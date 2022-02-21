الدوحة، قطر : أعلن بنك دخان، البنك الرائد في قطر، عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة للتمويل الشخصي والتي تتيح لعملاء البنك الحاليين والجدد من الاستفادة من معدل ربح 3.75% ( بنسبة 2% ثابته ) سنوياً، يمكن لعملاء بنك دخان الاستفادة من هذا العرض عند التقدّم لطلب تمويل بحد أدنى 200,000 ريال قطري للسداد على 4 سنوات أو أكثر. علاوة على ذلك، يمكن للراغبين في الحصول على هذا العرض التمتع بفترة سماح تصل إلى 12 شهرًا و تتواصل هذه الحملة لغاية 15 ابريل 2022.

وتعليقًا على إطلاق الحملة الترويجية الجديدة للتمويل الشخصي، صرّح بنك دخان:

" تهدف حملتنا الترويجية للتمويل الشخصي إلى تقديم أفضل الحلول وبمعدل ربح تنافسي لعملائنا الكرام . نبقى في بنك دخان دائمي البحث عن أفضل الحلول الجديدة والمبتكرة لمكافأة عملائنا عبر محفظة متنوعة من الخدمات المصرفية المصممة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم المصرفية."

ولمزيد من المعلومات حول عرض التمويل الشخصي، وكذلك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الشخصية الأخرى التي يقدمها بنك دخان، الرجاء التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم 8008555، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.dukhanbank.com، أو التواصل مع "راشد" المساعد الإفتراضي لبنك دخان من خلال الموقع الالكتروني او تطبيق الجوال او الواتس اب على رقم 44100888.

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