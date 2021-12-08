التويجري : فخورون بقربنا من مختلف شرائح المجتمع الكويتي وحريصون على التميز في مشاريع الاستدامة

الياقوت : نسعى إلى خلق نموذج إيجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية خارج الإطار التقليدي المتعارف

الحماد : موارد البنك البشرية لها دور رئيسي في تجاوز مختلف مراحل أزمة انتشار فيروس كوفيد

البسام : تكريم الصفوف الأمامية من اليوم الأول للجائحة كان دائما في أولويات البنك

البنك نظم أكبر حملة على مستوى الكويت للتشجيع على التطعيم استمرت 6 أشهر

بوبيان أول من أعاد الأنشطة الرياضية فعليا بتنظيم أكبر بطولة بادل وماراثون للمشي

مثل العام 2021 علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محليا فيما قدمه للمجتمع مؤكدا ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت خلال واحدة من السنوات الاستثنائية التى تراوحت ما بين الانفتاح النسبي والعودة إلى الإغلاق بسبب فيروس كورونا .

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية عبدالله التويجري " نفخر أننا كنا قريبين من مختلف الشرائح في المجتمع الكويتي في ظل استمرار أزمة كورونا في العام 2021 التي تراوحت بين الانفتاح والعودة للإغلاق وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار تطلبت جهودا إضافية سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ".

وأضاف " توجنا في العام الحالي بالعديد من الجوائز المميزة غير أن تكريم الرئيس التنفيذي عادل الماجد من غلوبل فاينانس لإسهاماته في مجال البنوك الإسلامية يمثل تكريما لنا جميعا لما قمنا به تجاه مجتمعنا كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية سواء من خلال الخدمات والمنتجات التى سهلنا بها حياة الناس أو من خلال مبادراتنا المميزة " .

وأوضح التويجري أن مشاريع الاستدامة أصبحت تمثل حجر الزاوية وركيزة أساسية في مشاريع بوبيان الساعية نحو تحقيق نتائج أفضل ولاسيما تلك التي تتعلق بالبيئة المحلية وانعكاساتها عالمياً .

من جانبه قال المدير العام لبنك بوبيان وليد الياقوت إن بوبيان نظم العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محلياً فيما قدمه للمجتمع مؤكدا ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت سواء من حيث الكم أو النوعية في اختيار أهدافه التى يرمي من خلالها إلى تأكيد مدى أهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي.

وأضاف " نسعى إلى خلق نموذج إيجابي رائد في مجال المسؤولية الاجتماعية خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها " .

وأوضح الياقوت أن تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية لا يقتصر على إدارة معينة بل نعتبر كل إدارات وفروع البنك مسؤولين اجتماعيا ومشاركين رئيسيين في بناء المجتمع لذا فإن موظفينا شركاء أساسيون في خدمة المجتمع ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية " .

** موارد البنك البشرية

من جانبه قال المدير العام للموارد البشرية في البنك عادل الحماد إن الموارد البشرية للبنك أدت دورا رئيسيا في تجاوز مختلف مراحل الأزمة التي شهدتها الكويت وكذلك العالم أجمع إلى جانب قيام إدارة الموارد البشرية بتوفير كافة المتطلبات التي تجعل موارد البنك البشرية تعمل وسط أجواء مريحة صحيا ونفسيا.

وأضاف " في بوبيان كلمة السر هي مواردنا البشرية فهي وراء كل قصة نجاح ، من هنا أطلقنا مسابقة ( فكرة ) التي تتيح للموظفين المبدعين فرصة لإطلاق إبداعاتهم كفريق وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قصة النجاح" .

وخلال أغسطس الماضي وقع البنك شراكة استراتيجية بالتعاون مع جامعة ديوك الأمريكية DUKE لإطلاق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة داخلياً في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية التي تعزز الخدمات الإلكترونية والرقمية .

كما أطلق بوبيان برنامج ( بوبيان يهتم ) الذي يتضمن العديد من البرامج والعروض الخاصة بموظفي البنك بهدف الحفاظ على صحتهم وتقوية مناعتهم .

وأعلن بنك بوبيان في أغسطس الماضي إطلاق مشروع أكاديمية بوبيان لإدارة الأعمال Boubyan Business School كمنصة للتدريب ونقل الخبرات تعتبر الأولى من نوعها في الكويت وتهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير الموارد البشرية بما يواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي وبما يساعد على بناء القدرات الذاتية وزيادة خبرات الكوادر البشرية في البنك .

وقال الحماد " تعتمد استراتيجيتنا في بنك بوبيان على التركيز على مواردنا البشرية سواء من حديثي التخرج أو ممن أمضوا فترة في البنك والعمل على توفير وابتكار كل ما هو جديد في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات وصقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء".

** تكريم الصفوف الأمامية

من جانبه قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبه صالح البسام إن تكريم الصفوف الأمامية منذ اليوم للجائحة في فبراير 2020 كان من أولويات البنك حيث حرص على التواجد معهم أولا فأولا وتكريمهم على جهودهم المميزة.

وأشار البسام إلى قيام البنك بتنظيم أكبر حملة على مستوى الكويت لتشجيع ومكافأة العملاء الذين تلقوا التطعيم بجوائز قيمة تمثلت في رحلات إلى خارج الكويت متضمنة كافة التكاليف والنفقات وجوائز نقدية قيمة لأكثر من 20 فائزا بهدف دعم جهود الحكومة الرامية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن .

وتمكن أكثر من 20 ألف عميل من عملاء البنك من المشاركة في السحب من خلال تطبيق البنك للهواتف الذكية عبر المساعد الإلكتروني ( مساعد ) وإدخال جملة " نعم للتطعيم " حيث تم تسجيل الجميع مباشرة في الحملة فيما توج البنك عشرين منهم بجوائز قيمة تضمنت رحلة لشخصين إلى لندن شاملة التذاكر والإقامة لمدة 3 أيام وحضور مباراة لكرة القدم والتسوق، ورحلة لشخصين إلى جبل شمس في سلطنة عمان شاملة كافة التكاليف، ورحلة لشخصين إلى دبي لمدة 3 أيام لحضور معرض اكسبو دبي وجوائز مالية أخرى .

** أنشطة شهر رمضان

استمر بنك بوبيان في تنظيم حملة ( خطوات بوبيان ) للعام الثامن على التوالي للمساهمة في تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي خلال شهر رمضان المبارك أثناء الفترة المسموح بها بممارسة رياضة المشي، وهي حملة خصص ريعها كما الأعوام السابقة لإجراء عمليات طبية للمرضى المصابين بأمراض العيون في أفريقيا .

وتمت المشاركة في هذا العمل الخيري والإنساني من خلال تطبيق بوبيان الذي يمكن تحميله على أي من أجهزة الهواتف الذكية ومن ثم ممارسة رياضة المشي من أي مكان وفي أي وقت مسموح به، مما يتيح للجميع المساهمة في علاج الآلاف حول العالم إلى جانب حماية صحتهم في ظل الظروف الحالية من خلال الرياضة والمشي .

كما أطلق البنك تحدي (هالمرة أقدر) الذي ينظمه تطبيق نيوتريبوكس Nutribox وهو تحد صحي تفاعلي يهدف إلى تمكين أبناء المجتمع من الوصول إلى أفضل لياقة صحية لهم خلال شهر رمضان، وكان التحدي افتراضيا بحيث يمكن للجميع المشاركة فيه من خلال منصة نيوتريبوكس الصحية المدعومة بتكنولوجيا مبتكرة.

وللعام السابع على التوالي نظم بنك بوبيان مسابقته السنوية ( رتل مع بوبيان 7 ) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، التي خصصت هذا العام لعملاء البنك من أصحاب حسابي برايم والغالي، إلى جانب أبناء العملاء فقط. وقد تجاوز عدد المشاركين الف شخص من الجنسين من عمر 7 إلى 25 عاما، وهو ما يؤكد مدى الشعبية التي تتمتع بها المسابقة والتي جرت باستخدام وسائل التواصل عن بعد .

واستمر البنك في تنظيم برنامج ( نقصة بوبيان ) من خلال قيام فريق بوبيان التطوعي بتجهيز وتوزيع ( ماجلة ) الشهر الفضيل وتوزيعها على الأسر المتعففة والعمال في بادرة من البنك تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه الفئات لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى مر بها الكثيرون جراء فيروس كورونا .

واستمرارا لأنشطته الخاصة بالأطفال، قام البنك بالتعاون مع مؤسسة KACCH وبيت عبدالله بتوزيع القرقيعان الصحي على الأطفال في المستشفيات حيث تم تسليم القرقيعان للمختصين لتوزيعه عليهم.

** ماراثون القراءة الخيري الثامن والتاسع

وخلال العام 2021 نظم بوبيان ماراثون القراءة الخيري الثامن والتاسع بالتعاون مع مركز كلينكا دنتل للأسنان ومكتبة تكوين، والذي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية والإنسانية التى تخصص ريعها لدعم ومساعدة الطلبة غير القادرين على استكمال دفع مصروفاتهم الدراسية .

وتعتمد فكرة الماراثون على منح الجميع فرصة قراءة أي من الكتب التي يختارونها، ثم يقوم البنك ومركز كلينكا بالتبرع بمبلغ دينار لكل عشر صفحات يتم قراءتها للمساهمة في تعليم عدد من الأطفال غير القادرين في مدارس الكويت .

وبينما تم تنظيم الدورة التاسعة فعليا في مقر مكتبة تكوين فإن الدورة الثامنة تم تنظيمها إلكترونيا حيث تمكن الجميع من المشاركة من خلال تعبئة نموذج مرفق فى موقع إلكتروني أطلق خصيصا للماراثون، ومن ثم يمكنهم الحصول على شهادة المشاركة عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم .

** حملة دراية

وخلال العام الحالي ساند بنك بوبيان حملة ( لنكن على دراية ) انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البنوك المحلية في التوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت .

وجاء ذلك من منطلق حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم، لاسيما في ظل زيادة التحديات التى تواجهها البنوك نتيجة التطورات التى يشهدها العالم على كافة المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي .

** دعم المشاريع الصغيرة – اتفاقية شغل

وأعلن بنك بوبيان العام الحالي عن دعمه للمبادرة الشبابية ( تطمن ) بالتعاون مع منصة Sheghel.com ، حيث قام مجموعة من (الفريلانسرز) أو المستقلين بمنح خدمات مجانية لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة الكويتية لاسيما تلك التي تضررت بشدة بسبب أزمة كورونا.

وجاءت مبادرة تطمن التي نظمتها منصة Sheghel.com بمثابة فرصة مهمة لدعم هذه المشاريع باعتبار أنها تتضمن قيام بعض المختصين من الأفراد بتقديم خدماتهم مجانا لأصحاب هذه المشاريع لاسيما أن هذه الخدمات تحتاج دائما إلى نفقات كبيرة إلى جانب أهميتها للمشروع.

وكانت المبادرة قد قدمت الدعم أصحاب الأعمال من الأفراد والشركات، ومنحتهم العديد من المزايا التى يمكن أن تساهم في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات إنتاجية أفضل لاسيما في الظروف التي مرت بها القطاعات الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 .

وتعتبر (shighel.com) منصة تضم مجموعة متنوعة كبيرة ممن يطلق عليهم (فريلانسرز) أو المستقلين، والذين يستخدمون مواهبهم وخبراتهم في تقديم خدمات تسويقية مهمة وحيوية للشركات، مثل التصوير بكافة الأشكال والتصميم بكل أنواعه والإعلانات التسويقية وكتابة النصوص وغيرها مما يساعد على زيادة المبيعات.

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عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بث البنك العديد من الرسائل التوعوية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، إلى جانب إجراء العديد من المسابقات الأسبوعية التي تربط بين البنك ومتابعيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

كادر 2

شارك بنك بوبيان في العديد من المعارض الوظيفية باعتبارها فرصة للمشاركة في الفعاليات التي تزيد من معرفة الشباب لاسيما ممن هم على وشك التخرج أو حديثي التخرج بالعمل المصرفي بصفة عامة والعمل في بنك بوبيان على وجه الخصوص، كونه يتمتع ببيئة عمل مختلفة ومميزة.

كادر 3

في عام 2021 أصدر بنك بوبيان تقريره الأول للاستدامة لسنة 2020 تحت عنوان ( الاستدامة - جين موروث وقيمة أساسية ) الذي يتناول مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تعتبر من الأمور الأساسية لتقييم أداء ومكانة البنك محليا وإقليميا.

#بياناتشركات

- انتهى -

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