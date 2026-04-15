أصدرت أبحاث بينانس، الذراع البحثية لأكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم بينانس، تحليلاً أسبوعياً جديداً بعنوان "صعود عقود TradFi-Perps". ويستعرض هذا التحليل كيفية استخدام العقود الدائمة بشكل متزايد للوصول إلى الأصول المالية التقليدية من خلال البنية التحتية لأسواق العملات الرقمية.

وتُعتبر عقود TradFi-Perps عقوداً دائمة تتيح الوصول الأولي لأصول مالية تقليدية مثل الأسهم والسلع والمؤشرات. وعلى خلاف العقود الآجلة التقليدية، يتم تداول هذه العقود على مدار الساعة، ولا تحتوي على تاريخ انتهاء، كما توفّر وصولاً أكثر مرونة إلى الأسواق الأساسية.

وسلّط التحليل الضوء على النمو السريع لعقود TradFi-Perps، حيث ارتفع متوسط حجم التداول اليومي من نحو 3 مليارات دولار أمريكي في يناير 2026 إلى 8.6 مليارات دولار أمريكي في مارس 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 188% خلال الربع الأول من عام 2026. كما ارتفع إجمالي حجم التداول الشهري من 8 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2025 إلى 256 مليار دولار أمريكي في مارس 2026. ويعكس هذا النمو زيادة الطلب على أدوات تتيح الوصول المستمر وعلى مدار الساعة إلى الأصول التقليدية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام رأس المال لدى المستخدمين.

تشير البيانات إلى أن المنصات المركزية تستحوذ حالياً على الحصة الأكبر من نشاط عقود TradFi-Perps، حيث تمثل نحو 70% من إجمالي حجم التداول، مقارنة بحوالي 30% للمنصات اللامركزية. كما تُظهر البيانات أن بينانس تستحوذ على ما يقارب 41% من إجمالي حجم التداول التاريخي لهذه العقود.

كما يسلّط التحليل الضوء على قوة النشاط خلال عطلات نهاية الأسبوع، في مؤشر واضح على واحد من أبرز الفروقات بين عقود TradFi- Perps وهيكل الأسواق التقليدية، حيث ارتفع متوسط حجم التداول خلال عطلات نهاية الأسبوع بنحو 300% خلال الفترة من يناير إلى مارس. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط حجم التداول في عطلات نهاية الأسبوع نحو 38% من حجم التداول في أيام الأسبوع. وفي عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 28 فبراير إلى 1 مارس، قفز حجم التداول إلى 8.1 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 116% من متوسط حجم التداول اليومي في أيام الأسبوع خلال الفترة السابقة.

وتشير أبحاث بينانس أيضاً إلى أن عقود TradFi-Perps قد تحمل آثاراً أوسع على كيفية بناء المحافظ الاستثمارية، حيث تُظهر التحليلات الأولية إمكانات لتعزيز التنويع وتحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر لكلٍ من المستثمرين في الأصول الرقمية والمستثمرين التقليديين.

وخلصت أبحاث بينانس إلى أن: "عقود TradFi-Perps بدأت ترسّخ مكانتها كمنصة جديدة للوصول إلى الأسواق المالية التقليدية عبر بنية أسواق الأصول الرقمية. ويعكس نموها المزايا الهيكلية للعقود الدائمة، بما في ذلك التداول على مدار الساعة، وعدم وجود تاريخ انتهاء، وإمكانية تحديد أحجام الصفقات بمرونة، وتقليل تكاليف التمديد. ورغم استمرار بعض التحديات، يشير تطور هذا السوق إلى تزايد الطلب على نموذج أكثر سهولة واستمرارية للوصول إلى الأصول التقليدية".

يتوفر التقرير الكامل بعنوان "The Rise of TradFi-Perps" حالياً عبر أبحاث بينانس لمن يرغب في معرفة المزيد من التفاصيل.

