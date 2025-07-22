دبي : أعلنت آبكو العالمية، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الاستراتيجي والاستشارات الحكومية، عن إطلاق خدمة منصة الإدارة والتحكم التي تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي، والتي صُممت خصيصاً لدعم الحكومات والجهات الرسمية في صناعة القرار، وتعزيز فعالية الأداء المؤسسي، وبناء السياسات، وإدارة السمعة العامة والأزمات الإعلامية.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسنوات من الابتكار والتجارب العملية التي بدأت عام 2018 بالإعلان عن مختبر الذكاء الاصطناعي للاتصال الأول من نوعه الذي أطلقته آبكو العالمية من دولة الإمارات، وذلك في إطار مواكبة الشركة للأهداف الطموحة التي حددتها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" وفي مقدمتها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

وتعكس المنصة التوجه الجديد في فضاء الاستشارات الحكومية، حيث تواكب تحول الأجهزة الحكومية نحو نماذج هجينة تتكامل فيها التقنيات الحديثة مع الخبرات البشرية المتميزة، لتقدم حلولاً مبتكرة مبنية على أحدث الحلول التقنية والفهم العميق لديناميكيات العمل الحكومي.

وقال عماد لحد، الرئيس العالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي في آبكو: "نحن نؤمن أن مستقبل الحوكمة الفعّالة للعمل الحكومي يتطلب نماذج عمل هجينة، تتكامل فيها الرؤية الإنسانية مع الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن منصة الإدارة والتحكم تمثل تحولاً نوعياً في دعم صناع القرار، فهي مستشار رقمي ذكي قادر على الاندماج بسلاسة في منظومات العمل الحكومي، وتحليل البيانات بشكل لحظي لتقديم توصيات دقيقة وفعالة تغطي مؤشرات الأداء والأولويات الوطنية ومقارنتها بالتجارب الدولية. ولا تكتفي المنصة برصد الأداء، بل تمكّن الجهات من تقييم السياسات العامة، وقياس تأثيرها بدقة، مما يحد من المخاطر ويعزز كفاءة الإجراءات الحكومية، وفق مفاهيم الإدارة الرشيقة والحوكمة الذكية".

منصة ذكية بقدرات متعددة

وتمثل منصة الإدارة والتحكم تقدماً نوعياً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة للعمل الحكومي، حيث توفر قدرات تحليل عميقة لمختلف المعلومات، كما تتيح بناء التوجهات العامة واستراتيجيات مستندة إلى البيانات، كون المنصة تعمل بقاعدة التعلم الآلي المستمر ومعالجة وتحليل المحتوى، وهي أكثر تطوراً مع مرور الوقت من خلال تراكم الخبرات التي يقدمها موظفو الحكومة العالمين في مختلف القطاعات، ويكون رجع الصدى في تمكينهم من أداء أعقد وأدق المهام كصياغة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية بدقة أكبر، من خلال توفير تصورات قائمة على تحليل شامل لمخرجات البيانات، والتوجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة.

كما تتميّز المنصة بخاصية استشراف المستقبل من خلال تحليلات تنبؤية دقيقة، إلى جانب قدرتها على تطوير دراسات معيارية متقدمة، وصياغة سيناريوهات إدارية متعددة استناداً إلى معطيات آنية ومستقبلية محتملة. ويساعد ذلك في تقييم مدى استعداد الجهات لمختلف التحديات، وتحديد المسارات الأنسب للسياسات العامة، ووضع خطط بديلة قابلة للتنفيذ بسرعة ومرونة، واقتراح نماذج استجابة مبتكرة تدعم اتخاذ قرارات استباقية وفعّالة.

وعلى مستوى بناء قدرات الكوادر وتطويرهم، ستتيح المنصة لفرق العمل تقديم رؤية شاملة لطبيعة عملهم ومسار تقدمهم وحجم تأثير منجزاتهم من خلال استخدام لوحات معلومات تعريفية يتم تحديثها بشكل فوري، حيث تقوم المنصة بالتكامل بسلاسة مع مصادر بيانات مختلفة واستخدام نماذج البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية والمعالجة الطبيعية للغة.

هذا وتم تدريب المنصة على فهم وتحليل مختلف اللغات العالمية، ما يجعلها أداة متعددة اللغات والسياقات، يمكن تكييفها حسب احتياجات كل جهة حكومية، خصوصاً في ضوء الاتجاه المتسارع نحو دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في العمل الحكومي في مرحلة يُعاد فيها تعريف مفهوم "الاستشارة الحكومية" ليشمل الذكاء، والتكامل، والاستباقية.

جدير بالذكر أن آبكو وإلى جانب خدمات الذكاء الاصطناعي للاتصال، فإنها تقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية الأخرى في ذات المجال، مثل تطوير مبادئ مسؤولة للذكاء الاصطناعي، والتخطيط للأزمات والاستجابة لها، وإدارة التغيير الداخلي، وإبرام التحالفات، وقيادة ورش عمل تعليمية حول الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير تنافسية وغير ذلك.

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