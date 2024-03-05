دراسة "نسبة قبول المدفوعات الرقمية" كشفت أيضاً أن 68% من تجار البيع بالتجزئة في دولة الإمارات أقروا أنّ استخدام البطاقات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول أمرٌ جوهري لنمو أعمالهم

40% من التجار الذين يستخدمون الدفع نقداً فقط يخططون للاستثمار قريباً في تكنولوجيا الدفع الرقمي

67% من تجار البيع بالتجزئة قالوا أن معظم العملاء يفضلون الدفع عن طريق البطاقة أو الهاتف المحمول

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، عن نتائج دراسة مستقلة بعنوان "نسبة قبول المدفوعات الرقمية" تستطلع مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في دولة الإمارات. وبحسب الدراسة، فقد أفاد ما يزيد على70% من تجار التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين شملهم الاستطلاع، أنهم لمسوا زيادة في حجم الإيرادات وأعداد العملاء منذ البدء بقبول المدفوعات الرقمية.

استكشف الاستطلاع آراء مجموعتين من التجار في دولة الإمارات، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية. وبحسب الدراسة، تمثل المدفوعات الرقمية والنقدية 90٪ من المدفوعات بين متاجر التجزئة الصغيرة التي تقبل البطاقات، ولكن المدفوعات الرقمية تشكل الجزء الأكبر.

المدفوعات الرقمية: محرّك لنمو الأعمال

تظهر نتائج دراسة Visa أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أشار 68% من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً ساهم في نمو أعمالهم بشكلٍ كبير. وأفاد 67% من هؤلاء التجار أن معظم عملائهم يفضلون الدفع بواسطة البطاقات أو الهواتف المحمولة.

ومع إدراكهم للتكاليف المرتبطة بقبول المدفوعات الرقمية، يرى 95% من التجار أن قيمة وفوائد المدفوعات الرقمية توازي التكاليف المترتبة عليها وحتى تتجاوزها. وأعرب 68% من تجار البيع بالتجزئة الذين يقبلون المدفوعات الرقمية عن اقتناعهم بالقيمة الشاملة للمدفوعات الرقمية، وأشار 63% منهم إلى نيتهم الجدية بالاستثمار في تقنيات الدفع الجديدة مستقبلاً.

التحديات المتعلقة بالدفع النقدي

يرتبط الدفع النقدي بالراحة وسهولة استرداد الأموال، لكن ما يزيد على 25% من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط قالوا إن ذلك تسبب لهم بخسارة بعض عمليات البيع نظراً لكونهم لا يحملون النقود. ونتيجة لذلك، يخطط ما يقارب 40% من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط للاستثمار قريباً في تكنولوجيا الدفع الرقمي حتى يتمكنوا من تقديم تجربة دفع أفضل للمستهلكين.

ويتوقع حوالي نصف التجار أن يؤدي استخدام الدفع الرقمي إلى زيادة عدد العملاء والإيرادات، حيث تشمل مزايا الدفع الرقمي الأخرى التي ذكرها التجار سرعة القيام بعمليات الدفع والانتهاء منها مما يجعل المتاجر والشركات تبدو أكثر ابتكاراً.

وتعليقاً على ذلك، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات: " مع سعي دولة الإمارات لتنفيذ أجندتها الطموحة في عالم التجارة الرقمية، تؤكد دراستنا على القوة التحولية للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة؛ حيث أن تبني المعاملات الرقمية لا يتوافق فقط مع طموحات المجتمع غير النقدي في دولة الإمارات، ولكنه يفتح كذلك آفاقاً جديدة لنمو الشركات الصغيرة والاقتصاد عموماً".

وأضافت جوتييفا: "عدا عن الأمان والسرعة والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بياناتٍ لا تقدر بثمن. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى المدفوعات الرقمية، يمكن لهذه البيانات أن تساعد التجار في تصميم عروضهم ورسائلهم التسويقية بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دورٌ فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها".

توقعات التجار من مزودي الدفع الرقمي

يتوقع التجار مجموعةً من الخدمات ذات القيمة المضافة من مزودي حلول المدفوعات الرقمية لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات والعروض المقدمة للعملاء. ويشمل ذلك: (1) قبول الدفع عبر الإنترنت (49%)، و(2) توفير مدفوعات أكثر أماناً وكفاءة بين الشركات (48%)، و(3) إتاحة طرق أفضل لتقديم العروض الفريدة إلى حاملي البطاقات وعبر برامج الولاء (43%)، و(4) قبول الدفع عبر الهاتف المحمول (مثل حل Tap to Phone من Visa) (41%). وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى قبول عملات متعددة (32%) واكتشاف الاحتيال ومنعه (27%) بين المزايات الأخرى التي يمكن لمزودي خدمات الدفع توفيرها كقيمة إضافية للشركات المحلية.

نبذة حول الدراسة

قامت Visa بتكليف شركة "فورسايت للبحث والتحليل" لاستكشاف تأثير المدفوعات الرقمية على صغار تجار التجزئة، وتقييم مستوى انفتاح التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط على خيارات الدفع الرقمي. وفي ديسمبر 2023، أجرت "فورسايت" مقابلات مع 250 تاجر تجزئة من مختلف الأحجام (الصغار، ومتناهي الصغر)؛ وأظهرت النتائج أن 46% منهم يقبلون الدفع نقداً فقط، و54% يقبلون المدفوعات النقدية والرقمية معاً. ويتوزع تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع في أبوظبي ودبي والشارقة. استغرق إجراء المقابلات المباشرة حوالي 15 دقيقة، وشملت مزيجاً من الذكور والإناث من جنسيات متنوعة يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة "Visa":

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال.

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