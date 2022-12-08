· مع تبقّي أسبوعين على اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، تجاوز الإنفاق الاستهلاكي حالياً إجمالي حجم الإنفاق المسجل في البطولات السابقة

· نحو 90٪ من عمليات الشراء في المواقع الرسمية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر كانت غير تلامسية

· أبرز الأسواق التي تقود عمليات الإنفاق في البطولة - الولايات المتحدة والمكسيك والمملكة العربية السعودية

الدوحة، قطر: أصدرت شركة Visa، شريك خدمات المدفوعات الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم بيانات الإنفاق المسجلة عبر بطاقات Visa في جميع المواقع الرسمية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر منذ انطلاق البطولة وحتى مباريات دور المجموعات في 2 ديسمبر. ووفقاً لبيانات الشركة، يوشك الإنفاق الاستهلاكي (من حيث القيمة) في كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ أن يتجاوز إجمالي الإنفاق في بطولة كأس العالم 2018 بأكملها (89٪)، وتجاوز حالياً إجمالي الإنفاق المسجل في بطولة كأس العالم 2014 (192%). كما كشفت البيانات أن 88٪ من المدفوعات التي تمّت عبر Visa في المواقع الرسمية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر كانت غير تلامسية.

وبهذا السياق قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "بالنسبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حرصنا في Visa على تشغيل عدد أكبر من أي وقت مضى من محطات الدفع في المواقع الرسمية، ونقوم بتجربة بعض طرق الدفع الجديدة والمبتكرة في جميع أنحاء قطر؛ مما يجعل عملية الدفع مقابل السلع أقل عناءً وبالتالي يمكن للجماهير التركيز على المباراة والاستمتاع بوقتهم أكثر".

أبرز جوانب الإنفاق في مواقع كأس العالم الرسمية خلال مرحلة المجموعات:

خلال الفترة بين موعد انطلاق البطولة في 20 نوفمبر وحتى المباراة النهائية في دور المجموعات في 2 ديسمبر، تم 70٪ من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي من حيث القيمة في المواقع الرسمية للبطولة عبر بطاقات Visa الصادرة دولياً مع تبوء الولايات المتحدة مقدمة الأسواق التي تقود عمليات الإنفاق (18٪)، تليها المكسيك (9٪) والمملكة العربية السعودية (8٪).

الإنفاق داخل الملاعب:

· بلغ متوسط قيمة المعاملات داخل الملاعب في جميع مباريات مرحلة المجموعات خلال البطولة 23 دولاراً. وكانت أبرز 3 فئات إنفاق هي: المنتجات والبضائع (47٪) والأغذية والمشروبات (36٪) وتذاكر FIFA (11٪).

· سجل "استاد الجنوب" أعلى نسبة من المدفوعات اللاتلامسية (91٪)، وكانت المباراة التي سجلت أعلى نسبة لهذه المدفوعات هي بولندا والسعودية (96٪).

· تصدّر "استاد لوسيل" جميع نظرائه من حيث إجمالي عدد معاملات الدفع خلال دور المجموعات، حيث تم 22٪ من حجم المدفوعات عبر بطاقاتVisa الصادرة في قطر مقابل 78٪ عبر بطاقاتVisa العالمية.

· شهد "استاد 974" أعلى متوسط لقيمة المعاملات (25 دولاراً)، مع تسجيل متوسط إجمالي قدره 15 دولاراً على شراء الأطعمة والمشروبات، و80 دولاراً على شراء المنتجات والبضائع.

حجم الإنفاق لكل مباراة:

· بلغ حجم معاملات الدفع داخل الملاعب أعلى نسبة خلال مباراة السعودية والمكسيك يوم 30 نوفمبر، تلتها مباراة الأرجنتين والمكسيك في 26 نوفمبر، حيث أنفق حاملو البطاقات المكسيكيون نحو 4 أضعاف ما أنفقه نظراؤهم الأرجنتينيون (29٪ و8٪ على التوالي).

· كانت المباراة التي سجلت أعلى متوسط لقيمة المعاملات هي الولايات المتحدة وإيران في 29 نوفمبر (29 دولاراً)، بمتوسط إنفاق إجمالي قدره 14 دولاراً لشراء الأطعمة والمشروبات، و89 دولاراً لشراء المنتجات والبضائع.

· أفضل 5 مباريات من حيث الإنفاق:

o السعودية والمكسيك (المباراة 40، 30 نوفمبر): 5,1٪ من إجمالي حجم الإنفاق

o الأرجنتين والمكسيك (المباراة 24، 26 نوفمبر): 4,7٪ من إجمالي حجم الإنفاق

o الكاميرون والبرازيل (المباراة 48، 2 ديسمبر): 3,7٪ من إجمالي حجم الإنفاق

o البرتغال والأوروجواي (المباراة 32، 28 نوفمبر): 3,6٪ من إجمالي حجم الإنفاق

o قطر والإكوادور (المباراة 1، 20 نوفمبر): 3,6٪ من إجمالي حجم الإنفاق

تعتبر Visa الشريك الحصري لتقنية الدفع في جميع الملاعب التي تُقبل فيها بطاقات الدفع خلال بطولة لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™. وفي محطات الدفع غير التلامسية التي يفوق عددها 5300 عبر ملاعب FIFA الرسمية، يمكن للجماهير الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم أو بطاقات هدايا Visa المحمّلة مسبقاً بمبلغ محدد والمتوفرة في أي من مواقع البطولة الرسمية.

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نبذة عن شركة "Visa":

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: Visa MENA Blog ,About Visa، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast.