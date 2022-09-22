أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "آبكو العالمية" الرائدة في تقديم استشارات الاتصال والعلاقات العامة عن نقل مقرها في أبوظبي إلى المنطقة الإبداعيّة - ياس، الموطن الجديد لصناعة الإعلام والترفيه والألعاب في المنطقة. وسيساهم المكتب الجديد الذي يقع في الطابق البوديوم 3 المكتب رقم 39 في تعزيز أعمال الشركة في إمارة أبوظبي وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء والموظفين في ظل التوسع الكبير الذي شهدته "آبكو العالمية" في السوق المحلي خلال السنوات الماضية.

ويتميز مقر آبكو الجديد في المنطقة الإبداعيّة – ياس بمساحة عمل ديناميكية تعمل على تحفيز روح التعاون والابتكار لدى الموظفين، حيث يضم أحدث المرافق والتجهيزات التي تم تصميمها لتعكس منهجية عمل الشركة الهادفة إلى تمكين الموظفين من أداء مهامهم على أكمل وجه ضمن بيئة عمل ملهمة ومتنوعة وشاملة.

وكانت شركة "آبكو" قد افتتحت مكتبها في المنطقة الإعلامية الحرة "توفور 54" في أبوظبي عام 2011 لتلبية احتياجات عملائها على نحو أفضل حيث تعمل بشكل وثيق مع العديد من الجهات الرائدة في القطاعات الحكومية والمالية والرعاية الصحية والطاقة والدفاع والمعارض والعقارات والصناعة وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال مهند البدري، مدير عام شركة "آبكو" في أبوظبي: "نحن سعداء بالانتقال إلى مكتبنا الجديد في المنطقة الإبداعيّة – ياس، حيث عملنا على مدى أكثر من عقد مع مجموعة متميزة من العملاء بفضل شراكتنا الطويلة مع" توفور 54". ونشكر "توفور 54" على الدعم الكبير والبنية التحتية عالمية المستوى العالمي التي يقدمونها لصناع المحتوى والمجتمع الإبداعي، ونحن على ثقة أن انتقال مكتبنا إلى المنطقة الإبداعيّة - ياس سيجعلنا في وضع أفضل لدعم متطلبات كوادرنا من ناحية ومواصلة التوسع والنمو في السوق المحلي من ناحية أخرى."

ومن جانبه قال عبد العزيز الدوسري، مدير إدارة الخدمات المساندة في "توفور 54": "يسرنا أن نرحب بشركة "آبكو" في مقرها الجديد في المنطقة الإبداعيّة – ياس، حيث كانت "آبكو" ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من مجتمع مزدهر من صناع المحتوى والشركات الإعلامية الرائدة في "توفور 54" منذ افتتاح مكتبها في أبوظبي. وباعتبارها الوجهة الحاضنة لشركات الإعلام المحلية والعالمية ومزوّدي المحتوى، تتيح المنطقة الإبداعيّة - ياس للشركات المتخصصة ميزة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها أبوظبي في قطاع الصناعات الإبداعية، فضلاً عن الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور المستهدف".

هذا ستحتضن المنطقة الإبداعية – ياس، والممتدة على مساحة 270,000 متر مربع (2.9 مليون قدم مربعة)، مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات ومرافق الإنتاج وخدمات دعم الأعمال. وتتميز المنطقة بتصميمها العصري المستدام وتضم مكاتب عمل قابلة للتعديل، ومساحات تعاونية مشتركة، واستوديوهات داخلية لتمكين الجيل الجديد من مبدعي المحتوى وتزويدهم بأحدث الوسائل والأدوات التي تعينهم على إنتاج محتوى عالي الجودة والوصول إلى جمهور أوسع على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، عملت شركة "آبكو" مع عدد كبير من العملاء في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحيّة وأصبحت شريكا استشارياً موثوقًا بها من خلال دعمهم على التغلب على تحديات الأعمال المتلاحقة وتدارك المخاطر المستقبلية والحفاظ على السمعة المؤسسية وبناء العلاقات وتطوير أفضل الحلول للنجاح. ومنذ تأسيسها كشركة فردية عام 1984 من قبل رائدة العلاقات العامة مارجري كراوس، نمت" آبكو" إلى شركة استشارية عالمية في مجال الاتصال والعلاقات العامة وتنتشر مكاتبها في أكثر من 30 مدينة وتعمل في أكثر من 80 سوقًا حول العالم. وتقدم الشركة خدمات الاستشارات والحلول الإبداعية الشاملة لعملائها، فيما يضم فريقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 200 موظف وموظفة من 26 جنسية يعملون في مكاتبها المنتشرة في كل من دبي وأبوظبي والرياض والمنامة والكويت وعمان.

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