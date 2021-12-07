دبي: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيين علي العلاواله رئيسا للخدمات المالية الاسلامية "صادق" لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتولى علي في منصبه الجديد في دبي مسؤولية تطوير خدمات "صادق" الاسلامية التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد، هذا بالإضافة إلى الاشراف على قسم الخدمات المالية الاسلامية العالمية للافراد والثروات والاعمال في المصرف.

وفي هذه المناسبة، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة: "يعكس هذا التعيين أهمية سوق الإمارات العربية المتحدة لبنك ستاندرد تشارترد، حيث يشكل هذا السوق اولوية كبيرة لنا خاصة في ظل فرص النمو القوية التي تقدمها الامارات. والجدير بالذكر أن علي يقدم خبرة كبيرة لمنصة ستاندرد تشارترد في الدولة ونحن سعداء بالترحيب به إلى فريق إدارة البنك في الإمارات."

ويمتلك علي خبرة واسعة تزيد عن 25 عاما في مجال الخدمات المالية التقليدية والإسلامية حيث عمل في مصر والمملكة العربية السعودية والباكستان وماليزيا. كما شغر العديد من المناصب في مسيرته المهنية أهمها منصب الرئيس التنفيذي لـلخدمات المصرفية الاسلامية من ستاندرد تشارترد "صادق" في ماليزيا. والجدير بالذكر أن علي لديه خبرة واسعة في تأسيس الأعمال في أسواق جديدة وإدارة المنتجات وتوزيعها بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الالكترونية وإدارة الثروات. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الاعمال في الباكستان ومعتمد في التمويل الاسلامي في ماليزيا.

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خالد عبدالله

مدير إدارة، رئيس الاتصال المؤسسي الخارجي

إدارة شؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق

دبي، الإمارات العربية المتحدة

متحرك: +971525546475

البريد الالكتروني: Khaled.abdulla@sc.com

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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