الرياض، المملكة العربية السعودية، عززت "آبي ثينغز" (AppyThings)، شريك غوغل كلاود (Google Cloud) المتخصص في تكامل تكنولوجيا المعلومات وواجهات برمجة التطبيقات والبث المباشر للأحداث، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها، التزامها تجاه المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق "آبي ثينغز أرابيا" "AppyThings Arabia"، كيانها القانوني الجديد داخل المملكة. تأتي هذه الخطوة عقب عامين من العمليات الميدانية المباشرة في البلاد، لتعكس بذلك تزايد الطلب على الركائز الأساسية للحوسبة السحابية والبيانات وواجهات برمجة التطبيقات، التي تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة تماشياً مع "رؤية السعودية 2030".

يأتي هذا الإطلاق في وقت احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في "مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية" (GovTech Maturity Index) الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، مما يؤكد الوتيرة المتسارعة والتقدم الكبير الذي تحرزه البلاد في مجال الحكومة الرقمية. تركز "آبي ثينغز" على بناء حزمة متكاملة للبيانات والربط البيني قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتمكين الخدمات الرقمية الآمنة القابلة للتطوير، ودعم تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وبفضل ما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة الدولية وسجل حافل يضم أكثر من 100 عميل، تقدم الشركة إلى المملكة العربية السعودية خبرات راسخة وموثوقة. نجحت الشركة في بناء قاعدة متنامية تضم أكثر من 10 عملاء بارزين في مختلف أنحاء المنطقة وعبر قطاعات حيوية، تشمل القطاع العام، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات.

خلال العامين الماضيين، تضاعف حجم القوى العاملة للشركة في المنطقة ثلاث مرات، مما يعكس تزايد طلب العملاء واستثمار الشركة طويل الأمد في تعزيز قدراتها المحلية لتقديم خدماتها على أفضل وجه. يرتكز نهج الشركة على تمكين المؤسسات من بناء منصات رقمية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقابلة للتطوير، وذلك من خلال الجمع بين إمكانات الربط البيني، والبيانات، والحوسبة السحابية لدعم التحول المؤسسي على المدى الطويل. ينسجم هذا النهج تماماً مع جهود المؤسسات في المملكة العربية السعودية لتحديث أنظمتها الحيوية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، وبناء بنية تحتية رقمية مرنة وقوية.

يستند هذا التوسع في المملكة العربية السعودية إلى سمعة "آبي ثينغز" الراسخة في أوروبا، حيث حازت الشركة على عدة جوائز مرموقة. في عام 2025، اختارت غوغل كلاود "آبي ثينغز" لتكون "شريك العام لتنفيذ حلول "أبيجي" (Apigee) في المملكة العربية السعودية، مما يعزز دورها المتنامي في قيادة التحول الرقمي الآمن والقابل للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات في جميع أنحاء المملكة. كما ساهمت سياسة الحوسبة السحابية أولاً للمملكة العربية السعودية في تسريع وتيرة هذا التحول بشكل أكبر، وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للحلول القائمة على السحابة، مما يرسخ أسساً أكثر متانة لتقديم الخدمات الحديثة القائمة على المنصات التقنية.

وبهذه المناسبة، صرّح شاذلي طه، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في "آبي ثينغز"، قائلاً: "يمثل إطلاق آبي ثينغز آرابيا خطوة مهمة ضمن التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، ودعماً للأولويات الرقمية المضمنة في إطار رؤية السعودية 2030. تشهد شركتنا طلباً قوياً من المؤسسات التي تسعى إلى تحديث أنظمتها بشكل آمن، وربط أنظمتها التقنية بفاعلية أكبر، وبناء خدمات رقمية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقابلة للتطوير. نلتزم بتقديم دعم أوثق لعملائنا وتزويدهم بالعمق التقني، وجودة التنفيذ، والتوجيه الاستراتيجي اللازم لتحقيق تحول رقمي مستدام من خلال الجمع بين خبراتنا العالمية في حلول غوغل كلاود وحضورنا المحلي، إلى جانب قدراتنا المتعمقة في مجالات واجهات برمجة التطبيقات، وإدارة البيانات، والهندسة القائمة على الأحداث."

مع تسارع وتيرة تبني المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعتمد القدرة على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي والتحكم فيهم ضمن العمليات التجارية بشكل متزايد على وجود طبقة تكامل قوية ومحكمة. تتيح هذه الطبقة عمليات التنسيق، وتأمين الأنظمة، والتحكم في العمليات، مما يضع الشركة في صميم التحول القائم على الذكاء الاصطناعي. وكجزء من خطتها للتوسع في المملكة العربية السعودية، بادرت "آبي ثينغز" بتعيين أحمد رأفت مديراً لعمليات الشركة في المملكة، مما يعزز من قيادتها المحلية والتزامها بدعم العملاء ميدانياً. كما نجحت الشركة في توقيع عقود جديدة مع نخبة من العملاء البارزين في جميع أنحاء المنطقة، بمن فيهم مؤسسات رائدة داخل المملكة، مما يعزز حضورها ومكانتها في قطاعي المؤسسات الكبرى والقطاع الحكومي.

هذا وقد تمّت ترقية شاذلي طه مؤخراً إلى منصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بعد أن قاد جهود إطلاق "آبي ثينغز" في السوق خلال المرحلة التمهيدية لإطلاق الشركة محلياً. في منصبه الجديد، سيشرف شاذلي على التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، مع التركيز على التوطين، وتحديد أولويات الأسواق الرئيسية، وتوسيع فرق العمل، والتوافق التام مع برامج التحول الوطنية. يشمل ذلك مساعدة المؤسسات على الاستجابة للأولويات المتعلقة بتبني الحوسبة السحابية، والمنصات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وتحديث البيانات، والخدمات الرقمية، والأتمتة، وأنظمة القطاعين العام والخاص الأكثر ترابطاً. يجمع نهج الشركة بين الاستشارات، وتقييمات النضج، وخطط التنفيذ المرحلية، مما يتيح للعملاء بناء قدرات رقمية طويلة الأجل. بدلاً من معالجة احتياجات التكامل كمشاريع منفصلة، تُمكّن "آبي ثينغز" المؤسسات من بناء منصات موحدة متوافقة مع الذكاء الاصطناعي تدعم البيانات والأتمتة والخدمات الرقمية على نطاق واسع.

يُعزز إطلاق "آبي ثينغز آرابيا" (AppyThings Arabia) مكانة الشركة لتعزيز دعمها للعملاء في المملكة، مع بناء قاعدة أقوى للنمو في المنطقة. بعد أن رسّخت "آبي ثينغز" مكانتها في المملكة العربية السعودية وتوسّعت لتشمل أسواقاً أخرى في الخليج، تتوقع الشركة نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ازدياد الطلب على شركاء موثوقين لخدمات غوغل كلاود، خاصة الشركاء القادرين على الجمع بين الخبرة المتخصصة والالتزام المحلي لتوفير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي والبيانات والخدمات الرقمية على نطاق واسع.

كما تتوقع "آبي ثينغز" أن تظل المملكة العربية السعودية محوراً أساسياً في هذا المسار، مدعومةً بالتوجيهات الحكومية القوية، والاقتصاد الرقمي المتنامي، واستمرار الاستثمارات في الخدمات العامة والخدمات المؤسسية الحديثة.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.appythings.com

عن آبي ثينغز" (AppyThings)

تأسست "آبي ثينغز" (AppyThings) عام 2014، وهي شركة متخصصة في تكامل الحوسبة السحابية مع تركيز خاص على إدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومنصات بث الأحداث، وأمن واجهات برمجة التطبيقات. بصفتها أول شريك أوروبي لشركة "أبيجي" (Apigee)، والشريك الوحيد المتخصص في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لسحابة غوغل كلاود في مجال تكامل تكنولوجيا المعلومات، تُقدم “AppyThings” بنية تحتية رقمية سلسة وآمنة وقابلة للتطوير للمؤسسات حول العالم. من خلال مكاتبها المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أبرمت “AppyThings” شراكات استراتيجية مع أبرز شركات الابتكار العالمية مثل غوغل وغيرها من شركات الأمن لمساعدة عملائها على النجاح في مشهد الأعمال اليوم القائم على واجهات برمجة التطبيقات.

