موج" Moj، و"إيرتيل" Airtel، إلى جانب العديد من مجالس السياحة في مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، "قال "سانجيف بانكيرا"، المدير الإقليمي لدى "آب لابز" : "يسعدني الانضمام إلى واحدة من أسرع الشركات نمواً وتطوراً في مجال تقديم حلول التسويق الرقمي، التي تعتزم حالياً توسيع عملياتها إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعتبر السوق الإماراتية من الأسواق سريعة النمو لخدمات التسويق الرقمي، حيث تتبنى العلامات التجارية هنا مختلف التقنيات الجديدة على نحو متزايد، سواء كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو التعلم الآلي، أو العملات المشفرة أو الميتافيرس، لكي تتمكن من المنافسة مع نظيراتها من العلامات الأخرى. وبالنظر إلى أداء الشركة في سنغافورة، فإنا على ثقة من أن "آب لابز" ستكرر قصة النجاح ذاتها في هذه المنطقة. وأتطلع قدماً للعمل والمساهمة في دفع عجلة نمو "آب لابز" وإرساء مكانة رائدة لها بين أبرز شركات تكنولوجيا الإعلان على مستوى المنطقة".

وتعمل "آب لابز" على توفير حلول تسويقية متطورة قائمة على التكنولوجيا للعلامات التجارية حول العالم، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التجارية من خلال ربطهم بالجمهور المستهدف عبر القنوات البرامجية. كما تقدم الشركة أيضاً منصة تتسم بالشفافية الكاملة لتعزيز قدرة الشركات والعلامات التجارية على فهم الأداء عبر مختلف مراحل رحلة العميل.

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نبذة عن "آب لابز":

"آب لابز" شركة متخصصة في توفير حلول لمشهد الإعلانات الرقمية المتغير باستمرار من خلال تمكين المعلنين من التواصل مباشرة مع جمهورهم المستهدف من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة لإحداث تأثير وتعزيز النتائج. تعمل تكنولوجيا الشركة على تحسين الحملات لضمان تمتع العملاء المستهدفين بتجربة رائعة وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بتكلفة معقولة. ومن خلال تقنيتها القائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر "آب لابز" حلول تسويقية متكاملة للعلامات التجارية.